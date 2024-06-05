2023年の合計特殊出生率が過去最低の1.20に落ち込んだ。政府は毎年のように少子化対策を重要政策に掲げるが、反転するどころか、拍車がかかっているのが現状だ。若者が結婚する気にも、子どもを産む気にもなれないニッポン。

厚生労働省が発表した人口動態統計（概数）で、合計特殊出生率（1人の女性が生涯に産む子どもの数）は前年比0.06ポイント減の1.20で過去最低を更新した。低下は8年連続。全47都道府県で前年実績を下回り、東京は0.99と初めて1を割り込んだ。埼玉、千葉、神奈川も1.1台前半で低迷。

2023年に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は、前年より4万3482人少ない72万7277人となり、8年連続で過去最少を更新。

23年の婚姻数は前年よりも3万213組（6.0％）減の47万4717組と、戦後初めて50万組を割り込んだ。日本では、婚外出産に対する抵抗が強く、非婚・晩婚の定着で、出生数の回復は容易ではない。

日本の人口動態

2023年（概数） 2022年（確定） 出生数 72万7277人 77万0759人 合計特殊出生率 1.20 1.26 死亡数 157万5936人 156万9050人 自然増減 ▲84万8659人 ▲79万8291人 婚姻数 47万4717件 50万4930件 離婚数 18万3808件 17万9099件

厚生労働省の人口動態統計をもとに編集部作成

死亡数は前年比6886人増の157万5936人と戦後最多。人口の自然減（出生数と死亡数の差）は21年に初めて60万人を超えた後も急坂を下るように減少し、23年は84万8659人と過去最大を更新した。

日本の出生数は終戦直後の第1次ベビーブーム（1947～49年）には250万人、第2次ベビーブーム（71～74年）には200万人を超えた。その後は一貫して減り続け、第2次ベビーブーム世代の出産ブームも起こらぬままに、2007年以降は自然減の幅が拡大している。

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