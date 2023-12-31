総務省の推計によると、2024年1月1日時点の辰年生まれの人口は1005万人。12歳になる2012年生まれは104万人で、84歳になる1940年の生まれの112万人より8万人少ない。

総務省統計局の推計によると、2024年1月1日現在の辰（たつ）年生まれの人口は1005万人で、総人口1億2413万人に占める割合は8.1%。男性は488万人、女性は517万人で、女性の方が29万人多い。

新成人は成人年齢が22年4月1日から18歳に引き下げられ、23年中に成人（18歳）に達した人口は106万人となった。前年の18歳と比べると6万人の減少で、少子化が一段と進行していることが浮き彫りとなった。

辰年生まれの人口を出生年別にみると、1976年生まれ（2024年に48歳になる人）が180万人と最も多く、次いで1952年生まれ（同72歳）と1964年生まれ（同60歳）がともに163万人。最も若い2012年生まれ（同12歳）は104万人で、1940年生（同84歳）生まれの112万人より8万人も少ない。

生まれ年別の辰年の人口

生まれ年 / 年齢 人口（万人） 割合 2012 / 12歳 104 10.3% 2000 / 24歳 127 12.7% 1988 / 36歳 135 13.4% 1976 / 48歳 180 17.9% 1964 / 60歳 163 16.2% 1952 / 72歳 163 16.3% 1940 / 84歳 112 11.1% 1928 / 96歳 22 2.2%

出所 : 総務省

十二支別の人口は、団塊、団塊ジュニア世代を含む丑（うし）年生まれが1126万人で最も多く、子（ね）年が1113万人と続く。卯年は10位。

十二支別人口

十二支 人口（万人） 割合（順位） 総人口 12413 100％ 子（ね） 1100 8.9% (2) 丑（うし） 1113 9.0% (1) 寅（とら） 1081 8.7% (4) 卯（う） 1063 8.6% (5) 辰（たつ） 1005 8.1% (9) 巳（み） 1011 8.1% (7) 午（うま） 959 7.7% (12) 未（ひつじ） 1016 8.2% (6) 申（さる） 1005 8.1% (9) 酉（とり） 969 7.8% (11) 戌（いぬ） 1009 8.1% (8) 亥（い） 1083 8.7% (3)

出所 : 総務省

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