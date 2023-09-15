1963年には100歳以上の高齢者は全国で153人と希有な存在だった。それから60年たった2023年は9万2139人。人生100年生きる覚悟と準備が必要な時代になった。
2023年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より1613人増加し、9万2139人となった。100歳以上人口の増加は53年連続。世界有数の長寿国日本だが、100歳以上人口は圧倒的に女性が多く、全体の88.5%を占めた。
国内最高齢は女性が116歳の巽フサさん（大阪府柏原市）で、男性は111歳の薗部儀三郎さん（千葉県館山市）。
老人福祉法が制定された1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人だったが、81年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けている。
都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の155.17人、最も少ないのは埼玉県の44.79人で3.5倍近い開きがあった。西高東低で、特に関東地方など都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向がある。
人口10万人あたりの100歳以上人口
|多い県
|少ない県
|島根県
|155.17
|埼玉県
|44.79
|高知県
|134.01
|愛知県
|47.69
|鳥取県
|126.29
|千葉県
|50.22
|鹿児島県
|125.66
|大阪府
|52.89
|熊本県
|125.20
|神奈川県
|53.03
厚生労働省発表のデータを基に編集部作成
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