都道府県別の平均寿命、男性は滋賀の82.73歳がトップ。女性は最下位の青森86.33歳が、男性のトップを大きく上回っている。

厚生労働省の都道府県別の平均寿命調査で、2020年時点で女性は岡山（88.29歳）、男性は滋賀（82.73歳）が長寿トップだった。最下位は女性（86.33歳）、男性（79.27歳）ともに青森だった。2015年の前回調査比では、全都道府県で女性男性とも平均寿命が延びた。

青森は女性5回連続、男性10回連続の最下位。平均寿命が70代にとどまったのは青森の男性だけで、46位の秋田との差が1.21歳もあった。一方、滋賀、長野、京都の3府県は男女ともにトップ4以内に入っている。トップと最下位の差は女性1.96歳、男性3.46歳で、前回調査（女性1.74歳、男性3.11歳）より広がった。

平均寿命の分布を概観すると、女性男性ともに列島の中央付近は長寿（色が濃い）の傾向が強く、北関東以北は短め（色が薄い）のところが多い。

調査は5年ごとに実施。今回は2020年の国勢調査や19～21年の死亡数などを基に算出した。

平均寿命トップ5

女性 男性 岡山 88.29 滋賀 82.73 滋賀 88.26 長野 82.68 京都 88.25 奈良 82.40 長野 88.23 京都 82.24 熊本 88.22 神奈川 82.04

出所 : 厚生労働省

平均寿命ボトム5

女性 男性 青森 86.33 青森 79.27 福島 86.81 秋田 80.48 栃木 86.89 福島 80.60 茨城 86.94 岩手 80.64 岩手 87.05 沖縄 80.73

出所 : 厚生労働省

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