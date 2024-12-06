美容医療への需要が高まっていることを背景に、「美容外科」の診療所数がここ数年で大きく増えている。

厚生労働省がこのほど結果を公表した2023年の医療施設調査によると、全国で「美容外科」の看板を掲げる診療所（病床が19床以下の医療施設）の数は2016施設で、20年の前回調査（1404施設）から43.6％も増えた。美容外科と領域が近い形成外科の診療所は2491施設で、同15.0％増の結果となった。

美容外科の診療所数は11年には1068施設だった。20年までは3年に一度の調査で100施設前後増加していたが、この3年で一気に600施設も増えたことになる。

一方、少子化の影響もあり、小児科と産婦人科・産科の診療所数は減少している。小児科（23年で1万7778施設）は20年と比べ1020施設（5.4％）、産婦人科・産科（同3092施設）は51施設（1.6％）減少した。

全国の病院（病床が20床以上）の数は、8122施設（前年比34施設減）。全病院の病床総数は148万1183床で、前年より1万1774床減った。一般診療所の数は10万4894施設（同288施設減）、歯科診療所の数は6万6818施設（同937施設減）だった。

病床の規模別にみると、病院の中では「50～99 床」が1997 施設（病院総数の24.6％）と最も多く、次いで「100～149床」1410施設（同17.4％）、「150～199床」1378施設（同17.0％）、「200～299床」1013施設（同12.5％）の順。

バナー写真：PIXTA