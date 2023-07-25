東京証券取引所などを運営する日本取引所グループ（JPX）がこのほど発表した2022年度の株式分布状況調査によると、23年3月末時点の個人株主数は延べ6982万人となった。前年度より521万人増え、過去最高を更新した。

個人株主の延べ人数増加は9年連続。日本株の上昇を背景に、個人取引が活発化したとみられる。

調査は全国4証券取引所上場会社（3927社）が対象。株主数は、各上場会社の株主数を単純に合算した延べ人数で、例えば、個人株主が1人で10銘柄を保有している場合、個人株主数10人として数えている。

22年度は、上場廃止会社の影響で個人株主が49万人減少する一方、新規上場会社で54万人、株式分割実施会社で75万人、その他の会社で441万人それぞれ増加した。

株主数の合計は前年度比525万人増の7140万人。うち個人株主が97.8％を占め、残りは事業法人等（1.2％）、外国法人等（0.8％）、証券会社（0.1％）などとなっている。個人株主数は2017年度に5000万人を突破して以降、年率5～8％の割合で増加し続けている。

株式保有額をみると、「個人・その他（法人格のない団体）」が前年より10兆円以上増えて131.2兆円、「外国法人等」が224.2兆円、信託銀行、生命保険などの「金融機関」が219.9兆円、「事業法人等」が145.6兆円などとなった。「個人・その他」が保有する株式の全体に占める比率は、前年に比べ1.0ポイント増え、17.6％。「外国法人等」の株式保有比率は3年連続で30％を超えた。

バナー写真：東京証券取引所内のマーケットセンター＝2023年5月17日、東京都中央区（時事）