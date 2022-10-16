タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学をピックアップして並べてみると上位には旧・帝大がずらり。1886年の帝国大学令によって設立された大学が、130余年を経てもなお、突出した力を持つ。
英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2023年版で、トップ200に入った日本の大学は東京大学39位、京都大学68位の2校のみだった。いずれも前年よりも順位を落とした。
1位オックスフォード大（英国）、2位ハーバード大（米国）など、英米の大学がトップ10を独占した。アジア勢では、中国の清華大学と北京大学が16位、17位に食い込んだ。中国は11校がトップ200に入り、韓国もソウル大学など6校が200位以内に入った。
日本は東大・京大以外では、201-250位に東北大学、251-300位に大阪大学、301-350位に名古屋大学、301-350位に東京工業大学がランクインした。（201～400位までは50位単位でまとめて発表）
THE 世界大学ランキング2023
|順位（前年順位）
|大学名
|国・地域
|1（1）
|オックスフォード大学
|英国
|2（2）
|ハーバード大学
|米国
|3（5）
|ケンブリッジ大学
|英国
|4（4）
|スタンフォード大学
|米国
|5（5）
|マサチューセッツ工科大学
|米国
|6（2）
|カリフォルニア工科大学
|米国
|7（7）
|プリンストン大学
|米国
|8（8）
|カリフォルニア大学バークレー校
|米国
|9（9）
|エール大学
|米国
|10（12）
|インペリアル・カレッジ・ロンドン
|英国
|16（16）
|清華大学
|中国
|17（16）
|北京大学
|中国
|19（21）
|シンガポール大学
|シンガポール
|31（30）
|香港大学
|香港
|39（35）
|東京大学
|日本
|68（61）
|京都大学
|日本
出所 : Times Higher Education World University Rankings
THEは世界104カ国・地域の1799大学を授業や引用論文数、国際性などの観点から総合的に評価し、ランク付けしている。
バナー写真 : 東京大学キャンパスの銀杏の落葉（PIXTA）