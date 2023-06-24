「来年のことを言うと鬼が笑う」というけれど、そんなことは気にしない！ 楽しいことを先取りして考えると、仕事も頑張れる…はず！
（2023年の祝・休日はこちら）
2024年のカレンダーのハイライトは、年末年始とゴールデンウイークを除いても9回の3連休があるということ。あらかじめ3連休になるように設定された4回のハッピーマンデーに加えて、祝日が日曜日に当たるために月曜日が振替休日となるラッキーなめぐりあわせが多い。長期休暇は取りづらい人も、3連休で近場の温泉旅行、じっくりシチューを煮込む、読書三昧などなど楽しい時間を過ごしてこまめにストレス解消！
2024年の祝休日
|名称
|2023年
|元日
|1月1日（月）
|成人の日
|1月8日（1月第2月曜日）
|建国記念の日
|2月11日（日）
|振替休日
|2月12日 (月)
|天皇誕生日
|2月23日（金）
|春分の日
|3月20日（水）
|昭和の日
|4月29日（月）
|憲法記念日
|5月3日（金）
|みどりの日
|5月4日（土）
|こどもの日
|5月5日（日）
|振替休日
|5月6日 (月)
|海の日
|7月15日（7月第3月曜日）
|山の日
|8月11日（日）
|振替休日
|8月12日 (月)
|敬老の日
|9月16日（9月第3月曜日）
|秋分の日
|9月22日（日）
|振替休日
|9月23日 (月)
|スポーツの日
|10月14日（10月第2月曜日）
|文化の日
|11月3日（日）
|振替休日
|11月4日（月）
|勤労感謝の日
|11月23日（土）
内閣府ウェブサイトの情報を基に編集部作成 ハイライトは3連休となる祝日（年末年始、ゴールデンウイーク期間は除く）
4日から仕事始め、でもすぐに3連休！
2023年12月28日の「御用納め」は木曜日で、会社員や役所勤めの人は29日(金)から年末年始の休みがスタートする。大晦日が日曜日に当たり、三が日が明けて4日（木）が仕事始めだと、正月休みは6日間とやや短かめ。でも、木・金の2日間頑張れば、すぐに3連休がやってくる！あるいは、4日と5日を有給休暇にすればのんびり11連休。
2月に3連休が2回！
1年で一番寒さが厳しく、なんとなく気分の上がらない2月も3連休が2回あるとウキウキしてくる。
GWは10連休？
「昭和の日」が月曜日なので、ゴールデンウイークは27日(土)からスタート。4月30日～5月2日に計画的に有休休暇を取ってぶち抜きの10連休にするか、いつもより人の少ないオフィスで集中して仕事をするか？
9月も3連休が2回
敬老の日は「9月第3月曜日」と決まっていて、3連休が約束されている。2023年の「秋分の日」は日曜日なので月曜日が振替休日となる。シルバーウイークが大型連休にならないのは残念ではあるけれど、2週連続3連休も悪くはないかも。
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