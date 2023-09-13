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第2次岸田再改造内閣の顔ぶれ

第2次岸田再改造内閣が9月13日発足した。松野博一官房長官、鈴木俊一財務相、西村康稔経済産相ら主要閣僚を留任させる一方、11人を初入閣させて刷新感を打ち出した。また、上川陽子元法相を外相に起用したほか、過去最多に並ぶ女性5人が入閣した。岸田文雄首相を含む平均年齢は63.5歳で、前回改造時の62.7歳から0.8歳アップ。最年長は71歳の武見敬三厚労相、土屋品子復興相、斉藤鉄夫国土交通相の3人、最年少は44歳の加藤鮎子こども政策担当相。

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