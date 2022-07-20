リクルートが2008年から実施している大学ブランド力調査、関西圏では関西大学が調査開始以来15年連続の1位と圧倒的な強さを誇る。関東は「早稲田」「明治」「青山学院」など私立人気が高く、東海圏は国公立志向が強い。
リクルートは高校生の大学選びの動向を明らかにするため、高校3年生を対象に2008年から毎年「進学ブランド力調査」を実施している。2022年調査では12万人にアンケート調査を送り、5334人から有効回答があった。集計の結果、関東エリアの高校生が進学したい大学は、「早稲田」が2年連続で1位となった。
関東
「早稲田」が2年連続トップで、「明治」「青山学院」が続いた。文理別では、文系が「早稲田」「青山学院」「明治 / 立教（同率3位）」、理系は「明治」「東京理科」「千葉」の順。
|順位
|大学名
|志願度
|1（1）
|早稲田
|11.7
|2（2）
|明治
|11.4
|3（3）
|青山学院
|10.1
|4（4）
|立教
|7.8
|5（8）
|慶応義塾
|7.3
|6（5）
|中央
|6.9
|7（6）
|日本
|6.5
|8（6）
|法政
|6.4
|9（10）
|千葉
|5.1
|10（11）
|上智
|4.5
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2022」 （ハイライトは国公立）
東海
「名城」は6年連続の1位で、「名古屋」「南山」が続いた。「南山」が2年連続で文系トップ、理系は5年ぶりに「名古屋」。トップ10のうち5校が国公立。
|順位
|大学名
|志願度
|1（1）
|名城
|13.5
|2（2）
|名古屋
|10.7
|3（4）
|南山
|8.4
|4（3）
|中京
|7.8
|5（5）
|名古屋市立
|7.3
|6（6）
|静岡
|6.5
|7（8）
|岐阜
|6.0
|8（7）
|三重
|5.9
|9（11）
|愛知学院
|5.8
|10（11）
|中部
|5.3
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2022」（ハイライトは国公立）
関西
「関西」が調査開始以来15年連続1位で圧倒的な強さ。特に女子からの支持が高く、15年連続で「関西」。男子は4年ぶりに「近畿」がトップ。文系は「関西」が14年連続でトップ、理系は2022年4月開学（大阪府立大と大阪市立大が統合）の「大阪公立」がトップ。
|順位
|大学名
|志願度
|1（1）
|関西
|15.0
|2（2）
|近畿
|14.8
|3（―）
|大阪公立
|12.7
|4（3）
|同志社
|10.2
|5（4）
|関西学院
|8.8
|6（6）
|神戸
|8.5
|7（5）
|大阪
|8.3
|8（7）
|立命館
|8.2
|9（9）
|龍谷
|6.2
|10（10）
|京都産業
|3.9
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2022」（ハイライトは国公立）
エリア別の国公立・私立別の進学志向を見ると、関東は3エリアの中で最も私立志向が高く54%。東海は国公立志向が最も強く強い57.3%。関西は2017-18年は国公立が上回っていたが、19年から4年連続で私立優勢。
バナー写真：関西大学キャンパス（PIXTA）