若い世代の死因のトップが自殺――世界的にみれば経済的に恵まれ、衛生・医療環境が整った国で、自ら死を選ぶ人が多いことの意味を、社会全体で重く受け止めなければらない。
厚生労働省がまとめた2020年版自殺対策白書によると、2019年の自殺者数は10年連続で減少し、過去最少の2万169人だった。人口10万人当たりの自殺者数を示す自殺率も、全体では10年連続で低下。19年は16.0で統計を取り始めた1978年以降で最も低かった。
しかし、20歳未満の自殺者数は前年比10.0%増の659人で、2000年以降では最多となった。自殺率も前年比0.3ポイント増の3.1で最悪を更新している。遺書などから推定できた原因・動機を1人につき3つまで計上した結果、延べ618人中、学校問題の202人が最多で、健康問題（138人）と家庭問題（116人）が続いた。
年代別の死因順位をみると15～39歳の各年代の死因の第1位は自殺となっている。15～34歳の若い世代で死因の第1位が自殺となっているのは、先進国（G7）では日本のみであり、その死亡率も他の国に比べて高いものとなっている。
年齢階級別の死因上位3位
|年齢
|死因の上位3位
|全体
|がん / 心疾患 / 老衰
|10～14
|がん / 自殺 / 不慮の事故
|15～19
|自殺 / 不慮の事故 / がん
|20～24
|自殺 / 不慮の事故 / がん
|25～29
|自殺 / がん / 不慮の事故
|30～34
|自殺 / がん / 不慮の事故
|35～39
|自殺 / がん / 心疾患
|40～44
|がん / 自殺 / 心疾患
|45～49
|がん / 自殺 / 心疾患
出所 : 厚生労働省「人口動態統計」
先進7カ国＋韓国の15～34歳の死因上位3位 自殺の欄の（）は自殺率
|1位
|2位
|3位
|日本
|自殺（16.3）
|事故
|がん
|フランス
|事故
|自殺（7.9）
|その他
|ドイツ
|事故
|自殺（7.5）
|がん
|カナダ
|事故
|自殺（10.6）
|がん
|米国
|事故
|自殺（14.1）
|殺人
|英国
|事故
|自殺（7.4）
|がん
|イタリア
|事故
|がん
|自殺（4.1）
|韓国
|自殺（16.3）
|事故
|がん
出所 : 厚生労働省「自殺対策白書」/フランス2014年、カナダ2013年、それ以外は2015年のデータ
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