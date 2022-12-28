都道府県別の平均寿命、男性は滋賀の82.73歳がトップ。女性は最下位の青森86.33歳が、男性のトップを大きく上回っている。
厚生労働省の都道府県別の平均寿命調査で、2020年時点で女性は岡山（88.29歳）、男性は滋賀（82.73歳）が長寿トップだった。最下位は女性（86.33歳）、男性（79.27歳）ともに青森だった。2015年の前回調査比では、全都道府県で女性男性とも平均寿命が延びた。
青森は女性5回連続、男性10回連続の最下位。平均寿命が70代にとどまったのは青森の男性だけで、46位の秋田との差が1.21歳もあった。一方、滋賀、長野、京都の3府県は男女ともにトップ4以内に入っている。トップと最下位の差は女性1.96歳、男性3.46歳で、前回調査（女性1.74歳、男性3.11歳）より広がった。
平均寿命の分布を概観すると、女性男性ともに列島の中央付近は長寿（色が濃い）の傾向が強く、北関東以北は短め（色が薄い）のところが多い。
調査は5年ごとに実施。今回は2020年の国勢調査や19～21年の死亡数などを基に算出した。
平均寿命トップ5
|女性
|男性
|岡山
|88.29
|滋賀
|82.73
|滋賀
|88.26
|長野
|82.68
|京都
|88.25
|奈良
|82.40
|長野
|88.23
|京都
|82.24
|熊本
|88.22
|神奈川
|82.04
出所 : 厚生労働省
平均寿命ボトム5
|女性
|男性
|青森
|86.33
|青森
|79.27
|福島
|86.81
|秋田
|80.48
|栃木
|86.89
|福島
|80.60
|茨城
|86.94
|岩手
|80.64
|岩手
|87.05
|沖縄
|80.73
出所 : 厚生労働省
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