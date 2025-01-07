2024年の新車販売7.5%減 : ダイハツなどの認証不正が響く

2024年の新車販売7.5%減 : ダイハツなどの認証不正が響く経済・ビジネス 社会
2024年の新車販売は2年ぶりのマイナス。ダイハツの認証不正が響く。
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日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した2024年の国内新車販売台数の総計は442万1494台となり、前年比7.5%減とマイナスに転じた。内訳は軽自動車が前年比10.7%減155万7868台、登録車（軽自動車を除く乗用車・貨物車）などが同5.6%減の286万3626台。
大規模な認証不正が発覚したダイハツが38.3%減と大きく落ち込み、ダイハツから車両供給を受けるマツダ、スバルもマイナス。トヨタ（レクサス含む）も13.8%減と振るわず、大手8社のうち5社が前年割れした。
主なブランド別の2024年の新車販売台数
|年間販売台数（前年比増減率）
|トヨタ＋レクサス
|1,441,652（▲13.8）
|スズキ
|721,785（+10.9）
|ダイハツ
|366,635（▲38.3）
|ホンダ
|668,414（+12.4）
|日産
|475,569（▲1.1）
|マツダ
|141,965（▲20.2）
|スバル
|103,522（▲2.3）
|三菱自
|119,480（+15.2）
|全ブランド
|4,421,494（▲7.5）
日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会のデータを基に作成
バナー写真 : PIXTA