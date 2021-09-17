高校生を対象とした、勉強に対する意識調査。好きな科目・嫌いな科目のラインナップから女子の文系志向、男子の理系志向が浮かび上がる。ただ、「将来役に立ちそう」と思う科目は、女子・男子とも共通だった。

高校生1000人を対象としたウェブ調査で、「将来役に立ちそう」と思う科目を聞いたところ、女子・男子ともにトップは「英語」、2番目が「情報（情報科学・プログラミングなど）」だった。グローバル化が進む現代社会を生き抜くには、語学力と情報を使いこなす能力は必須と認識しているようだ。

ただ、苦手な科目を聞くと、女子の48.3%、男子の45.9%が「英語」を挙げており、「将来役に立ちそう」と思いながらも苦戦。女子は「数学」が苦手と答えた人が59.9%と、「英語」を10ポイント以上上回ったほか、「物理」「化学」など理系科目に苦手意識を持つ人の割合が男子よりも高かった。

好きな科目は、男子は「数学」が34.9％でトップ、女子は「音楽」の33.0％だった。「英語」は男女ともに4位にとどまった。

調査はLINEユーザーである全国の高校生を対象にスマートフォンを通じて8月3日に実施。1043サンプルを集計した。

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