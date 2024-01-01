Всемирно известному фотографу и любителю гор Мидзукоси Такэси уже 85, но он по-прежнему фотографирует горные пейзажи Хоккайдо. Остров Хоккайдо расположен в высоких широтах, поэтому для походов в горы в зимнее время, когда в любой момент может начаться пурга, нужен сильный дух. На уникальных снимках Мидзукоси представлено великолепие горных пейзажей в разное время года – горы, покрытые снегом, молодой зеленью и яркими осенними листьями.

Горы на острове Хоккайдо ниже Японских Альп в среднем на 1000 метров, поэтому они доступны для восхождения не только опытным альпинистам. Высочайшим пиком на Хоккайдо является гора Асахи-дакэ (2291 м). Зимой, когда световой день короток, температура в горах опускается до минус 40 градусов. А с приходом обширного атмосферного фронта низкого давления непогода и снежный буран могут длиться 10 дней подряд. Хоккайдо расположен в высоких широтах, зимой здесь идут обильные снегопады, поэтому горные вершины похожи на белоснежных близнецов. Для восхождения в таких условиях нужны крепкие нервы и готовность противостоять бурану, который может начаться в любую минуту. План восхождения следует рассчитывать с запасом, участники похода должны иметь при себе большой запас воды и продовольствия. Восхождение на горы зимнего Хоккайдо – далеко не лёгкая прогулка.

Это фото зимней горы Рисири (1721 м) снято Мидзукоси в 84-летнем возрасте

Поход в горы Хоккайдо сопровождаются множеством трудностей почти круглый год, за исключением двух летних месяцев – июль и август. Поэтому до недавнего времени альпинисты-любители почти не интересовались горными пиками Хоккайдо, и они были малоизвестны.

Горные пики Хоккайдо

Заснеженный пик Асахидакэ

Горная система Дайсэцудзан («Большая снежная гора») расположена в центральной части острова Хоккайдо. Здесь находится высочайший пик острова – гора Асахидакэ (2291 м). Асахидакэ является частью горной вулканической долины, поэтому она запомнилась мне не как одиночный пик, а как выступ на огромном плато застывшей вулканической лавы.

Заснеженный пик Асахидакэ

Впервые я приехал в горы Дайсэцудзан в июле 1971 года вместе со своим наставником Табути Юкио. В течение недели с небольшим нам предстояло исследовать высокогорных бабочек, обитающих в пещере горы Хакуун (2230 м), а Асахидакэ не была включена в наш маршрут.

Вода из многочисленных кальдер в горах Дайсэцудзан собирается в речушки, текущие по горной долине

В окружении бескрайнего неба и огромных долин у меня не возникало желания покорять высочайший пик острова. Асахидакэ находилась на расстоянии 2-3 часов ходьбы пешком, поэтому мне, как любителю альпинизма, было даже неловко за свою пассивность. Возможно, это объяснялось тем, что я воспринимал Дайсэцудзан как просторную долину, а не как горную систему. В конце концов я решился забраться на гору Томурауси (2141 м), лишь ненамного уступавшую по высоте Асахидакэ. А спустя двадцать лет я взобрался и на Асахидакэ, причём в марте месяце, когда высота снежного покрова достигает максимума.

Вид на гору Томурауси в южной части Дайсэцудзан. На первом плане – цветущий лилейник Нуманохары и Онумы

Горы Дайсэцудзан зимой

В горах Дайсэцудзан встречается ледниковый рельеф, формирующийся при многократном замерзании и таянии подземных вод. Ледниковый рельеф способствовал формированию уникальной богатой флоры и фауны. Тут и там разбросаны участки вечной мерзлоты. Здесь растут высокогорные растения ледникового периода и обитают альпийские бабочки, среди которых – апполон Эверсманна, бархатница Мелисса и другие эндемики.

Вид на гору Исикаридакэ (1967 м) – главный пик в восточной части горного хребта Дайсэцудзан, со стороны топей Окунива и Нуманохара

Осенняя листва на границе леса в горном массиве Дайсэцудзан

Хидака – горный хребет ледникового периода

Если хотите увидеть ледниковый рельеф, рекомендую пересечь скалистые горы хребта Хидака. Здесь много вулканических гор и нетипичных для Хоккайдо складок рельефа, образованных в результате движений земной коры. Самый высокий пик хребта Хидака - гора Хоросири (2052 м). Протяжённость Хидаки с севера на юг, от перевала Карикати до мыса Эримо, составляет 80 километров. Это горы в самом расцвете сил, с острыми вершинами и ножевидными перевалами. На покрытых лесом склона снег не задерживается, поэтому среди деревьев преобладает стланиковая сосна. В предгорье растут хвойные породы – сахалинская пихта и аянская ель.

Центральная часть горного хребта Хидака

Главной особенностью Хидаки являются кары. Кар – это форма рельефа в виде чашеобразного углубления в привершинной части склонов. На Хидаке имеется несколько десятков каров. Эти углубления, похожие на след от ложки, которой пытались вычерпать поверхность горы, образовались в результате ледниковой эрозии в последнюю ледниковую эпоху (70 000 – 100 000 лет назад). Здесь нет оборудованных горных троп, но есть горные маршруты, среди которых самым популярным считается 100-километровый маршрут от горы Мэмуро (1754 м) на севере до горы Ракко (1471 м) на юге.

Великолепие вулканических пород

Пять из шести национальных парков Хоккайдо, за исключением топей Кусиро, образованы в результате вулканической активности. К горе Усу (737 м) и другим действующим вулканам, регулярно извергающимся с древних времён, приблизиться почти невозможно, однако в сопровождении горного гида можно подняться почти на все остальные вулканы.

Кристаллы серы в фумаролах горы Ио (508 м) в национальном парке Акан-Масю

Крупнейшим вулканическим поясом на Хоккайдо является пояс Тисима, простирающийся от горы Токати (2077 м) до Курильского архипелага через горную систему Дайсэцудзан и полуостров Сирэтоко. Он состоит из вулканической группы Акан с конусообразной вершиной Оакан-дакэ (1370 м) и вулканической группы Сирэтоко с самым высоким пиком полуострова Сирэтоко – горой Раусу (1661 м).

Озеро Аонума на горе Мэакан-дакэ. На заднем плане пик Акан-Фудзи (1476 м)

Гора Мэакан-дакэ (1499 м) в период вулканической активности

Горы Мэакандакэ и Акан-Фудзи (справа) зимой

Горный массив Сирэтоко, проглядывающий сквозь облака

Гора Сирэтоко (1254 м) в начале лета

Кратерное озеро Масю, расположенное в кальдере с острыми краями высотой 300 метров, – жемчужина вулканического пояса Тисима. В 1931 году оно прославилось на весь мир как самое прозрачное озеро (41,6 метра). Увидеть это загадочное озеро весьма сложно – не зря его прозвали «туманным».

Прозрачное кратерное озеро Масю меняет свой образ в зависимости от времени года

Лето на Хоккайдо короткое, а зима длинная. В горах четыре времени года приходят на смену друг другу. Зима здесь суровая, однако долгожданные весенние проталины и зелёные ростки, а также яркие осенние краски берёз и рябин производят незабываемое впечатление.

Гора Сирэтоко (1254 м) в начале лета

Фотографии и текст статьи: Мидзукоси Такэси

Фотография к заголовку: гора Тэнтё (1046 м) горного хребта Сирэтоко в середине зимы. Расположенные на высокой широте горы Хоккайдо зимой напоминают арктические регионы.

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