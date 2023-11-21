非英語圏の113カ国・地域の中で、日本人の英語力は87位という調査結果が出た。前年より７つ順位を下げ、アジア諸国の中でも下位のレベルだ。
国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）がこのほど発表した2023年調査によると、英語を母語としない113カ国・地域のうち、日本人の英語力は87位、アジア23カ国・地域では15位という結果だった。日本は5段階中4番目となる「低い能力レベル」（世界64～90位）とされた。
調査は世界の約220 万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」として国・地域別のランキングにまとめた。受験者の地域別の割合は欧州34％、アフリカ、アジアがそれぞれ23％、中南米20％、中東13％。年齢の中央値は26歳だった。
日本と英語力がほぼ同水準の国はマラウイ（86位）、アフガニスタン（88位）、メキシコ（89位）など。
日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げている。
英語力トップの国はオランダで、「非常に高い能力レベル」（1～12位）「高い能力レベル」（13～30位）の多くは欧州の国々が占めている。
アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの2位で、次いでフィリピン（20位）、マレーシア（25位）、香港（29位）などの順。韓国は49位、中国は82位で、いずれも日本を上回っている。同機関は、「東アジアでは成人の英語能力が過去4年間低下し続けている」と指摘、その原因が日本と中国のレベル低下にあるとしている。
2023年の世界主要国の英語力ランキング
（非英語圏：16位以下はアジアのみを抜粋）
|1
|オランダ
|2
|シンガポール
|3
|オーストリア
|4
|デンマーク
|5
|ノルウェー
|6
|スウェーデン
|7
|ベルギー
|8
|ポルトガル
|9
|南アフリカ
|10
|ドイツ
|11
|クロアチア
|12
|ギリシャ
|13
|ポーランド
|14
|フィンランド
|15
|ルーマニア
|20
|フィリピン
|25
|マレーシア
|29
|香港
|49
|韓国
|57
|ネパール
|58
|ベトナム
|60
|バングラデシュ
|60
|インド
|64
|パキスタン
|67
|スリランカ
|73
|モンゴル
|79
|インドネシア
|82
|中国
|87
|日本
|（以下略）
（EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数）
バナー写真：PIXTA