外出自粛、テレワーク励行の効果か、新型コロナウイルスの新規の感染者は5月に入って減少傾向が顕著となり、政府は39県の緊急事態宣言を解除した。解除の対象とならなかった北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、兵庫の8都道府県だって感染者数は減っている。今より自由な生活を取り戻すために、自粛生活もうひと頑張り！まだまだ「ステイホーム」！
安倍晋三首相は14日会見し、新型コロナウイルス感染症対策の「特定警戒都道府県」に指定していた茨城、石川、岐阜、愛知、福岡の5県を含む39県の緊急事態宣言を解除した。
「特定警戒」のうち北海道、千葉、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫の8都道府県については宣言を継続し、21日に解除の可否を改めて判断する。
4月1日から5月13日までの8都道府県の新規の感染者数の推移を見ると、最初に緊急事態宣言を出した4月7日以降2週間程度が新規感染確認のピークがあり、その後は、漸減傾向にあることが見てとれる。
新型コロナウイルスをめぐる主な出来事
|5月31日
|延長された緊急事態宣言の期限
|5月25日
|首都圏と北海道の解除の可否を判断
|5月21日
|大阪、京都、兵庫の関西3府県の緊急事態宣言を解除 （首都圏、北海道は解除見送り）
|5月14日
|39県の緊急事態宣言を解除
|5月6日
|当初設定されていた緊急事態宣言の期限
|5月4日
|緊急事態宣言の延長を決定
|5月4日
|世界の感染者数が350万人を突破
|5月2日
|国内の感染死者数が500人超に
|4月30日
|「国民に一律10万円現金給付」を柱とする補正予算が成立
|4月28日
|東京の感染者数が4000人超に
|4月18日
|国内感染者数が1万人を突破
|4月16日
|緊急事態宣言を全国に拡大
|4月14日
|立皇嗣の礼の延期を決定
|4月12日
|東京の感染者2000人超に
|4月11日
|世界の感染死者10万人超に
|4月7日
|東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県対象に緊急事態宣言
|3月30日
|小池百合子都知事がカラオケ、ライブハウス、バーやナイトクラブを名指しして、夜間の外出の自粛を要請
|3月29日
|タレントの志村けんさん死去
|3月25日
|小池百合子都知事が「感染爆発の重大局面にある」とし、週末の外出の自粛を要請
|3月24日
|東京五輪・パラリンピックの延期決定、2021年夏までの開催でIOCと一致
|3月13日
|新型インフルエンザ改正特措法成立（緊急事態宣言の発出が可能に）
|3月11日
|WHOがパンデミック（世界的な大流行）表明
|2月28日
|北海道が独自の緊急事態宣言、週末の外出自粛などを要請（3月19日まで）
|2月27日
|安倍晋三首相が全国の小中高校に3月2日からの臨時休校を要請
|2月3日
|クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号が横浜港沖到着、その後集団感染が判明
|1月16日
|厚生労働省が国内初の感染者確認を発表
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