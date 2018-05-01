Рыбный филин, один из крупнейших в мире представителей филинов, водится в заповедных лесах Сирэтоко на острове Хоккайдо. В течение некоторого времени этот вид находился под угрозой исчезновения. В ходе фотосъёмок Танака Хироси прежде всего стремился не нарушать покой пернатых и запечатлеть на фото естественный облик каждой птицы.

Когда глубокой ночью, набравшись мужества, я вошёл в ночной лес, судьба наградила меня встречей с крупнейшим в мире филином. Это случилось в 1990 году, был мне тогда 41 год. Дело в том, что на острове Хоккайдо, где я родился и вырос, водится находящийся под угрозой исчезновения рыбный филин, которому присвоен статус национального природного памятника. Удивление от встречи с этой величественной птицей побудило меня заняться фотографией, чтобы запечатлеть филина в естественных для него условиях.

Я делил с филинами покрытый свежей мягкой зеленью лес в тихих лучах весеннего солнца, аромат деревьев и голоса птиц, прислушивался к доносящимся из ночной темноты звукам, стремясь уловить невидимую тень птицы. Повадки и облик рыбного филина пленяли меня всё больше и больше. Кроме того, я смог по-настоящему ощутить значимость природы, о которой до тех пор не имел подлинного представления.

Я не стремился объять необъятное и избегал грубого вторжения в жизнь филинов. Я терпеливо ждал до тех пор, пока птицы не переставали обращать на меня внимания, и неуклонно следую этому принципу ведения фотосъёмки и по сей день.

Филин несколько раз взмахнул крыльями и стремительно спикировал к реке

Леса Сирэтоко – обитель для множества филинов

Рыбный филин – крупнейший представитель филинов в мире. Длина туловища от головы до кончика хвоста достигает 70 сантиметров, размах крыльев – около 1,8 метра, вес превышает 4 килограмма. Рыбный филин водится только в северо-восточной Азии – Японии, Китае и на Дальнем Востоке России. В Японии рыбный филин представлен только на Хоккайдо, причём если раньше его можно было встретить на всей территории острова, в наши дни ареал обитания ограничивается лесами в отдельных районах – Токати, Нэмуро, Хидака. Около 40% филинов сконцентрировано на полуострове Сирэтоко.

В 1971 году рыбный филин был внесён в список природных памятников, в 1984 году стал объектом государственной охраны, впоследствии получил статус исчезающего вида. По некоторым данным, одно время численность поголовья сократилась до 70 птиц, однако природохранная деятельность на протяжении трёх десятков лет оказалась успешной – число птиц постепенно растёт и к настоящему моменту составляет около 140 особей.

Дупла столетних деревьев

Рыбный филин – это ночная птица. В дневное время он дремлет в лесу и приступает к активной деятельности только после захода солнца, однако в брачный период продолжает бодрствовать и в течение дня. Летом филин ловит рыбу, ныряя в мелкие спокойные речушки, а зимой, когда водная гладь покрывается коркой льда, с удовольствием лакомится млекопитающими, птицами и лягушками.

В полёте филин планирует с помощью широких расправленных крыльев. У филина большие глаза с жёлтой радужной оболочкой, низкий громкий голос слышен на большом расстоянии. Когда самец ухает, призывая самку, она отвечает ему гулким голосом.

Молодой филин в лучах восходящего солнца на ветке курчавого дуба

Одинокий филин или супружеская пара живут круглый год на участке протяжённостью 15 км и шириной около 2 километров, поблизости от реки. Срок жизни филина – около трёх десятков лет, самка откладывает в каждую кладку одно-два яйца. Филины вьют гнёзда и выводят потомство в дуплах лиственных деревьев возрастом не менее одного века.

Автор фото и текста статьи на японском языке: Танака Хироси

Филин сначала пикирует с дерева, затем тормозит расправленными крыльями и, прижав ногу к ноге, камнем падает в воду за рыбой

Исконные жители Хоккайдо, племена айну, относились к рыбному филину почтительно, считая его защитником своей родины и хранителем деревень

Этот крохотный птенец только что вылупился, но своим важным видом уже не уступает родителям

Сидящий на ветке птенец хлопает крыльями. Тренировка перед первым полётом?

Весеннее солнце поднимается всё выше, и его лучи ласково греют спину молодого филина

Нахохлившийся молодой филин подносит ногу к клюву, осваивая собственное тело и навыки перемещения в пространстве

Покидая гнездо, молодой филин ещё не может свободно летать по лесу. Он передвигается, перелетая с ветки на ветку, и пикирует вниз с верхушек деревьев

Я пришёл к реке, где прошлой ночью слышал голос рыбного филина. Пробивающиеся сквозь листву лучи солнца сверкали на лежащих на скале перьях птицы

Рыбный филин камнем упал в реку и схватил рыбу огромными острыми когтями

Филин не зря называется «рыбным» - его добычей стала рыба мальма

Сковывавший реку ледяной покров растаял, от реки доносится звонкий звук текущей воды. Именно в это время птенцы рыбного филина появляются на свет из яйца

Самец охраняет окрестности гнезда

Длительный снегопад внезапно прекратился и взгляду открылось белоснежное поле. На снег спикировала самочка филина, её тело покрылось снежинками, вздымающимися от взмахов крыльями

На покрывшем реку белоснежном поле красовались следы рыбного филина