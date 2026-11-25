高市早苗首相の「存立危機事態」をめぐる国会答弁を機に、日中関係が冷え込んでから11月で丸1年。レアアースなどの対日輸出が強化される一方、日中貿易は全体に拡大基調。外食産業や小売業などではむしろ、日本企業にとってチャンスが到来している状況だ。

2025年11月に台湾有事をめぐってなされた高市首相の国会答弁以来、日中関係は10数年来で最悪の状況に陥っている。中国から日本への団体旅行がぱったりと止まり、日中の学術交流活動も次々とキャンセルされている。26年1～9月の中国からの訪日客は昨年同期に比べて半分以下に減った（表1）。

中国による制裁措置

高市発言に対する中国の制裁措置は貿易にも及んでいる。中国商務省は2026年1月に軍民両用品を日本に輸出する際の規制を強化することを発表し、2月には宇宙航空研究開発機構（JAXA）や防衛大学校など20の企業や機関を輸出禁止対象に、スバルや三菱マテリアルなど20の企業と機関を監視対象に指定した。さらに6月にも三菱電機系企業や防衛研究所など20の企業と機関を禁止対象に追加した。軍民両用品のなかには7種のレアアース元素も含まれるため、レアアースの輸出制限が日本の産業に広範なダメージが与えることが懸念されている。また、中国は23年から福島第一原発の処理水の海洋放出を理由に日本産水産物の輸入を停止していたが、それが25年11月にようやく輸入が再開されたと思ったら、すぐに再び停止されてしまった (*1)。

市民の反応は冷静

ただ、日中関係が最悪だった2012年から13年にかけての時期と比べると、経済関係に対する影響は軽微にとどまっている。12年には尖閣諸島をめぐって両国の対立が深まり、同年9月に日本政府による国有化が行われると中国全土の125都市で反日デモが起きた。日本製品不買運動が起き、デモ隊によって日系のデパートや工場が焼き討ちされる事件まで発生した。日本人駐在員は家族を日本に帰し、日中交流事業は軒並みキャンセルされた。

一方、25年11月の高市発言に対する中国の市民の反応は冷静である。筆者は11月末まで北京に滞在し、その後も6回訪中しているが、日本製品不買などのいわゆる「反日」的な動きはみられないし、中国の学者たちとも従来通り友好的な交流を続けている。中央テレビ局ニュースでの高市発言や日本の防衛費拡大に対する論調は厳しいが、ほぼ同じぐらいの頻度でそれを批判する日本の市民運動の声も紹介しており、高市発言批判が日本国民に対する反感に転じないように配慮しているようにも感じる。

中国では高市発言の前から日系の回転ずしチェーンが大人気である。筆者は高市発言の直後に北京でスシローの店を訪れたがその人気にまったく衰えはなく、予約なしの客は3時間待ちという表示が出ていた。中国大陸におけるスシローの店舗数は25年11月末時点で69店だったのが、26年10月末には134店まで拡大した(*2) 。また、19年に中国市場から撤退していたミスタードーナツが26年9月に上海に再進出した。

2012年に日中関係が悪化した時には日系ブランドの自動車がデモ隊の攻撃のターゲットになり、路上の自動車や自動車販売店が襲われた。中国の乗用車市場における日系ブランド車のシェアは11年には19.4%だったのが、2012年には17.5%、2013年には16.5%に下がり、かなりマイナスの影響を受けたことがうかがえる。

一方、高市発言後の日中関係の悪化が日系ブランドの自動車の販売に対する影響はさほど顕著とはいえない。26年1～9月の乗用車販売台数のうち日系ブランド車のシェアは11.8%で、その1年前の同じ時期のシェア（12.2%）から少し下がったのみである（表1）。19～21年には日本車が中国で20%以上のシェアを占めていたのに比べると残念な数字ではあるが、これはEV化やスマート化などの自動車の革新に日系メーカーが追いついていないためであり、反日感情はおそらくあまり関係がない。日系メーカーのなかには新車の企画・設計の主導権を中国の合弁企業にゆだねることによって変化にキャッチアップすることを目指しているところもある (*3)。

表1 日中経済関係の主要指標

2025年1-9月 2026年1-9月（増減率） 中国からの訪日客数（人） 7,487,508 3,335,500 (▲55.5%) 日本の対中輸出（兆円） 13.6 15.8 (15.6%) 日本の対中輸入（兆円） 19.4 22.8 (17.6%) 中国の乗用車市場に占める日系ブランド車のシェア 12.20% 11.80% 日本の貿易総額に占める中国の割合 20.10% 20.30% 中国の貿易総額に占める日本の割合 5.00% 4.80%

日本政府観光局、 財務省貿易統計、 乗用車市場信息聯席分会、中国海関統計をもとに筆者作成

レアアース規制、実情は緩やか？

レアアースの輸出規制に関しては、2026年6月に富士電機の日本人社員2名がレアアース製品を不正輸出した嫌疑により大連で拘束される事件も起きた。『日本経済新聞』は、26年上半期に規制対象となった7種のレアアースの日本に対する輸出量が前年同期に比べて51%減ったと報じ(*4) 、また『読売新聞』はレアアースの一種で集積回路やコンデンサの製造プロセスなどに使われる酸化イットリウムの対日輸出が26年1～9月には前年同期に比べて98%減ったと報じた (*5)。

ただ、レアアースの貿易に関しては、中国側が発表する対日輸出の統計と、日本の財務省が発表する中国からの輸入統計が時には大きく食い違うことに注意する必要がある。11年に中国がレアアースの輸出規制を強めた時、中国の輸出統計を見ると日本への輸出量が激減しているのに、日本の輸入量はあまり減らないという不思議な現象がみられた。これは何らかの形で規制をすり抜けて日本向けにレアアース輸出が行われたことを示唆する。その理由はどうであれ、日本にとって重要なのはレアアースを輸入できているかどうかである。

そこで日本の中国からのレアアース輸入が25年1～9月と26年1～9月でどう変化したかを確認すると（表2）、たしかに酸化イットリウムの輸入量は79%減っているが、中国の日本に対する酸化イットリウム輸出が98%減ったという報道とはだいぶ異なっており、全面禁輸ではないことがわかる。ただ、酸化イットリウムを輸入して使う企業が相当苦労していることも伺える。表2から、中国以外からの輸入がやや増えているものの、中国からの輸入減少を補うには遠く及ばないこと、数量あたりの単価を計算すると中国からの酸化イットリウムが60倍に跳ね上がっていることがわかる。

表2 日本のレアアース輸入量（トン）

2025年1-9月 2026年1-9月（増減率） 希土類金属 中国 4,189 3,704 (▲12%) 中国以外 2,189 3,293 (50%) 酸化セリウム 中国 2,074 2,271 (10%) 中国以外 391 431 (10%) その他セリウム化合物 中国 2,720 3,644 (34%) 中国以外 1,956 1,857(▲5%) 酸化イットリウム 中国 1,011 215 (▲79%) 中国以外 65 79 (21%) 酸化ランタン 中国 1,255 1,381 (10%) 中国以外 0.025 0.022 (▲12%) その他レアアース化合物 中国 3,250 1,705 (▲48%) 中国以外 392 422 (8%) 金属製永久磁石 中国 2,842 3,358 (18%) 中国以外 6,073 6,647 (9%)

財務省貿易統計をもとに筆者作成

また、中国からのレアアース金属の輸入量は12%減る一方、他の国からの輸入は50%増え、単価も上昇していることから、中国の輸入制限によって他の輸入先への切り替えが起きていることが推測できる。一方、主要なレアアース製品の一つで、中国政府が輸出規制をすることを表明したレアアース永久磁石を含む金属製永久磁石については、輸入量はむしろ増えており、中国からの輸入単価の顕著な上昇も見られない。つまり、輸出規制は緩やかにしか行われていないと見られる。

もともと中国はレアアース資源を独占しているわけではなく、中国からのレアアースや永久磁石などの関連製品の輸出が多いのはコスト優位性があるからである。中国が輸出規制を強めれば、レアアース輸入者は他の供給源にシフトしたり、迂回（うかい）輸入をするだろうから、中国は自らの首を絞める結果になる。従って、中国としては輸出規制を対日圧力の手段として使いつつも、日本市場を失わない程度のさじ加減にすることを目指すのではないだろうか。

日本は中国に依存し、中国は日本に依存せず

日本の中国との貿易を全体としてみると、高市発言後にデカップリングが進むどころか、むしろ輸出入ともに大幅に伸びている（表1）。特に中国からの輸入は、日本の輸入全体の伸び率（15.3%）をかなり上回る17.6%の伸びを記録し、なかでも中国からの化学製品の輸入額が25.7%伸びた。ホルムズ海峡封鎖に起因するナフサ不足により日本では化学品の不足が起きたが、中国が代替的な供給源として浮上した可能性がある。日本の貿易総額に占める中国の割合が20.1%から20.3%へ拡大し、中国依存の度合が微増した。

一方、中国の世界との貿易はより大きく拡大しているので、中国の貿易総額に占める日本の割合は5.0%から4.8%に低下した。日本が中国との貿易に依存する一方、中国は日本に依存していないという非対称な関係が強まっている。

政治は企業の後押しを

2026年9月に岩屋前外相を団長とする日本国際貿易促進協会の代表団が訪中したことは、日中関係の雪解けを予感させる良いニュースであった。しかし、そのことに対して日本の複数の「専門家」が、いま中国は景気がとても悪いので、日本との経済関係を回復させる切実な必要性があるから代表団を厚遇したのだ、といった「解説」をしたのには驚いた。彼らの頭の中では、日中関係に対する認識が、中国が日本との経済関係に強く依存していた1980年代の状態のまま更新されていないようである。

だが、残念ながら、もはや日本との経済関係を改善することが中国の経済的苦境の打開につながるほど日本の経済規模は大きくないのである。一方、中国との貿易拡大が日本経済に与えるインパクトは大きい。日本と中国の立場は1980年代とは完全に逆転したのだ。

日本企業に中国から撤退されては困るから代表団を厚遇したのだと解説する「専門家」もいたが、これも日本企業の重要性を買いかぶりすぎた見方である。たしかに、帝国データバンクの調べによると、日本企業の中国進出数は2026年には2年前に比べて22.4%も減っており(*6) 、再び多くの日本企業が中国に投資することは中国の景気浮揚にも当然プラスの効果がある。ただ、日本企業の撤退は、賃金の上昇によって労働集約的な工場を維持できなくなったり、中国企業などとの競争に敗れた結果であり、そんな企業を引き留めたところで景気浮揚の効果はないだろう。

一方、中国の生活スタイルの変化により、外食産業や小売業などでは日本企業にとってチャンスが到来している。このまま日中の政府間の関係が険悪なままだと、日本企業はせっかくのチャンスをふいにしてしまう恐れがある。日本と中国の企業のチャレンジを邪魔せず、後押しする程度には政府間の関係も回復することが望まれる。