「来年のことを言うと鬼が笑う」というけれど、そんなことは気にしない！ 楽しいことを先取りして考えると、仕事も頑張れる…はず！

（2023年の祝・休日はこちら）

2024年のカレンダーのハイライトは、年末年始とゴールデンウイークを除いても9回の3連休があるということ。あらかじめ3連休になるように設定された4回のハッピーマンデーに加えて、祝日が日曜日に当たるために月曜日が振替休日となるラッキーなめぐりあわせが多い。長期休暇は取りづらい人も、3連休で近場の温泉旅行、じっくりシチューを煮込む、読書三昧などなど楽しい時間を過ごしてこまめにストレス解消！

2024年の祝休日

名称 2023年 元日 1月1日（月） 成人の日 1月8日（1月第2月曜日） 建国記念の日 2月11日（日） 振替休日 2月12日 (月) 天皇誕生日 2月23日（金） 春分の日 3月20日（水） 昭和の日 4月29日（月） 憲法記念日 5月3日（金） みどりの日 5月4日（土） こどもの日 5月5日（日） 振替休日 5月6日 (月) 海の日 7月15日（7月第3月曜日） 山の日 8月11日（日） 振替休日 8月12日 (月) 敬老の日 9月16日（9月第3月曜日） 秋分の日 9月22日（日） 振替休日 9月23日 (月) スポーツの日 10月14日（10月第2月曜日） 文化の日 11月3日（日） 振替休日 11月4日（月） 勤労感謝の日 11月23日（土）

内閣府ウェブサイトの情報を基に編集部作成 ハイライトは3連休となる祝日（年末年始、ゴールデンウイーク期間は除く）

4日から仕事始め、でもすぐに3連休！

2023年12月28日の「御用納め」は木曜日で、会社員や役所勤めの人は29日(金)から年末年始の休みがスタートする。大晦日が日曜日に当たり、三が日が明けて4日（木）が仕事始めだと、正月休みは6日間とやや短かめ。でも、木・金の2日間頑張れば、すぐに3連休がやってくる！あるいは、4日と5日を有給休暇にすればのんびり11連休。

2月に3連休が2回！

1年で一番寒さが厳しく、なんとなく気分の上がらない2月も3連休が2回あるとウキウキしてくる。

GWは10連休？

「昭和の日」が月曜日なので、ゴールデンウイークは27日(土)からスタート。4月30日～5月2日に計画的に有休休暇を取ってぶち抜きの10連休にするか、いつもより人の少ないオフィスで集中して仕事をするか？

9月も3連休が2回

敬老の日は「9月第3月曜日」と決まっていて、3連休が約束されている。2023年の「秋分の日」は日曜日なので月曜日が振替休日となる。シルバーウイークが大型連休にならないのは残念ではあるけれど、2週連続3連休も悪くはないかも。

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