2023年の合計特殊出生率が過去最低の1.20に落ち込んだ。政府は毎年のように少子化対策を重要政策に掲げるが、反転するどころか、拍車がかかっているのが現状だ。若者が結婚する気にも、子どもを産む気にもなれないニッポン。
厚生労働省が発表した人口動態統計（概数）で、合計特殊出生率（1人の女性が生涯に産む子どもの数）は前年比0.06ポイント減の1.20で過去最低を更新した。低下は8年連続。全47都道府県で前年実績を下回り、東京は0.99と初めて1を割り込んだ。埼玉、千葉、神奈川も1.1台前半で低迷。
2023年に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は、前年より4万3482人少ない72万7277人となり、8年連続で過去最少を更新。
23年の婚姻数は前年よりも3万213組（6.0％）減の47万4717組と、戦後初めて50万組を割り込んだ。日本では、婚外出産に対する抵抗が強く、非婚・晩婚の定着で、出生数の回復は容易ではない。
日本の人口動態
|2023年（概数）
|2022年（確定）
|出生数
|72万7277人
|77万0759人
|合計特殊出生率
|1.20
|1.26
|死亡数
|157万5936人
|156万9050人
|自然増減
|▲84万8659人
|▲79万8291人
|婚姻数
|47万4717件
|50万4930件
|離婚数
|18万3808件
|17万9099件
厚生労働省の人口動態統計をもとに編集部作成
死亡数は前年比6886人増の157万5936人と戦後最多。人口の自然減（出生数と死亡数の差）は21年に初めて60万人を超えた後も急坂を下るように減少し、23年は84万8659人と過去最大を更新した。
日本の出生数は終戦直後の第1次ベビーブーム（1947～49年）には250万人、第2次ベビーブーム（71～74年）には200万人を超えた。その後は一貫して減り続け、第2次ベビーブーム世代の出産ブームも起こらぬままに、2007年以降は自然減の幅が拡大している。
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