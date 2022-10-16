タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学をピックアップして並べてみると上位には旧・帝大がずらり。1886年の帝国大学令によって設立された大学が、130余年を経てもなお、突出した力を持つ。

英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2023年版で、トップ200に入った日本の大学は東京大学39位、京都大学68位の2校のみだった。いずれも前年よりも順位を落とした。

1位オックスフォード大（英国）、2位ハーバード大（米国）など、英米の大学がトップ10を独占した。アジア勢では、中国の清華大学と北京大学が16位、17位に食い込んだ。中国は11校がトップ200に入り、韓国もソウル大学など6校が200位以内に入った。

日本は東大・京大以外では、201-250位に東北大学、251-300位に大阪大学、301-350位に名古屋大学、301-350位に東京工業大学がランクインした。（201～400位までは50位単位でまとめて発表）

THE 世界大学ランキング2023

順位（前年順位） 大学名 国・地域 1（1） オックスフォード大学 英国 2（2） ハーバード大学 米国 3（5） ケンブリッジ大学 英国 4（4） スタンフォード大学 米国 5（5） マサチューセッツ工科大学 米国 6（2） カリフォルニア工科大学 米国 7（7） プリンストン大学 米国 8（8） カリフォルニア大学バークレー校 米国 9（9） エール大学 米国 10（12） インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国 16（16） 清華大学 中国 17（16） 北京大学 中国 19（21） シンガポール大学 シンガポール 31（30） 香港大学 香港 39（35） 東京大学 日本 68（61） 京都大学 日本

出所 : Times Higher Education World University Rankings

THEは世界104カ国・地域の1799大学を授業や引用論文数、国際性などの観点から総合的に評価し、ランク付けしている。

バナー写真 : 東京大学キャンパスの銀杏の落葉（PIXTA）