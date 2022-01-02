世界中に新型コロナウイルスの変異株・オミクロン株の感染が拡大する不穏な年明け。半導体不足やエネルギー・原材料費の高騰などが日本経済に影を落とす。また、夏に予定される参院選にも、政権のコロナ対策の成否が影響しそうだ。果たして、2022年はどんな年になるのか。主な予定をまとめた。

2022年の国内外の主な予定

1月1日 地域的な包括的経済連携協定（RCEP）発効 1月 通常国会召集 2月4日 北京冬季五輪開幕（20日まで） 3月4日 北京冬季パラリンピック開幕（13日まで） 3月11日 東日本大震災、東京電力福島第1原子力発電所事故から11年 3月11日 世界保健機関（WHO）の新型コロナウイルスパンデミック宣言から2年 4月1日 成人年齢を20歳から18歳に引き下げ 4月4日 東京証券取引所が プライム / スタンダード / グロース の3市場区分に移行 4月30日 対馬博物館（長崎県対馬市）開館 5月15日 沖縄の本土復帰から50年 5月28日 経団連（経済団体連合会）と日経連（日本経営者団体連盟）が統合した「日本経済団体連合会」の発足から20年 7月5日 松任谷由実デビュー50年 7月？ 参院選挙 9月17日 小泉純一郎首相（当時）訪朝、日朝平壌宣言から20年 9月29日 日中国交正常化から50年 10月4日 岸田文雄首相就任1年 秋頃 愛・地球博記念公園（愛知県長久手市）に「ジブリパーク」オープン 11月21日 サッカーW杯カタール大会開幕（12月18日まで）

バナー写真 : 本土復帰を前に、ドルから円への通貨交換のために銀行に並ぶ市民（時事、沖縄県那覇市）