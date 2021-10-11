2021年春に私立大学に進んだ学生は、前年より1.9%減り、49万人余りにとどまった。定員割れとなった大学は4割を超えた。18歳人口が減少する中、小規模、地方の私立大学は、学生が集まらなくなっている。

日本私立学校振興・共済事業団が発表した入学志願動向調査によると、2021年春の私立大学全体の定員充足率（入学定員に占める入学者の割合）は、99.8％となり、1989年度以降で初めて100％を下回った。前年度は102.6％で、2.8ポイント減少した。

募集を停止している学校などを除く全国597校の、5月1日時点のデータを集計した。定員充足率が100％未満となり、入学者が定員割れした4年制の私立大は全体の46.4％に当たる277校で、前年度より93校（15.4ポイント）増加した。

全体の入学定員数は0.8％増の49万5162人だった。これに対し、志願者数は12.2％減の（延べ）383万4862人、受験者数は12.2％減の366万3962人、合格者数は6.6％増の143万7906人、入学者数は1.9％減の49万4213人。志願者、受験者、入学者が減り、入学定員と合格者が増加した形となった。

入学定員充足率を大学の規模別にみると、定員3000人以上が0.8ポイント増の99.9％、1500人以上3000人未満が1.0ポイント減の101.3％となるなど、概ね前年度並みを維持し、定員を確保する傾向が出た。一方で、300人以上400人未満が9.2ポイント減の95.2％、100人未満が10.1ポイント減の87.2％になるなど、小規模校で大きく下落する傾向が目立った。

入学定員充足率を地域別（学校所在地ごとに集計）にみると、首都圏や愛知県、大阪とその周辺を合わせた3大都市圏は1.7ポイント減の100.6％で、6.2ポイント減の97.3％だったその他の地域との差が大きかった。

バナー写真：専修大学が催した合同入学式。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で昨年4月に入学式が中止になった新2年生も参加して行われた＝2021年4月5日、東京都千代田区の武道館（時事）