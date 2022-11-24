非英語圏の112カ国・地域の中で、日本人の英語力は80位という調査結果が出た。年々順位を落とし、韓国、中国よりも下位のレベルだ。
国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）がこのほど発表した2022年調査によると、英語を母語としない112カ国・地域のうち、日本人の英語力は前年の78位からさらに順位を落とし、80位となった。これは5段階中4番目となる「低い能力レベル」（61～87位）に分類される。
調査は世界の約210 万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」として国・地域別のランキングにまとめた。受験者の地域別の割合は欧州35％、アジア24％、中南米20％、アフリカ20％、中東12％。年齢の中央値は25歳だった。
英語力トップの国はオランダで、「非常に高い能力レベル」（1～13位）「高い能力レベル」（14～31位）の多くは欧州の国々が占めている。
アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの2位で、次いでフィリピン（22位）、マレーシア（24位）、香港（31位）などの順。韓国は36位、中国は62位で、いずれも日本を上回っている。
2022年の世界主要国の英語力ランキング
|1
|オランダ
|22
|フィリピン
|2
|シンガポール
|24
|マレーシア
|3
|オーストリア
|31
|香港
|4
|ノルウェー
|36
|韓国
|5
|デンマーク
|52
|インド
|6
|ベルギー
|60
|ベトナム
|7
|スウェーデン
|62
|中国
|8
|フィンランド
|65
|ネパール
|9
|ポルトガル
|66
|バングラデシュ
|10
|ドイツ
|70
|パキスタン
|11
|クロアチア
|71
|スリランカ
|12
|南アフリカ
|72
|モンゴル
|13
|ポーランド
|80
|日本
|14
|ギリシャ
|（以下略）
|15
|スロバキア
（非英語圏：16位以下はアジアのみを抜粋）
（EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数）
日本と英語力がほぼ同水準の国はアルジェリア、アラブ首長国連邦（ともに78位）、インドネシア（81位）、エクアドル（82位）など。
日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げている。
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