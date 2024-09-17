人生100年時代なんて大げさな…と思っていたけれど、絶対に自分に起こらないとは限らない…。全国の100歳以上の人が9万5000人を超えた。
2024年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より2980人増加し、9万5119人となった。100歳以上人口の増加は54年連続。圧倒的に女性が多く、全体の88.3%を占めた。
国内最高齢は女性が116歳の糸岡富子さん（兵庫県芦屋市）で、男性は110歳の水野清隆さん（静岡県磐田市）。
老人福祉法が制定された1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人だったが、81年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けている。
都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の159.54人、最も少ないのは埼玉県の45.81人で3.5倍近い開きがあった。西高東低で、特に関東地方など都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向がある。
人口10万人あたりの100歳以上人口
多い県
|島根県
|159.54
|高知県
|154.20
|鹿児島県
|130.73
|熊本県
|127.21
|長野県
|127.00
少ない県
|埼玉県
|45.81
|愛知県
|48.80
|千葉県
|52.60
|東京都
|54.00
|大阪府
|54.32
厚生労働省発表のデータを基に編集部作成
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