パリパラリンピックが閉幕、五輪から続く寝不足の夏が終わった。選手の皆さん、しびれる熱戦をありがとう！

2024年パリ・パラリンピック大会が閉幕した。日本からは175人の選手が参加し、メダルは金14、銀10、銅17の計41個。「過去最多だった2004年アテネ大会のメダル52個を超える」目標には及ばなかったものの、金メダル数は自国開催だった前回大会の13個を上回った。

東京五輪・パラリンピック前の2019年に開所した味の素ナショナルトレーニングセンターイースト（東京都北区）は、パリ大会に向けても各競技団体が強化合宿のために有効に活用。東京のレガシーが引き継がれたと言える。

競泳の鈴木孝幸（運動機能障害）は6回連続の出場。50メートル平泳ぎでは、2008年北京大会で出した48秒49の日本記録を16年ぶりに自ら更新する日本新記録。同じく競泳の木村敬一（視覚障害）は5大会連続の出場で、100メートルバタフライで16年ぶりにパラリンピック記録を塗り替えるなど2冠を獲得。53歳の杉浦佳子は自転車女子個人ロードレース（運動機能障害C1～3）を連覇し、自身が持っていた日本選手最年長金メダリスト記録を更新。

年齢を重ねても、たゆまぬ努力で世界のトップレベルを維持するレジェンドたちの活躍に感動した人も多いだろう。

病床で見た国枝慎吾さんが活躍する姿に触発され、車いすテニスを始めた小田凱人選手は、初出場のパラ大会で18歳で金メダルをつかみ、新たなる伝説の1ページを開いた。4年後のロサンゼルス大会、他の競技でも多くの新星が登場することに期待したい。

バナー写真 : 車いすテニスで単・複2冠の上地結衣。悲願だったシングル金メダルにキス（ロイター）