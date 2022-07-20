リクルートが2008年から実施している大学ブランド力調査、関西圏では関西大学が調査開始以来15年連続の1位と圧倒的な強さを誇る。関東は「早稲田」「明治」「青山学院」など私立人気が高く、東海圏は国公立志向が強い。

リクルートは高校生の大学選びの動向を明らかにするため、高校3年生を対象に2008年から毎年「進学ブランド力調査」を実施している。2022年調査では12万人にアンケート調査を送り、5334人から有効回答があった。集計の結果、関東エリアの高校生が進学したい大学は、「早稲田」が2年連続で1位となった。

関東

「早稲田」が2年連続トップで、「明治」「青山学院」が続いた。文理別では、文系が「早稲田」「青山学院」「明治 / 立教（同率3位）」、理系は「明治」「東京理科」「千葉」の順。

順位 大学名 志願度 1（1） 早稲田 11.7 2（2） 明治 11.4 3（3） 青山学院 10.1 4（4） 立教 7.8 5（8） 慶応義塾 7.3 6（5） 中央 6.9 7（6） 日本 6.5 8（6） 法政 6.4 9（10） 千葉 5.1 10（11） 上智 4.5

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2022」 （ハイライトは国公立）

東海

「名城」は6年連続の1位で、「名古屋」「南山」が続いた。「南山」が2年連続で文系トップ、理系は5年ぶりに「名古屋」。トップ10のうち5校が国公立。

順位 大学名 志願度 1（1） 名城 13.5 2（2） 名古屋 10.7 3（4） 南山 8.4 4（3） 中京 7.8 5（5） 名古屋市立 7.3 6（6） 静岡 6.5 7（8） 岐阜 6.0 8（7） 三重 5.9 9（11） 愛知学院 5.8 10（11） 中部 5.3

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2022」（ハイライトは国公立）

関西

「関西」が調査開始以来15年連続1位で圧倒的な強さ。特に女子からの支持が高く、15年連続で「関西」。男子は4年ぶりに「近畿」がトップ。文系は「関西」が14年連続でトップ、理系は2022年4月開学（大阪府立大と大阪市立大が統合）の「大阪公立」がトップ。

順位 大学名 志願度 1（1） 関西 15.0 2（2） 近畿 14.8 3（―） 大阪公立 12.7 4（3） 同志社 10.2 5（4） 関西学院 8.8 6（6） 神戸 8.5 7（5） 大阪 8.3 8（7） 立命館 8.2 9（9） 龍谷 6.2 10（10） 京都産業 3.9

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2022」（ハイライトは国公立）

エリア別の国公立・私立別の進学志向を見ると、関東は3エリアの中で最も私立志向が高く54%。東海は国公立志向が最も強く強い57.3%。関西は2017-18年は国公立が上回っていたが、19年から4年連続で私立優勢。

バナー写真：関西大学キャンパス（PIXTA）