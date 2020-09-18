どんなにラブラブで「隠し事はない」という夫婦でも、お金のことは別なの？松井証券の調査で明らかになった、お金を切り口にしたリアルな夫婦関係。

松井証券が結婚3年以内の20-30代の男女400人と結婚30年以上の50-60代の男女400人に、「パートナーに隠していること」を聞いたところ、「隠し事がない」と答えた人が67.4％に上った。7割近くの人が夫婦の間に秘密のない信頼関係を築いているのかと思いきや…

「パートナーに自分の収入を教えているか？」の問いに対して、「正確に共有」は62.1％。「サバを読んでいる」12.5％と「教えない」25.4％を合計すると、３人に１人以上（37.9％）が、パートナーに本当のことを言っていないことになる。男女別では、女性の方がその傾向が強く、本当のことを言っていない人が40.6%だった。

貯蓄額については、「正確に共有」は46.8％で、半数以上（53.2%）の人がパートナーに本当のことを言っていなかった。特に、女性は「教えない」「サバを読む」の合計が57.1％と6割近かった。

「サバを読んでいる」と答えた人に、どの程度の額をごまかしているのかを聞いたところ、20-30代の人は所得月5万円、貯蓄50万円が中央値。50-60代は所得月3万円、貯蓄100万円が中央値だった。中には数百万円の貯蓄を秘密にしている猛者もいた。

パートナーにいくらサバを読んで報告している？（中央値）

所得額（月額） 貯蓄額 20-30代 5万円 50万円 50-60代 3万円 100万円

松井証券調べ

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