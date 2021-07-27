日本能率協会総合研究所が公表した新型コロナウイルス感染経験者を対象とした意識調査によると、自身の感染は発熱や陽性者との接触、息苦しさにより気付く場合が多く、感染した場所については職場、飲食店だと思った人が合わせて半数近くを占めた。

調査は今年5月29日から6月4日にかけて、全国の成人男女300人に対してインターネットを通して行われた。

感染に気付いたきっかけを尋ねる質問（複数選択可）では、「数日間熱が続いた」が33.7％と最も割合が高く、以下、「一気に高熱が出た」（29.0％）、「陽性者との接触があった」（23.7％）、「息苦しさがあった」（23.0％）、「なんとなく体のだるさが続いた」（22.7％）、「においを感じなくなった」（21.7％）、「食べ物の味がしなくなった」（21.7％）などの順となった。

「感染したと思う場所」（複数選択可）は、職場（建物内）が26.7％と最も多く、以下、飲食店（22.3％）、家庭内（18.0％）などが続いた。一方で、「思い当たるところがない」との回答も17.3％を占めた。



感染後に長く続いた症状があると答えた人は66.0％に達し、その具体的な症状（複数選択可）は倦怠感・だるさが24.0％と最も高く、以下、嗅覚障害（13.0％）、咳（13.0％）、発熱（11.3％）、味覚障害（11.0％）などが続いた。

感染後に長く続いた（続いている）主な症状（％、複数回答可）

倦怠感・だるさ 24.0 嗅覚障害 13.0 咳 13.0 発熱 11.3 味覚障害 11.0 不安 9.3 頭痛 8.7 下痢 8.3 動悸 8.3 筋肉痛 7.3 めまい 7.3 関節痛 6.0 咽頭痛 5.3 胸痛 5.3 睡眠障害 5.3 認知障害 4.7 発疹 4.7 うつ病 4.3 脱毛 4.3 呼吸困難 3.0

出所：日本能率協会総合研究所

陽性反応が出た当時の感染予防対策の程度を尋ねる質問（1つのみ選択）では、「充分に対策していたと思う」と「それなりに対策していたと思う」の回答が合わせて約9割に達した。

感染時の予防対策についての質問（複数選択可）では、「外出時に必ずマスクをする」（72.0％）、「消毒が設置されている場所では毎回消毒する」（57.0％）、「外出を極力控える」（55.0％）などの答えの割合が高く、自覚的に有効とされる対策をしていても、感染するケースが多いことがうかがえる結果となった。

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