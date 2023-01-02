众多珍稀原生物种的栖息地奄美大岛和德之岛，2021年7月世界自然遗产申遗成功。作为生活在奄美大岛，追逐丰富森林生态的摄影师，著者将为我们展现只能在这些岛屿看到的动植物的多样风情。

栖息着与大陆相连时代的众多原生物种

2021年7月，奄美大岛和德之岛，与冲绳岛北部、西表岛一起登录世界自然遗产。是日本国内第5个世界自然遗产。对于一直参与奄美自然保护的人来说，可谓是夙愿成真的喜事一件。

一般认为，这些岛屿最初与欧亚大陆相连，后来分离，于是有了现在的样子。因此，这里生息的许多原生动植物都是与大陆相连时代的活化石。其代表选手，非琉球兔（别名奄美黑野兔）莫属。我自1986年夏天邂逅了这种小生灵后，就一直追踪它们的生态。

说来惭愧，刚开始搞摄影的时候，本地动物从哺乳类到野鸟、两栖类、爬虫类、昆虫，我这个本地人几乎都叫不出名字来。自从追寻琉球兔踏入丛林，邂逅在这些岛屿上生息的各类动物之后，我才开始一点点地恶补起了它们的生态知识。

在往来丛林的过程中，我心底渐渐涌起了许多疑问：为什么原生物种这么多？它们是从哪里来的？为何能保留太古的姿态生存至今？然后，我开始意识到想要解开这些谜团，就必须更深入地了解奄美的大自然。森林肯定还有另一面的真实是我从未见过的。如果不定睛凝视这片森林中不断上演的生命循环，可能什么也看不到。摄影也是一种与时间为伴，不断发现四季各异大自然的行为。

始自太古的大自然

春天，3月初温暖的南风吹来，带来大量降雨，滋润森林大地。沉睡在土中的昆虫睁开了眼，植物发芽，鲜花盛开。昆虫吸食花蜜，帮助授粉。野鸟则用昆虫的幼虫哺育下一代。同时，从南面一路渡岛而来的候鸟在森林和滩涂歇脚，补充营养后继续北向。

从5月上旬入梅，到6月末是森林最为繁忙的时节。在以原矛头蝮为顶点的食物链中，生存竞争不断上演，各种生物不断生长。如果不储备营养，茁壮发育，想要熬过这里闷湿的夏季，又谈何容易？

夏天，野生兰花怒放，蝉鸣响彻山林。南来的野鸟忙着繁育后代，而海里，珊瑚和海龟迎来产卵期。

9月上旬，金风送爽，候鸟自北南下而来，在森林和滩涂消除长途跋涉带来的疲惫，补充营养。留在这些岛屿越冬的野鸟也极多。这时，琉球兔开始辛勤地挖洞筑巢，忙忙碌碌准备繁育后代。

11月，山野里秋花绽放，锥栗等果实从枝头坠落，森林迎来丰收的季节。琉球兔进入生育季，大约40天后将幼崽带回自己的巢穴，教授它们大森林的生存方式。

冬天，12月左右，只在奄美大岛部分河流生息的琉球香鱼进入产卵季。也是从这时起，能够看到从北部海域前来繁育后代的座头鲸带着幼崽在海岛周围游来游去。开春后，它们就要踏上前往北部海域的旅途了。

近距离追踪琉球兔36年，让我了解到，在奄美大岛和德之岛，多样的动植物一直生存在这个你中有我我中有你的闭环生态中。在这里，源自太古时代绵延至此的生命的法则如今依然周而复始，生生不息。

奄美大岛的最高峰汤湾岳的山脚下是一望无垠的森林

奄美的代表性原生林

捕捉到位于奄美大岛和德之岛生态系统顶端的黄绿原矛头蝮吞食琉球青蛇的瞬间

在育儿巢穴洞口的琉球兔母子

红树林群落的滩涂中栖息着各种各样的生物

振翅威吓的琉球丘鹬

奄美大岛、德之岛的概况

奄美大岛和德之岛都属于奄美群岛，位于鹿儿岛市西南方向370-560km的海域。亚热带海洋性气候，森林年间降水3000mm，孕育了多样的生物群落。奄美大岛面积812.35km²，最高峰为汤湾岳。德之岛面积247.85km²，最高峰为井之川岳。

摄影/撰文：浜田太

标题图片：奄美大岛北部的西原半岛。到周围有珊瑚礁环绕，森林一直延伸到海边

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