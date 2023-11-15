Профессиональный фотограф – наш гид по субтропическим лесам Амами-Осимы и Токуносимы, южных японских островов, на которых сохранились виды растений и животных, не встречающихся больше нигде на Земле.

Затерянный мир архипелага Амами

Богатое биологическое разнообразие Амами-Осимы и Токуносимы берет своё начало миллионы лет назад. Некогда бывшие частью Евразийского континента острова, входящие в состав архипелага Амами, откололись и постепенно отдрейфовали в пролив, который сегодня разделяет Кюсю и Окинаву, унося с собой флору и фауну с материка. В результате на островах сохранилось множество эндемичных видов, таких как древесный заяц Амами, которого сейчас можно встретить только на этих двух отдалённых островах в префектуре Кагосима.

В июле 2021 года Амами-Осима и Токуносима, вместе с северным островом Окинава и Ириомотэ, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их включение в список коллективного объекта природного наследия, пятого в Японии, стало осуществлением давней мечты для меня, как для человека, который провёл десятилетия документируя уникальные растения и животных этих двух островов, так и для других людей, на протяжении многих лет участвовавших в усилиях по сохранению их уникальной природы.

Хотя я родом с Амами-Осима, но когда я начал фотографировать зайца Амами в 1986 году, то почти не знал названий млекопитающих, птиц, насекомых и других эндемичных существ, населяющих мой родной остров. Но чем больше я совершал вылазок в субтропические леса, чем лучше узнавал отличительные особенности различных видов флоры и фауны, с которыми сталкивался, тем глубже я начал ценить биологическое разнообразие вокруг меня.

Один из насущных вопросов, возникших у меня в самом начале, заключался в том, как эти растения и животные, многие из которых являются реликтами видов, ныне вымерших на материке, сохранились здесь, практически не изменившись на протяжении веков. Я понимал, что для того, чтобы разгадать на эту и другие загадки, которые таил в себе лес, я должен внимательно изучить окружающий меня мир острова, наблюдая за каждым этапом его жизненного цикла. Фотографируя лесное царство, я познавал изменчивость природы от сезона к сезону.

Вечный цикл

Весна знаменует начало нового цикла жизни на Амами-Осима и Токуносима. Тёплые южные ветры начинают дуть в начале марта, принося с собой обильные дожди, которые напитывают лес водой и пробуждают к жизни дремлющих в почве насекомых. Привлечённые нектаром распускающихся и цветущих растений, насекомые помогают опылять их. Обилие насекомых позволяет местным птицам выкармливать своих птенцов, в то время как с юга прилетают их мигрирующие собратья, чтобы дать отдых крыльям и покормиться в лесу и на приливных отмелях, прежде чем снова отправиться в путь на север.

Май и июнь – сезон дождей, когда жизнь в лесу наиболее активна. Животные заняты добычей пропитания, чтобы набраться сил и выносливости в преддверии наступления невыносимой летней жары. Однако они должны остерегаться голодной гадюки хабу (жёлто-зелёной куфии), главного хищника на островах, прячущегося в густой траве.

С приходом лета в лесу расцветают дикие орхидеи, а на деревьях поют цикады. Стаи перелётных птиц заняты воспитанием своих птенцов. Вдоль побережья стелятся кораллы, а морские черепахи приплывают к берегу, чтобы отложить в песок яйца.

Примерно в начале сентября перемена ветра возвещает о приходе осени. Перелётные птицы останавливаются покормиться и отдохнуть в лесах и на приливных отмелях на обратном пути в тёплые южные воды, в то время как местные виды остаются зимовать на островах. Тем временем, глубоко в лесу крольчиха Амами роет нору, готовясь к появлению потомства.

Ноябрь - благодатное время в лесу. В горах распускаются осенние цветы, а каштаны и орехи созревают и падают на землю. Десятки новорожденных зайчат Амами ютятся в норах в ожидании своей матери, которая возвращается каждую вторую ночь, чтобы быстро покормить своих детёнышей, прежде чем снова убежать.

Примерно в декабре рюкюский аю, эндемичный вид корюшки, начинает метать икру в реках на Амами-Осима. Горбатые киты, мигрирующие на юг для того, чтобы дать там потомство, появляются у побережья со своими детёнышами, ненадолго задерживаясь там, прежде чем весной вернуться в богатые северные воды.

Почти четыре десятилетия назад я задался целью задокументировать жизнь древесного зайца Амами, и за время работы над проектом у меня открылись глаза на биологическую уникальность Амами-Осимы и Токуносимы. Здесь мы видим широкое разнообразие местных растений и животных, древних обитателей, которые гармонично сосуществовали на протяжении бесчисленных веков, практически не меняясь. Я предлагаю вам заглянуть в этот неподвластный времени мир.

Субтропический лес раскинулся у подножия горы Ювандакэ. Это самая высокая вершина Амами-Осимы, поднимающаяся на 694 метра над островом

Густой первобытный лес, как на этой фотографии, покрывает значительную часть Амами-Осима

Хабу находятся на вершине пищевой цепочки острова. На этом снимке она пожирает зелёного рюкюского ужа

Украшенная сойка кормит птенцов. Этот вид соек зарегистрирован как национальный памятник природы и встречается только на Амами-Осима и островах Какэромадзима и Укэдзима, также входящими в архипелаг Амами

Мать-зайчиха Амами и зайчонок около своей норы

Зайчонок Амами готовится покинуть родную нору

Ранним утром туман заполняет долины на Амами-Осима

Пара колючих мышей Амами сражается на подушке лесного мха. Этот вид, являющийся национальным памятником природы, привлёк внимание исследователей, поскольку у самцов отсутствует Y-хромосома

Мангровые заросли раскинулись вдоль речных русел на Амами-Осима. На острове находится второй по величине мангровый лес в Японии после острова Ириомотэ

Мангровые заросли, растущие вдоль прибрежной отмели. Они дают приют множеству растений и животных

Мало кому удаётся увидеть рюкюскую длинношёрстную крысу. Это самый крупный грызун в Японии, объявленный национальным памятником природы, и её чрезвычайно трудно обнаружить в естественной среде обитания. Поэтому об этом виде до сих пор известно очень мало

Саговые пальмы вдоль побережья выпускают новую листву – типичная картина с мая по июнь

Белоспинный дятел устраивает для птенцов гнезда в дуплах, выдолбленных в деревьях. Эта разновидность дятла также считается национальным памятником природы

Водопад Курукити, один из многих каскадов на отвесных скалах вдоль восточного побережья Амами-Осима. Его высота составляет 181 метр, и в 2021 году он был признан самым большим водопадом на Кюсю

Лесные ручьи, подобные этому, жизненно важны для дикой природы острова

Ушастая сова. Этот вид сов обитает в лесах и остаётся зимовать на Амами-Осима, но из-за своего ночного образа жизни они редко попадаются на глаза людям, живущим на острове

Заросли древовидных папоротников Alsophila spinulosa. Во время сезона дождей эти растения, сохранившиеся с юрского периода, впитывают обильные осадки, перекачивая их в кроны деревьев, чтобы расправить свои широкие листья

Дрозд Амами и его птенцы. Этот вид дрозда оказался на грани вымирания из-за того, что промышленные лесозаготовки уничтожили его привычную среду обитания. Сейчас дрозд Амами признан национальным памятником природы. Его популяция постепенно восстанавливается по мере продолжения работ по возрождению лесов

Скалистое побережье острова Токуносима – Мусиросэ. Название происходит от характерных для этой местности многочисленных больших каменных плит, которые напоминают тканые циновки-мусиро, разложенные на земле

В лесу цветёт орхидея Sedirea japonica. Хотя японское название этого вида орхидей – нагоран – происходит от города Наго на Окинаве, где он был впервые обнаружен, цветок также распространён на островах Амами-Осима и Токуносима

Вальдшнеп Амами демонстрирует угрожающую позу

Снег падает на древовидные папоротники на вершине горы Ювандакэ в январе 2021 года. Это редкое для субтропиков погодное явление

Полосатый геккон Goniurosaurus splendens. Эндемичная для Токуносимы ящерица отличается своими яркими розовыми и белыми полосками

Вид на Какэромадзиму, Укэдзиму, Ёродзиму и другие острова архипелага Амами, расположенные к югу от Амами-Осима

Амами-Осима и Токуносима

Острова являются частью архипелага Амами и расположены между 370 и 560 километрами к югу от столицы префектуры Кагосима. Площадь Амами-Осима, более крупного из двух, составляет 812,35 квадратных километров, а Токуносима – 247,85 квадратных километров. Они расположены в субтропиках и в течение года на них выпадает около 3000 мм осадков, что позволяет обеспечивать удивительное изобилие видов растений и животных.

Фотография к заголовку: Полуостров Нисибару на северной оконечности острова Амами-Осима. Его густые леса простираются вплоть до изрезанной береговой линии, окружённой коралловыми рифами. Все фотографии © Хамада Футоси

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