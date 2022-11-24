非英語圏の112カ国・地域の中で、日本人の英語力は80位という調査結果が出た。年々順位を落とし、韓国、中国よりも下位のレベルだ。

国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）がこのほど発表した2022年調査によると、英語を母語としない112カ国・地域のうち、日本人の英語力は前年の78位からさらに順位を落とし、80位となった。これは5段階中4番目となる「低い能力レベル」（61～87位）に分類される。

調査は世界の約210 万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」として国・地域別のランキングにまとめた。受験者の地域別の割合は欧州35％、アジア24％、中南米20％、アフリカ20％、中東12％。年齢の中央値は25歳だった。

英語力トップの国はオランダで、「非常に高い能力レベル」（1～13位）「高い能力レベル」（14～31位）の多くは欧州の国々が占めている。

アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの2位で、次いでフィリピン（22位）、マレーシア（24位）、香港（31位）などの順。韓国は36位、中国は62位で、いずれも日本を上回っている。

2022年の世界主要国の英語力ランキング

1 オランダ 22 フィリピン 2 シンガポール 24 マレーシア 3 オーストリア 31 香港 4 ノルウェー 36 韓国 5 デンマーク 52 インド 6 ベルギー 60 ベトナム 7 スウェーデン 62 中国 8 フィンランド 65 ネパール 9 ポルトガル 66 バングラデシュ 10 ドイツ 70 パキスタン 11 クロアチア 71 スリランカ 12 南アフリカ 72 モンゴル 13 ポーランド 80 日本 14 ギリシャ （以下略） 15 スロバキア

（非英語圏：16位以下はアジアのみを抜粋）

（EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数）

日本と英語力がほぼ同水準の国はアルジェリア、アラブ首長国連邦（ともに78位）、インドネシア（81位）、エクアドル（82位）など。

日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げている。

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