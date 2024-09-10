日本選手の活躍で沸いたパリオリンピック。最優秀選手（MVP）は誰？

パリオリンピックに出場した日本代表の最優秀選手（MVP）ランキングで、日本代表最多4個のメダル（金3、銅1）を獲得した体操男子の岡慎之助が1位となった。産業能率大学スポーツマネジメント研究所が、日本代表選手430人（男子232人、女子198人）について、全国の男女1000人（20～69歳）を対象にインターネットを通じてアンケート調査を実施した。

MVPランキングでは、岡（104票）に続いて、やり投げ女子の北口榛花（92票）が2位、柔道男子の阿部一二三（54票）が3位に入った。主にメダリストが名を連ね、実績重視の傾向が読み取れる。

最も印象に残った選手（MIP）のランキングでは、陸上女子のフィールド種目で日本初の金メダルに輝き、笑顔が印象的だった北口（83票）がトップとなった。2位は岡（79票）、3位は阿部（51票）だった。

複数回答を認めた活躍満足度の調査結果は、1選手のみを選んだMVP、MIPのランキングとは様相が異なった。1位はシングルスで銅、団体で銀をつかんだ卓球女子の早田ひな（310票）。団体戦で共に活躍した張本美和（237票）と平野美宇（230票）も上位にランキングされた。

日本以外で印象に残った選手についての調査では、射撃で銀メダルに輝いたトルコのユスフ・ディケッチ（24票）がトップに選ばれた。ラフなTシャツ姿、左手をポケットに入れて弾を撃つ独特のポーズが話題となり、日本ではソーシャルゲームで装備にお金をかけない人になぞらえて「無課金おじさん」と呼ばれた。2位には柔道男子で圧倒的な存在感を示したフランスのテディ・リネール（23票）が入った。

調査ではロス五輪の注目競技についても尋ねた。実施競技として現時点で確定している全35競技を選択肢として、「特に注目している競技」を5つまで選択してもらい、該当率を「注目度」として定義した。1位は「お家芸」の柔道（24.2％）。2021年開催の東京オリンピック以来の復活となる「野球・ソフトボール」（21.9％）が2位で続いた。

バナー写真：パリオリンピックの体操男子個人総合で金メダルに輝き、笑顔を見せる岡慎之助＝2024年7月31日（REUTERS/Amanda Perobelli TPXIMAGES OF THE DAY）