来年、小学校に入学する子どもにとって、ランドセルの購入は人生の一大イベント。何色にするか、どんなデザインにするかワクワクした気持ちでいるだろう。“ラン活” の最盛期は毎年4～5月頃。

昭和の時代は「女の子は赤、男の子は黒」のほぼ一択だったランドセル。時代とともに、カラーバリエーションが豊富になっている。

ランドセル工業会が23年4月に小学校に入学した子どもを持つ親を対象に実施したアンケート調査では、女の子が購入したランドセルの色は「紫・薄紫」29.6％がトップ。「ピンク」17.0％、「水色」16.5％と続いた。かつての定番色の「赤」は12.4%と伸び悩んだ。

一方、男の子はコンサバなのか、「黒」が56.9%と圧倒的に多く、「紺」14.5％、「青」10.4％とダーク系の色が続いた。

購入金額帯は6万5000円以上が33.3%と最も多く、2万5000円未満はわずか4.2%。購入金額平均は前年より2000円以上上昇し、5万8524円だった。

調査は今年2月初旬に、今年小学校に入学した子どもの親で、かつ、ランドセルを購入した人（おさがりではない）を対象に実施。サンプル数は1500。

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