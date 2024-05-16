終電間際の深夜の東京メトロに飛び乗ると…一瞬、「あれ、ここはどこ？」と思うくらい外国人ツーリストがいっぱい。お土産とおぼしき紙袋をいくつも抱えていて、英語や中国語だけではなく、いろいろな言葉が飛び交う。円安で旅と買い物を楽しめるのがかなりうらやましい！

2カ月連続の300万人超え

日本政府観光局が発表した4月の訪日外国人数（推計値）は前年同月比56.1%増の304万2900人だった。コロナ禍前の2019年4月比でも4.0%増加。お花見シーズンに合わせて需要が増加する時期に円安が進行したことが追い風となり、2カ月連続で300万人を超えた。

国・地域別では、韓国が66万1200人と最も多く、中国53万3600人、台湾45万9700人、米国22万8900人と続く。東南アジアや中東地域からイスラム教の断食明けに合わせた旅行需要が増えたことが押し上げ要因となった。

政府は年間の訪日客数が過去最多だった2019年の3188万人を25年までに上回る目標を掲げている。4月までに累計1000万人を超えており、目標達成が視野に入る。

バナー写真：訪日外国人観光客など多くの人でにぎわう京都・清水寺の仁王門（ロイター）