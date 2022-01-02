世界中に新型コロナウイルスの変異株・オミクロン株の感染が拡大する不穏な年明け。半導体不足やエネルギー・原材料費の高騰などが日本経済に影を落とす。また、夏に予定される参院選にも、政権のコロナ対策の成否が影響しそうだ。果たして、2022年はどんな年になるのか。主な予定をまとめた。
2022年の国内外の主な予定
|1月1日
|地域的な包括的経済連携協定（RCEP）発効
|1月
|通常国会召集
|2月4日
|北京冬季五輪開幕（20日まで）
|3月4日
|北京冬季パラリンピック開幕（13日まで）
|3月11日
|東日本大震災、東京電力福島第1原子力発電所事故から11年
|3月11日
|世界保健機関（WHO）の新型コロナウイルスパンデミック宣言から2年
|4月1日
|成人年齢を20歳から18歳に引き下げ
|4月4日
|東京証券取引所が プライム / スタンダード / グロース の3市場区分に移行
|4月30日
|対馬博物館（長崎県対馬市）開館
|5月15日
|沖縄の本土復帰から50年
|5月28日
|経団連（経済団体連合会）と日経連（日本経営者団体連盟）が統合した「日本経済団体連合会」の発足から20年
|7月5日
|松任谷由実デビュー50年
|7月？
|参院選挙
|9月17日
|小泉純一郎首相（当時）訪朝、日朝平壌宣言から20年
|9月29日
|日中国交正常化から50年
|10月4日
|岸田文雄首相就任1年
|秋頃
|愛・地球博記念公園（愛知県長久手市）に「ジブリパーク」オープン
|11月21日
|サッカーW杯カタール大会開幕（12月18日まで）
バナー写真 : 本土復帰を前に、ドルから円への通貨交換のために銀行に並ぶ市民（時事、沖縄県那覇市）