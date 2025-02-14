羽生結弦選手、五輪フィギュアで日本男子初の金メダル

2014（平成26）年 ソチ五輪で羽生結弦選手がフィギュア日本男子初の金メダルを獲得。前日のショートプログラムで公式大会初の100点超えを記録して首位に立った。フリーでは冒頭の4回転など序盤に2つのジャンプミスがあったが、その後は立て直し、178.64点をマーク。合計280.09点でパトリック・チャン選手（カナダ）らを抑えた。

羽生選手は18年の平昌でも金メダルを獲得。94年ぶりの3連覇がかかった22年の北京では4位に終わった。22年7月にプロ転向し、新プログラムで単独のアイスショーなどの活動を展開している。

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他にも過去の2月14日にはこんな出来事が…

バナー写真 : ソチ五輪で獲得した金メダルを手に笑顔（ロイター）