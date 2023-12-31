総務省の推計によると、2024年1月1日時点の辰年生まれの人口は1005万人。12歳になる2012年生まれは104万人で、84歳になる1940年の生まれの112万人より8万人少ない。
総務省統計局の推計によると、2024年1月1日現在の辰（たつ）年生まれの人口は1005万人で、総人口1億2413万人に占める割合は8.1%。男性は488万人、女性は517万人で、女性の方が29万人多い。
新成人は成人年齢が22年4月1日から18歳に引き下げられ、23年中に成人（18歳）に達した人口は106万人となった。前年の18歳と比べると6万人の減少で、少子化が一段と進行していることが浮き彫りとなった。
辰年生まれの人口を出生年別にみると、1976年生まれ（2024年に48歳になる人）が180万人と最も多く、次いで1952年生まれ（同72歳）と1964年生まれ（同60歳）がともに163万人。最も若い2012年生まれ（同12歳）は104万人で、1940年生（同84歳）生まれの112万人より8万人も少ない。
生まれ年別の辰年の人口
|生まれ年 / 年齢
|人口（万人）
|割合
|2012 / 12歳
|104
|10.3%
|2000 / 24歳
|127
|12.7%
|1988 / 36歳
|135
|13.4%
|1976 / 48歳
|180
|17.9%
|1964 / 60歳
|163
|16.2%
|1952 / 72歳
|163
|16.3%
|1940 / 84歳
|112
|11.1%
|1928 / 96歳
|22
|2.2%
出所 : 総務省
十二支別の人口は、団塊、団塊ジュニア世代を含む丑（うし）年生まれが1126万人で最も多く、子（ね）年が1113万人と続く。卯年は10位。
十二支別人口
|十二支
|人口（万人）
|割合（順位）
|総人口
|12413
|100％
|子（ね）
|1100
|8.9% (2)
|丑（うし）
|1113
|9.0% (1)
|寅（とら）
|1081
|8.7% (4)
|卯（う）
|1063
|8.6% (5)
|辰（たつ）
|1005
|8.1% (9)
|巳（み）
|1011
|8.1% (7)
|午（うま）
|959
|7.7% (12)
|未（ひつじ）
|1016
|8.2% (6)
|申（さる）
|1005
|8.1% (9)
|酉（とり）
|969
|7.8% (11)
|戌（いぬ）
|1009
|8.1% (8)
|亥（い）
|1083
|8.7% (3)
出所 : 総務省
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