新型コロナとインフルエンザの同時流行が起こったら…という危機感があったが、結局、2020/21年シーズンはインフルエンザの流行がないまま終わりそう？

厚生労働省は毎年、9月初旬（年によって8月末の数日を含む）から翌年5月末までの間、1週間ごとにインフルエンザの発生状況を取りまとめている。これによると、2020/21年シーズンの8月31日から2月14日までの全国の累積の患者数が1011人となり、24週間かかってようやく1000人を突破した。同期間における過去5年間の平均患者総数は約111万人で、2020/21年シーズンの患者数は0.1%未満にとどまっている。

インフルエンザの発生状況は毎年異なり、患者数にも幅がある。直近の2019/20年シーズンは、集計スタート時から患者数が週当たり3000人を超えており、11月に入ると感染拡大の勢いが増した。一方、2015/16年シーズンは12月に入ってようやく1週当たり1000人を超え、年明け以降、感染が拡大した。今シーズンは9月以降、底ばいが続いている。

厚労省によると、2004/05年シーズンまでさかのぼると、インフルエンザの流行入りは最も遅いケースでは年明け後の1月半ば（04/05、06/07年シーズン）だった。今季も、今後、患者数が急増する可能性もゼロではないが、昨春から続く新型コロナウイルスの感染対策が、インフルエンザの予防につながっているとも考えられる。

バナー写真：(Ushico/PIXTA)