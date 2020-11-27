JAPAN LIFE 新型コロナ、国内の重症者数が435人に : 東京も緊急事態解除後で最多（11月27日） JAPAN DATA 健康 | 生活スタイル 公開日: 2020. 11. 27 新型コロナウイルスの第3波で感染者が増加傾向にある中、国内の重症者数が過去最多となった。医療提供体制のひっ迫が懸念されている。 厚生労働省が11月27日に公表した資料で、新型コロナウイルス感染者の重症者が全国で435人となった。重症者用の病床使用率も各地で上昇しており、医療提供体制の確保が課題となる。 東京都の27日の時点の重症者は61人で、5月25日の緊急事態宣言解除後では最多。 バナー写真 : PIXTA コロナウイルス 新型コロナウイルス 関連記事 インフル患者数、過去最多に ―厚労省集計 : 43都道府県で警報レベル、九州で猛威JAPAN LIFE | 2025. 01. 09 あれもこれも負担増の春 : 暮らし変わる 4月―コロナ治療自己負担、物流2024年問題JAPAN LIFE | 2024. 03. 31 〈2020年の今日〉3月29日 : コロナ感染で志村けんさん死去JAPAN LIFE | 2024. 03. 29 サメは日本の国民食―フカヒレだけでなく伝統の練り物、健康食品やスナック菓子にもJAPAN LIFE | 2026. 11. 22 変わる混浴 湯あみ着で誰でも入りやすく：激減の中で守る湯治文化JAPAN LIFE | 2026. 11. 13 パジェロ復活：三菱自の「伝家の宝刀」、その歴史とクロスカントリー車の復権JAPAN LIFE | 2026. 11. 12 卵は国民食、「好き」が10年連続80％超え―キユーピー「たまご白書」: 料理はシンプルな目玉焼き、ゆで卵が人気JAPAN LIFE | 2026. 11. 12 電子商取引：2025年の消費者向け市場規模は前年比5.5％増の27兆6000億円―経済産業省調査JAPAN LIFE | 2026. 11. 11