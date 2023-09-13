第2次岸田再改造内閣の顔ぶれ

第2次岸田再改造内閣の顔ぶれ政治・外交 政治・外交 社会
第2次岸田再改造内閣が9月13日発足した。松野博一官房長官、鈴木俊一財務相、西村康稔経済産相ら主要閣僚を留任させる一方、11人を初入閣させて刷新感を打ち出した。また、上川陽子元法相を外相に起用したほか、過去最多に並ぶ女性5人が入閣した。岸田文雄首相を含む平均年齢は63.5歳で、前回改造時の62.7歳から0.8歳アップ。最年長は71歳の武見敬三厚労相、土屋品子復興相、斉藤鉄夫国土交通相の3人、最年少は44歳の加藤鮎子こども政策担当相。
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年齢は2023年9月13日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。
【内閣総理大臣】岸田文雄
きしだ ふみお 66歳 / 衆・広島 / 当選10回
- 日本長期信用銀行勤務。党政務調査会長、外相、防衛相、内閣府特命担当相
【総務】（初入閣）鈴木淳司 安倍派
すずき じゅんじ 65歳 / 衆・愛知 / 当選6回
- 瀬戸市議会議員2期。衆院原子力問題特別委員会委員長
【法務】（初入閣）小泉龍司 二階派
こいずみ りゅうじ 70歳 / 衆・埼玉 / 当選7回
- 大蔵省勤務証券局調査室長。自民党国際局長
【外務】上川陽子 岸田派
かみかわ ようこ 70歳 / 衆・静岡 / 当選7回
- 三菱総研、米議員政策スタッフ。内閣府特命担当相（少子化対策、男女共同参画）、法相
【財務】【金融】（留任） 鈴木俊一 麻生派
すずき しゅんいち 70歳 / 自民 / 衆・岩手 / 当選10回
- 全国漁業協同組合勤務、衆議院秘書。環境相、東京五輪・パラリンピック担当相、自民党総務会長
- 父は元首相の鈴木善幸、姉は麻生太郎自民党副総裁の妻
【文部科学】（初入閣）盛山正仁 岸田派
もりやま まさひと 69歳 / 衆・比例近畿 / 当選5回
- 運輸省勤務、経済協力開発機構（OECD）派遣。衆院厚生労働委員会委員長
【厚生労働】（初入閣）武見敬三 麻生派
たけみ けいぞう 71歳 / 参・東京 / 当選5回
- テレビキャスター、東海大学教授。厚生労働副大臣、参議院自民党政策審議会長
- 父は元日本医師会会長の武見太郎氏
【農林水産】（初入閣）宮下一郎 安倍派
みやした いちろう 65歳 / 衆・長野 / 当選6回
- 住友銀行勤務。財務副大臣、内閣府副大臣、自由民主党農林部会長
- 父は厚生相などを務めた宮下創平氏
【経済産業】（留任）西村康稔 安倍派
にしむら やすとし 60歳 / 衆・兵庫 / 当選7回
- 旧通産省勤務。官房副長官、経済再生担当相
【国土交通】（留任）斉藤鉄夫 公明党
さいとう てつお 71歳 / 衆・比例 / 当選10回
- 清水建設勤務。環境相、公明党幹事長、副代表
- 小泉内閣の北側一雄氏以降、冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏、赤羽一嘉氏が国交相を務めており、連立与党公明党の「指定席」化している
【環境】（初入閣）伊藤信太郎 麻生派
いとう しんたろう 70歳 / 衆・宮城 / 当選7回
- 衆議院議員秘書。外務副大臣、衆院環境委員会委員長
- 父は防衛庁長官、衆院議長などを務めた伊藤宗一郎氏
【防衛】（初入閣）木原稔 茂木派
きはら みのる 54歳 / 衆・熊本 / 当選5回
- 日本航空勤務。財務副大臣、首相補佐官（国家安全保障政策）、衆院国土交通委員長
【内閣官房長官】【拉致問題】（留任）松野博一 安倍派
まつの ひろかず 61歳 / 衆・千葉 / 当選8回
- ライオン勤務。文部科学相、自民党総務会長代行
【デジタル】（留任）河野太郎 麻生派
こうの たろう 60歳 / 衆・神奈川 / 当選9回
- 外務相、防衛相、規制改革担当相、新型コロナワクチン担当相
- 父は官房長官、外相などを務めた河野洋平氏、祖父は農林省、建設省などを務めた河野一郎氏
【復興】（初入閣）土屋品子 無派閥
つちや しなこ 71歳 / 衆・埼玉 / 当選8回
- 復興副大臣、厚生労働副大臣
- 父は参院議長、埼玉県知事などを歴任した土屋義彦氏
【国家公安委員】（初入閣）松村祥史 茂木派
まつむら よしふみ 59歳 / 参・熊本 / 当選4回
- 企業経営、全国商工会青年部連合会会長。経済産業副大臣、参院決算委員長
【地方創生】（初入閣）自見英子 二階派
じみ はなこ 47歳 / 参・比例 / 当選2回
- 小児科医。厚生労働大臣政務官
- 父は郵政相、金融担当相などを歴任した自見庄三郎氏
【経済再生】新藤義孝 茂木派
しんどう よしたか 65歳 / 衆・埼玉 / 当選8回
- 川口市役所勤務、川口市議。経済産業副大臣、総務相、政調会長代理
【経済安全保障】（留任）高市早苗 無派閥
たかいち さなえ 62歳 / 衆・奈良 / 当選9回
- 総務相、党政務調査会長
- 2020年の自民党総裁選に故安倍晋三元首相の支援で立候補、岸田首相に敗れた
【こども政策】（初入閣）加藤鮎子 谷垣グループ
かとう あゆこ 44歳 / 衆・山形 / 当選3回
- 衆院議員秘書。内閣府大臣政務官、環境大臣政務官
- 父は官房長官、自民党幹事長などを務めた加藤紘一氏
バナー写真：初閣議を終え、記念撮影する岸田文雄首相と閣僚ら（2023年9月13日、首相官邸=時事）