今日は何の日：9月27日

今日は何の日：On This Day in Japan

1945（昭和20）年 昭和天皇がマッカーサーと初会見

昭和天皇がダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官を訪問し、初めて会見。ノーネクタイのマッカーサーと正装で直立する天皇の並ぶ写真が2日後の新聞に掲載され、当時の日本人の多くが衝撃を受けたといわれる。

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2014（平成26）年 御嶽山が噴火、戦後最悪の火山災害に

長野・岐阜両県にまたがる御嶽山が噴火。死者58人、行方不明者5人にのぼる戦後最悪の火山災害となった。

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その他の出来事

1971（昭和46）年 昭和天皇と香淳皇后が訪欧に出発。即位後初めての外国訪問だった。

1989（平成元）年 ソニーが米映画大手コロンビア・ピクチャーズの買収で合意したと発表。金額は当時の日本企業による買収として史上最高の34億ドル。

2007（平成19）年 ジャーナリストの長井健司氏がミャンマーで民主化要求デモを取材中に兵士に撃たれ死亡。

2019（令和元）年 関西電力の岩根茂樹社長が記者会見し、八木誠会長や自身を含む経営幹部20人が、私的に計3億2000万円分の金品を受け取っていたことを明らかにした。提供者は福井県高浜町の元助役（死亡）とされる。岩根社長は「一時的に預かっていたが、一般的な儀礼の範囲内以外のものは全て返却した」と釈明した。

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