新型コロナウイルスの第3波で感染者が増加傾向にある中、国内の重症者数が過去最多となった。医療提供体制のひっ迫が懸念されている。

厚生労働省が11月27日に公表した資料で、新型コロナウイルス感染者の重症者が全国で435人となった。重症者用の病床使用率も各地で上昇しており、医療提供体制の確保が課題となる。

東京都の27日の時点の重症者は61人で、5月25日の緊急事態宣言解除後では最多。

バナー写真 : PIXTA