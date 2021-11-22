「日本三景」を3つとも挙げられる人、１つも挙げられない人はそれぞれ3割ずつ―。このほど行われた民間調査によると。それでも数ある「日本三大〇〇」の中では最も知名度があるという。

「三傑」「三羽がらす」「御三家」「三筆」のように、日本では三の名数（めいすう）で特に優れた人物や物などを表現する場合がよくある。旅行大手の阪急交通社が今年9月に20代以上の男女524人に対して行ったアンケート調査によると、最も知名度が高い「日本三大〇〇」は、とりわけ卓越した景観を表すとされる「日本三景」で、「3つ分かる」と答えた人は29％だった。

日本三景の一般的な答えは、江戸時代初期の儒学者、林春斎が選んだといわれる宮島（広島県）、天橋立（京都府）、松島（宮城県）。これについて「2つは分かる」と答えた人は11.5％、「1つは分かる」と答えた人は30.5％で、「3つとも分かる」と合わせると7割以上に及んだ。また、「1つも分からない」との回答も29％あった。

次に知名度が高かったのは日本の代表的な庭園を表す「日本三名園」。兼六園（石川県）、後楽園（岡山県）、偕楽園（茨城県）のうち、「3つとも分かる」との回答が21％、「2つは分かる」が12.2％、「1つは分かる」が24.4％だった。以下、「三大夜景」「三名城」「三大祭り」を「3つとも分かる」とした回答者は1割台にとどまった。

日本の主な「三大〇〇」

日本三景 宮島（広島県） 天橋立（京都府） 松島（宮城県） 日本三名園 兼六園（石川県） 後楽園（岡山県） 偕楽園（茨城県） 日本三大夜景 函館山（北海道） 摩耶山（兵庫県） 稲佐山（長崎県） 日本三名城 大阪城（大阪府） 名古屋城（愛知県） 姫路城（兵庫県）

（注）姫路城でなく、江戸城、熊本城が選ばれるケースも 日本三大祭り 神田祭（東京都） 祇園祭（京都府） 天神祭（大阪府） 日本三大花火 大曲の花火（秋田県） 土浦全国花火競技大会（茨城県） 長岡まつり大花火大会（新潟県） 日本三名泉 有馬温泉（兵庫県） 草津温泉（群馬県） 下呂温泉（岐阜県）

バナー写真：宮島・厳島神社の大鳥居（PIXTA）