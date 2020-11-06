若い世代の死因のトップが自殺――世界的にみれば経済的に恵まれ、衛生・医療環境が整った国で、自ら死を選ぶ人が多いことの意味を、社会全体で重く受け止めなければらない。

厚生労働省がまとめた2020年版自殺対策白書によると、2019年の自殺者数は10年連続で減少し、過去最少の2万169人だった。人口10万人当たりの自殺者数を示す自殺率も、全体では10年連続で低下。19年は16.0で統計を取り始めた1978年以降で最も低かった。

しかし、20歳未満の自殺者数は前年比10.0%増の659人で、2000年以降では最多となった。自殺率も前年比0.3ポイント増の3.1で最悪を更新している。遺書などから推定できた原因・動機を1人につき3つまで計上した結果、延べ618人中、学校問題の202人が最多で、健康問題（138人）と家庭問題（116人）が続いた。

年代別の死因順位をみると15～39歳の各年代の死因の第1位は自殺となっている。15～34歳の若い世代で死因の第1位が自殺となっているのは、先進国（G7）では日本のみであり、その死亡率も他の国に比べて高いものとなっている。

年齢階級別の死因上位3位

年齢 死因の上位3位 全体 がん / 心疾患 / 老衰 10～14 がん / 自殺 / 不慮の事故 15～19 自殺 / 不慮の事故 / がん 20～24 自殺 / 不慮の事故 / がん 25～29 自殺 / がん / 不慮の事故 30～34 自殺 / がん / 不慮の事故 35～39 自殺 / がん / 心疾患 40～44 がん / 自殺 / 心疾患 45～49 がん / 自殺 / 心疾患

出所 : 厚生労働省「人口動態統計」

先進7カ国＋韓国の15～34歳の死因上位3位 自殺の欄の（）は自殺率

1位 2位 3位 日本 自殺（16.3） 事故 がん フランス 事故 自殺（7.9） その他 ドイツ 事故 自殺（7.5） がん カナダ 事故 自殺（10.6） がん 米国 事故 自殺（14.1） 殺人 英国 事故 自殺（7.4） がん イタリア 事故 がん 自殺（4.1） 韓国 自殺（16.3） 事故 がん

出所 : 厚生労働省「自殺対策白書」/フランス2014年、カナダ2013年、それ以外は2015年のデータ

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