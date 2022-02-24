「ビフィズス菌でコロナ対策」、「首に掛けていれば身の回りの空間が除菌される」－。新型コロナウイルス感染症への予防効果をうたう商品がインターネット広告で氾濫する中、消費者庁は「そうした効果は明らかではない」として、業者に対して表示の適正化を求めた。

消費者庁が2021年12月から22年2月現在にかけて、ネット広告上でウイルス予防をうたっている39社、33商品を調査した結果、「効果が著しくあると消費者が誤認する恐れがある」と判断。景品表示法や健康増進法に基づき、表示方法を改めるよう要請した。強制力のある行政処分ではないものの、2月18日時点で39社のうち38社が要請に応じたという。こうした事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、モール運営会社にも情報を提供した。

対象になったのは、「コロナ対策にビタミンD」「〇〇大学の研究で話題、コロナウイルスの増殖を抑える効果がある5-ALA（5-アミノレブリン酸）」などと標ぼうした健康食品や、首に掛けていれば周辺の空間がきれいになるとした「首掛け型空間除菌剤」、コロナウイルス粒子を破壊するとした「抗ウイルス処理カーテン」、ウイルスの濃度を下げる「マイナスイオン発生器」など。

同庁の担当者は「こうした商品を使えばコロナ感染を防げると安心して、本来取るべき感染対策を怠っては本末転倒。今後もこういう商品情報が出回る恐れがあるので気を付けてほしい」と、消費者に注意を呼び掛けている。

国立研究開発法人の医薬基盤・健康・栄養研究所は、「現時点（2021年8月11日時点）で新型コロナウイルス感染症に対する予防効果が確認された食品・素材の情報は見当たらない」との調査結果をまとめている。

改善要請の対象となった商品表示の例

【健康食品】

〇〇大学の研究で話題、コロナウイルスの増殖を抑える効果がある5-ALA(５-アミノレブリン酸)

コロナ対策、免疫力UP、毎日1杯の味噌汁（メラノイジン）でアンチエイジング

コロナ対策にビタミンD

はちみつの薬効、免疫力アップによる風邪予防、細菌やウイルスの撃退、コロナに負けない

ビフィズス菌で、コロナ対策、免疫を高め、病気に負けない体を作る

「柿渋」入り飴やラムネでコロナ不活化、〇〇大学が、「柿渋」が新型コロナウイルスを無害化させるという研究結果を発表

【首掛け型空間除菌剤（二酸化塩素）】

首掛けタイプ ストラップ付 コロナ対策 ウイルス対策 安全安心 無毒

【抗ウイルス処理カーテン】

コロナウイルス粒子を破壊！ カーテンにも「安全」洗濯しても効果が続く！だから安心！ カーテンの繊維に吸着したウイルスにアタック！

【マイナスイオン発生器】

その浮遊粒子を重くして着地させることで、呼吸で吸い込むウイルスや菌の濃度をできるだけ下げる目的です。「感染防止」、「コロナ対策」に役に立つと思います。

出典：消費者庁

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