Профессиональный фотограф – наш гид по субтропическим лесам Амами-Осимы и Токуносимы, южных японских островов, на которых сохранились виды растений и животных, не встречающихся больше нигде на Земле.

Затерянный мир архипелага Амами

Богатое биологическое разнообразие Амами-Осимы и Токуносимы берет своё начало миллионы лет назад. Некогда бывшие частью Евразийского континента острова, входящие в состав архипелага Амами, откололись и постепенно отдрейфовали в пролив, который сегодня разделяет Кюсю и Окинаву, унося с собой флору и фауну с материка. В результате на островах сохранилось множество эндемичных видов, таких как древесный заяц Амами, которого сейчас можно встретить только на этих двух отдалённых островах в префектуре Кагосима.

В июле 2021 года Амами-Осима и Токуносима, вместе с северным островом Окинава и Ириомотэ, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их включение в список коллективного объекта природного наследия, пятого в Японии, стало осуществлением давней мечты для меня, как для человека, который провёл десятилетия документируя уникальные растения и животных этих двух островов, так и для других людей, на протяжении многих лет участвовавших в усилиях по сохранению их уникальной природы.

Хотя я родом с Амами-Осима, но когда я начал фотографировать зайца Амами в 1986 году, то почти не знал названий млекопитающих, птиц, насекомых и других эндемичных существ, населяющих мой родной остров. Но чем больше я совершал вылазок в субтропические леса, чем лучше узнавал отличительные особенности различных видов флоры и фауны, с которыми сталкивался, тем глубже я начал ценить биологическое разнообразие вокруг меня.

Один из насущных вопросов, возникших у меня в самом начале, заключался в том, как эти растения и животные, многие из которых являются реликтами видов, ныне вымерших на материке, сохранились здесь, практически не изменившись на протяжении веков. Я понимал, что для того, чтобы разгадать на эту и другие загадки, которые таил в себе лес, я должен внимательно изучить окружающий меня мир острова, наблюдая за каждым этапом его жизненного цикла. Фотографируя лесное царство, я познавал изменчивость природы от сезона к сезону.

Вечный цикл

Весна знаменует начало нового цикла жизни на Амами-Осима и Токуносима. Тёплые южные ветры начинают дуть в начале марта, принося с собой обильные дожди, которые напитывают лес водой и пробуждают к жизни дремлющих в почве насекомых. Привлечённые нектаром распускающихся и цветущих растений, насекомые помогают опылять их. Обилие насекомых позволяет местным птицам выкармливать своих птенцов, в то время как с юга прилетают их мигрирующие собратья, чтобы дать отдых крыльям и покормиться в лесу и на приливных отмелях, прежде чем снова отправиться в путь на север.

Май и июнь – сезон дождей, когда жизнь в лесу наиболее активна. Животные заняты добычей пропитания, чтобы набраться сил и выносливости в преддверии наступления невыносимой летней жары. Однако они должны остерегаться голодной гадюки хабу (жёлто-зелёной куфии), главного хищника на островах, прячущегося в густой траве.

С приходом лета в лесу расцветают дикие орхидеи, а на деревьях поют цикады. Стаи перелётных птиц заняты воспитанием своих птенцов. Вдоль побережья стелятся кораллы, а морские черепахи приплывают к берегу, чтобы отложить в песок яйца.

Примерно в начале сентября перемена ветра возвещает о приходе осени. Перелётные птицы останавливаются покормиться и отдохнуть в лесах и на приливных отмелях на обратном пути в тёплые южные воды, в то время как местные виды остаются зимовать на островах. Тем временем, глубоко в лесу крольчиха Амами роет нору, готовясь к появлению потомства.

Ноябрь - благодатное время в лесу. В горах распускаются осенние цветы, а каштаны и орехи созревают и падают на землю. Десятки новорожденных зайчат Амами ютятся в норах в ожидании своей матери, которая возвращается каждую вторую ночь, чтобы быстро покормить своих детёнышей, прежде чем снова убежать.

Примерно в декабре рюкюский аю, эндемичный вид корюшки, начинает метать икру в реках на Амами-Осима. Горбатые киты, мигрирующие на юг для того, чтобы дать там потомство, появляются у побережья со своими детёнышами, ненадолго задерживаясь там, прежде чем весной вернуться в богатые северные воды.

Почти четыре десятилетия назад я задался целью задокументировать жизнь древесного зайца Амами, и за время работы над проектом у меня открылись глаза на биологическую уникальность Амами-Осимы и Токуносимы. Здесь мы видим широкое разнообразие местных растений и животных, древних обитателей, которые гармонично сосуществовали на протяжении бесчисленных веков, практически не меняясь. Я предлагаю вам заглянуть в этот неподвластный времени мир.

Субтропический лес раскинулся у подножия горы Ювандакэ. Это самая высокая вершина Амами-Осимы, поднимающаяся на 694 метра над островом
Субтропический лес раскинулся у подножия горы Ювандакэ. Это самая высокая вершина Амами-Осимы, поднимающаяся на 694 метра над островом
Густой первобытный лес, как на этой фотографии, покрывает значительную часть Амами-Осима
Густой первобытный лес, как на этой фотографии, покрывает значительную часть Амами-Осима
Хабу находятся на вершине пищевой цепочки острова. На этом снимке она пожирает зелёного рюкюского ужа
Хабу находятся на вершине пищевой цепочки острова. На этом снимке она пожирает зелёного рюкюского ужа
Украшенная сойка кормит птенцов. Этот вид соек зарегистрирован как национальный памятник природы и встречается только на Амами-Осима и островах Какэромадзима и Укэдзима, также входящими в архипелаг Амами
Украшенная сойка кормит птенцов. Этот вид соек зарегистрирован как национальный памятник природы и встречается только на Амами-Осима и островах Какэромадзима и Укэдзима, также входящими в архипелаг Амами
Мать-зайчиха Амами и зайчонок около своей норы
Мать-зайчиха Амами и зайчонок около своей норы
Зайчонок Амами готовится покинуть родную нору
Зайчонок Амами готовится покинуть родную нору
Ранним утром туман заполняет долины на Амами-Осима
Ранним утром туман заполняет долины на Амами-Осима
Пара колючих мышей Амами сражается на подушке лесного мха. Этот вид, являющийся национальным памятником природы, привлёк внимание исследователей, поскольку у самцов отсутствует Y-хромосома
Пара колючих мышей Амами сражается на подушке лесного мха. Этот вид, являющийся национальным памятником природы, привлёк внимание исследователей, поскольку у самцов отсутствует Y-хромосома
Мангровые заросли раскинулись вдоль речных русел на Амами-Осима. На острове находится второй по величине мангровый лес в Японии после острова Ириомотэ
Мангровые заросли раскинулись вдоль речных русел на Амами-Осима. На острове находится второй по величине мангровый лес в Японии после острова Ириомотэ
Мангровые заросли, растущие вдоль прибрежной отмели. Они дают приют множеству растений и животных
Мангровые заросли, растущие вдоль прибрежной отмели. Они дают приют множеству растений и животных
Мало кому удаётся увидеть рюкюскую длинношёрстную крысу. Это самый крупный грызун в Японии, объявленный национальным памятником природы, и её чрезвычайно трудно обнаружить в естественной среде обитания. Поэтому об этом виде до сих пор известно очень мало
Мало кому удаётся увидеть рюкюскую длинношёрстную крысу. Это самый крупный грызун в Японии, объявленный национальным памятником природы, и её чрезвычайно трудно обнаружить в естественной среде обитания. Поэтому об этом виде до сих пор известно очень мало
Саговые пальмы вдоль побережья выпускают новую листву – типичная картина с мая по июнь
Саговые пальмы вдоль побережья выпускают новую листву – типичная картина с мая по июнь
Белоспинный дятел устраивает для птенцов гнезда в дуплах, выдолбленных в деревьях. Эта разновидность дятла также считается национальным памятником природы
Белоспинный дятел устраивает для птенцов гнезда в дуплах, выдолбленных в деревьях. Эта разновидность дятла также считается национальным памятником природы
Водопад Курукити, один из многих каскадов на отвесных скалах вдоль восточного побережья Амами-Осима. Его высота составляет 181 метр, и в 2021 году он был признан самым большим водопадом на Кюсю
Водопад Курукити, один из многих каскадов на отвесных скалах вдоль восточного побережья Амами-Осима. Его высота составляет 181 метр, и в 2021 году он был признан самым большим водопадом на Кюсю
Лесные ручьи, подобные этому, жизненно важны для дикой природы острова
Лесные ручьи, подобные этому, жизненно важны для дикой природы острова
Ушастая сова. Этот вид сов обитает в лесах и остаётся зимовать на Амами-Осима, но из-за своего ночного образа жизни они редко попадаются на глаза людям, живущим на острове
Ушастая сова. Этот вид сов обитает в лесах и остаётся зимовать на Амами-Осима, но из-за своего ночного образа жизни они редко попадаются на глаза людям, живущим на острове
Заросли древовидных папоротников Alsophila spinulosa. Во время сезона дождей эти растения, сохранившиеся с юрского периода, впитывают обильные осадки, перекачивая их в кроны деревьев, чтобы расправить свои широкие листья
Заросли древовидных папоротников Alsophila spinulosa. Во время сезона дождей эти растения, сохранившиеся с юрского периода, впитывают обильные осадки, перекачивая их в кроны деревьев, чтобы расправить свои широкие листья
Дрозд Амами и его птенцы. Этот вид дрозда оказался на грани вымирания из-за того, что промышленные лесозаготовки уничтожили его привычную среду обитания. Сейчас дрозд Амами признан национальным памятником природы. Его популяция постепенно восстанавливается по мере продолжения работ по возрождению лесов
Дрозд Амами и его птенцы. Этот вид дрозда оказался на грани вымирания из-за того, что промышленные лесозаготовки уничтожили его привычную среду обитания. Сейчас дрозд Амами признан национальным памятником природы. Его популяция постепенно восстанавливается по мере продолжения работ по возрождению лесов
Скалистое побережье острова Токуносима – Мусиросэ. Название происходит от характерных для этой местности многочисленных больших каменных плит, которые напоминают тканые циновки-мусиро, разложенные на земле
Скалистое побережье острова Токуносима – Мусиросэ. Название происходит от характерных для этой местности многочисленных больших каменных плит, которые напоминают тканые циновки-мусиро, разложенные на земле
В лесу цветёт орхидея Sedirea japonica. Хотя японское название этого вида орхидей – нагоран – происходит от города Наго на Окинаве, где он был впервые обнаружен, цветок также распространён на островах Амами-Осима и Токуносима
В лесу цветёт орхидея Sedirea japonica. Хотя японское название этого вида орхидей – нагоран – происходит от города Наго на Окинаве, где он был впервые обнаружен, цветок также распространён на островах Амами-Осима и Токуносима
Вальдшнеп Амами демонстрирует угрожающую позу
Вальдшнеп Амами демонстрирует угрожающую позу
Снег падает на древовидные папоротники на вершине горы Ювандакэ в январе 2021 года. Это редкое для субтропиков погодное явление
Снег падает на древовидные папоротники на вершине горы Ювандакэ в январе 2021 года. Это редкое для субтропиков погодное явление
Полосатый геккон Goniurosaurus splendens. Эндемичная для Токуносимы ящерица отличается своими яркими розовыми и белыми полосками
Полосатый геккон Goniurosaurus splendens. Эндемичная для Токуносимы ящерица отличается своими яркими розовыми и белыми полосками
Вид на Какэромадзиму, Укэдзиму, Ёродзиму и другие острова архипелага Амами, расположенные к югу от Амами-Осима
Вид на Какэромадзиму, Укэдзиму, Ёродзиму и другие острова архипелага Амами, расположенные к югу от Амами-Осима

Амами-Осима и Токуносима

Острова являются частью архипелага Амами и расположены между 370 и 560 километрами к югу от столицы префектуры Кагосима. Площадь Амами-Осима, более крупного из двух, составляет 812,35 квадратных километров, а Токуносима – 247,85 квадратных километров. Они расположены в субтропиках и в течение года на них выпадает около 3000 мм осадков, что позволяет обеспечивать удивительное изобилие видов растений и животных.

Фотография к заголовку: Полуостров Нисибару на северной оконечности острова Амами-Осима. Его густые леса простираются вплоть до изрезанной береговой линии, окружённой коралловыми рифами. Все фотографии © Хамада Футоси

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