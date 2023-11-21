非英語圏の113カ国・地域の中で、日本人の英語力は87位という調査結果が出た。前年より７つ順位を下げ、アジア諸国の中でも下位のレベルだ。

国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）がこのほど発表した2023年調査によると、英語を母語としない113カ国・地域のうち、日本人の英語力は87位、アジア23カ国・地域では15位という結果だった。日本は5段階中4番目となる「低い能力レベル」（世界64～90位）とされた。

調査は世界の約220 万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」として国・地域別のランキングにまとめた。受験者の地域別の割合は欧州34％、アフリカ、アジアがそれぞれ23％、中南米20％、中東13％。年齢の中央値は26歳だった。

日本と英語力がほぼ同水準の国はマラウイ（86位）、アフガニスタン（88位）、メキシコ（89位）など。

日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げている。

英語力トップの国はオランダで、「非常に高い能力レベル」（1～12位）「高い能力レベル」（13～30位）の多くは欧州の国々が占めている。

アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの2位で、次いでフィリピン（20位）、マレーシア（25位）、香港（29位）などの順。韓国は49位、中国は82位で、いずれも日本を上回っている。同機関は、「東アジアでは成人の英語能力が過去4年間低下し続けている」と指摘、その原因が日本と中国のレベル低下にあるとしている。

2023年の世界主要国の英語力ランキング

（非英語圏：16位以下はアジアのみを抜粋）

1 オランダ 2 シンガポール 3 オーストリア 4 デンマーク 5 ノルウェー 6 スウェーデン 7 ベルギー 8 ポルトガル 9 南アフリカ 10 ドイツ 11 クロアチア 12 ギリシャ 13 ポーランド 14 フィンランド 15 ルーマニア 20 フィリピン 25 マレーシア 29 香港 49 韓国 57 ネパール 58 ベトナム 60 バングラデシュ 60 インド 64 パキスタン 67 スリランカ 73 モンゴル 79 インドネシア 82 中国 87 日本 （以下略）

（EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数）

バナー写真：PIXTA