経済産業省が2021年に「半導体・デジタル産業戦略」を策定し、巨額の公費を投じて「半導体再興」に乗り出してから丸5年。AI時代の本格的な到来に伴い、半導体の重要性は増す一方だ。経済産業省の西川和見氏に、経済安全保障も含めた政府の取り組みについて聞いた。（聞き手：竹中治堅・nippon.com編集企画委員長）

最先端AI開発に「入り込む」

──まず現在におけるAI技術の重要性について伺います。「AIは核兵器に匹敵するほど重要な存在・脅威である」（パランティア・テクノロジーズ共同創業者兼CEOのアレックス・カープ氏の著書（共著）『テクノロジカル・リパブリック』）との指摘があること、さらに米国が最新技術の外国への供与に慎重なことを考えると、日本が自律的にAI開発を目指すことはできませんか。やはり米国に技術で圧倒されているので難しいのでしょうか。

西川 AIモデルというのは、例えばChatGPTとかClaudeとかありますけれども、そのモデル自身を誰が開発するかということだけではなくて、われわれはAIテック・スタックと呼んでいますがテクノロジースタック（注：AIで使用する技術の組み合わせ全体を指す用語）ですね。AIモデルやアプリケーションなどのソフトウェア領域に加えて、半導体やデータセンターなどのハードウェア領域があります。またエネルギーから通信網まで、これらを支えるインフラ、こういったものがないと実際にAIは動きません。AIの発展でエネルギーが制約要因になると言われています。非常にエネルギー効率の良いAIテクノロジースタックを作り上げていかないと、結局AIは発展しないということですから、そういった中で日本が不可欠性と自律性を確保していくというのが非常に大事かなと思っています。

──AIを構成する部品や一部の要素技術だけでなく、ChatGPTのようなLLM（大規模言語モデル）と使ったAIモデルや、パランティア・テクノロジーズのような軍事的に使うAIを日本は自主的に開発できないのでしょうか。

西川 AIテック・スタックの中での垂直方向、また水平方向におけるビジネス拡大というのは、それぞれの企業が必死にされています。例えば、もともとソフトウェアしかやってなかった企業が半導体の設計に乗り出したり、ハードウェア領域に出てくるというのもあります。富士通などがそうです。また、フィジカルAI領域ではわれわれも支援して、日本の企業が「ノエトラ」というAI開発企業をつくって、独自で信頼できるモデルを作りたいと、こういう動きも出てきています。

だから「0（ゼロ）か1か」ではなくて、このテックスタックの中に日本の企業、研究者が入り込んでいることがすごく大事です。そこへの関与がなければ、AI の世界で何が起きているかが分からなくなります。関与していれば、これからの技術展開やビジネス展開の中で、垂直水平の動きを捉えることができます。それを（政府が）支援していくのが、今の時点では最も重要だと思っています。

西川和見氏

──政府はこれまでも、新たな半導体メーカーであるラピダスや、台湾の半導体大手TSMCの熊本工場建設などに、多額の補助金を出してきました。今後は工場建設に加えて、半造体設計の分野にも補助金を出すそうです。AI開発に必要なテクノロジースタックが着実に発展するように、政府や経済産業省は今度どのようの支援をしていくのですか。

西川 一つは情報提供という支援のあり方があります。大企業は世界のAI開発の動向を十分理解していますが、テックスタックの中で重要な技術や部品や素材を提供いただいている企業でも、全体像の把握は難しいところがあります。AIの大きなブームによって、需要は刻々と変化し、膨張しています。

それは半導体だけではなく、データセンターの中で使うケーブルとか電源装置、蓄電池に対する需要も非常に伸びています。それに伴って、それを支える素材の製造も好況になっています。この分野で世界をリードする技術を、日本企業はたくさん持っています。AIの拡大によって、さまざまなビジネスの中で必要とされる需要や技術を俯瞰（ふかん）的に捉えて情報を提供するのは、大事なことだと理解しています。

二つ目は、問いでもご指摘いただいた事業や投資に対する支援です。ハードウェアについて言えば半導体が代表例ですが、第1段階で世界に追いつき、第2段階で次世代の半導体製造、そして第3段階で将来技術の開発というスリーステップで、2021年に計画を策定しました。中長期的なプランを用意し、支援措置も複数年度の形を用意をして、国内外の事業会社、投資家が日本に投資しようと判断できるものを提供しました。この中で、TSMCとラピダスとか、IOWN構想、もしくは量子コンピュータの開発といったものが動いています。

三つ目は、自然災害や気候変動、サプライチェーンの混乱などを回避する産業のレジリエンス（回復力・強靱化）投資への支援です。AIのテックスタックの中でも、先ほど話をした素材にはナフサ由来の石油製品みたいなものもたくさんあります。また、世界的にも重要鉱物が手に入りにくくなっています。工場投資だけではなく、サプライチェーンの維持に向けた支援・施策をしっかりやっていきます。

AIの進化で半導体自体も変わる

──これまで日本は世界の中で、製造業に強みがあると評価を受けています。今後も続くAI拡大の中では、国産フィジカルAI開発、特にAIロボットの開発を進めるのが政府の重要目標となっています。フィジカルAI、AIロボットの開発はどのように進むとご覧になっていますか。

西川 テック業界で「システム・トゥー・シリコン（System to Silicon）」という概念がよく使われます。これは自動車産業にしろ運送業にしろ、それぞれの産業におけるシステムをデジタル化して再構築するという意味です。その際にはシステム全体を統合・最適化する半導体まで新たに専用品を設計して対応します。これが「システム・トゥー・シリコン」の考え方です。

分かりやすく言うと、例えばテスラがやってきたのは自動車にデジタルを入れて、どのように自動車の動き方、自動車の中のシステムが変わるのかを設計して、それを動かすための半導体を作って、全体を最適化して動かしていこうというアプローチです。

これからは、あらゆる産業で同じようなことが起きます。その際に日本は、工場など産業のシステム分野で世界トップに立つものが多くあります。そういう意味では、いわゆるフィジカルAIとの親和性というのは大きなポイントになります。

一方、少し逆説的になりますが、多様なシステムがあって、それに対応するコンピューティングも最適化が図られるという流れの中で、むしろコンピューティング自身も変わっていくとみる人も多いです。例えば、LLMというのはサイバー空間の中で言語を扱っているわけですが、その次に来るのが単に受け答えするだけではなく、AI自身がサイバー空間の中ではありますが自分で行動してマルチタスクを行っていくエージェンティックAIです。ここでの移行段階でも、コンピューティングシステムの方が大きく変わっています。インテルが大きく復活したり、SKハイニックスやサムスン、マイクロンといったメモリ業界が活性化しています。

エージェンティックAIになると、AIが何か動いたものをメモリに記録しながらAIを動かさなければいけないので、メモリ領域がどんどん必要になります。またメモリとGPUの間のやり取りをするための調整をするCPUが大事になります。これがフィジカルAIになると、さらに変わってきます。インプットした行動を評価して次のインプットに繋げる役割はセンサーになるので、このセンサー半導体への需要みたいなものは当然広がると見ている人が多いです。

協調領域と競争領域

──政府として国産フィジカルAIの開発を具体的にどのように支援していきますか。

西川 政府全体で「AIロボティクス戦略」を策定し、その会議体で細部を調整していきます。例えば、国土交通省が行うインフラ整備の中で、どんなロボットが必要なのか、農林水産省が担当する農業分野で、これからロボットが必要か、将来像は当然それぞれの現場ごとにあります。その中で、先ほど申し上げた「センサーが大事だ」というような話で、各所でバラバラに開発するのも非効率になります。だから、AIロボット化にあたってそれぞれの分野でどんな要素が必要か、整理をして例えば政府一体で開発しようとかの議論をやりました。

産業界は、自分の工場やシステムの情報を誰かにまるまる渡すわけにはいかないので、当然クローズでフィジカルAIに取り組むわけですが、一方で共通領域っていうものを見いだして、ここはみんなで共同でやった方がいいと。そうしないと投資が追いつかないわけで、だからこそ「ノエトラ」を設立するみたいな話が出ています。政府レベルでも産業レベルでも、協調領域と競争領域を見定めて、かつスピーディーに取り組むことが大事です。

──政府はこれまでラピダスに2兆円を超える補助金を出しているほか、2500億円を出資しています。これまでの歩みをどう評価されていますか。また、27年度に量産体制に入れる見通しですか。

西川 歩みは非常に着実で、「イエス」という評価をしています。技術面では、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の技術審査を順調にクリアしています。具体的な製品設計の分野では、ファウンドリー（受託製造会社）とシステム会社の間にいる技術者をまとめて「ラピダスコア」というチームを作り、提携をすることで、早期の製造受注につなげる動きを公表しています。

総論で言えば、世界的なAIブーム、かつエージェンティックAIやフィジカルAIに技術が進む中で、ラピダスのビジネスモデルに対する戦略的な期待値は非常に高いと思います。ファウンドリーでトップのTSMCがどんどん製造しないと世界のAI半導体は不足しますが、それもやっぱり大口向けで精一杯ではないでしょうか。自動車メーカーとか、その産業機械を製造するメーカーからすると、カスタマイズされた半導体をリーズナブルな量でスピーディーに作ってというニーズはあるでしょう。

政府としては、日本のシステム会社やスタートアップ企業が半導体設計をより簡単にできるように、設計支援のプログラムを立ち上げました。26年度予算で確保してあり、現在は支援先の選定作業を進めています。

次世代とレガシーは両輪

──TSMCも熊本第2工場の計画を変更し、3ナノのAI半導体を製造することに決まりました。この動きも、AIブームで先端的な半導体が足りないことが背景にありますか。

西川 まさに、先にも話した製造前倒し、拡大の動きです。TSMCの魏哲家会長兼CEOが2月に高市早苗首相と会談した当時は、産業用の半導体でも今後は6、7ナノぐらいまでは行くだろうということでシングルナノを目指すということでしたが、さらに先に進んでいるということです。要は、もう自動車とかフィジカルAIも3ナノを使っていく時代になっており、6よりも3なのだという選択になったとと理解いただければ。

──自動車や工作機械、家電など向けの「レガシー半導体（従来型半導体）」について、政府は補助を拡大し、投資額が300億円未満の事業も新たに補助対象としました。この狙いについて教えていただけますか。

西川 短期的な視点でなく、従来型半導体の生産量を中長期的に確保することも重要です。AIブームがこれだけ大きくなると、半導体メーカーはAIデータセンター用の需要に引っ張られます。産業用に提供されていた半導体がみなAIに持っていかれるというのは、避けなければなりません。

同様の話は、日本だけにとどまりません。米国の受託製造大手グローバルファウンドリーズ（GF）がニューヨーク州に建設する工場に対し、日本は10月に、日米戦略的投資イニシアチブに基づく投資を決めました。製造するのは古いモデルですが、大規模に生産します。産業用の半導体を確保するのはAI対応に加え、経済安全保障上も必要になっています。