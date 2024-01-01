Всемирно известному фотографу и любителю гор Мидзукоси Такэси уже 85, но он по-прежнему фотографирует горные пейзажи Хоккайдо. Остров Хоккайдо расположен в высоких широтах, поэтому для походов в горы в зимнее время, когда в любой момент может начаться пурга, нужен сильный дух. На уникальных снимках Мидзукоси представлено великолепие горных пейзажей в разное время года – горы, покрытые снегом, молодой зеленью и яркими осенними листьями.
Горы на острове Хоккайдо ниже Японских Альп в среднем на 1000 метров, поэтому они доступны для восхождения не только опытным альпинистам. Высочайшим пиком на Хоккайдо является гора Асахи-дакэ (2291 м). Зимой, когда световой день короток, температура в горах опускается до минус 40 градусов. А с приходом обширного атмосферного фронта низкого давления непогода и снежный буран могут длиться 10 дней подряд. Хоккайдо расположен в высоких широтах, зимой здесь идут обильные снегопады, поэтому горные вершины похожи на белоснежных близнецов. Для восхождения в таких условиях нужны крепкие нервы и готовность противостоять бурану, который может начаться в любую минуту. План восхождения следует рассчитывать с запасом, участники похода должны иметь при себе большой запас воды и продовольствия. Восхождение на горы зимнего Хоккайдо – далеко не лёгкая прогулка.
Поход в горы Хоккайдо сопровождаются множеством трудностей почти круглый год, за исключением двух летних месяцев – июль и август. Поэтому до недавнего времени альпинисты-любители почти не интересовались горными пиками Хоккайдо, и они были малоизвестны.
Заснеженный пик Асахидакэ
Горная система Дайсэцудзан («Большая снежная гора») расположена в центральной части острова Хоккайдо. Здесь находится высочайший пик острова – гора Асахидакэ (2291 м). Асахидакэ является частью горной вулканической долины, поэтому она запомнилась мне не как одиночный пик, а как выступ на огромном плато застывшей вулканической лавы.
Впервые я приехал в горы Дайсэцудзан в июле 1971 года вместе со своим наставником Табути Юкио. В течение недели с небольшим нам предстояло исследовать высокогорных бабочек, обитающих в пещере горы Хакуун (2230 м), а Асахидакэ не была включена в наш маршрут.
В окружении бескрайнего неба и огромных долин у меня не возникало желания покорять высочайший пик острова. Асахидакэ находилась на расстоянии 2-3 часов ходьбы пешком, поэтому мне, как любителю альпинизма, было даже неловко за свою пассивность. Возможно, это объяснялось тем, что я воспринимал Дайсэцудзан как просторную долину, а не как горную систему. В конце концов я решился забраться на гору Томурауси (2141 м), лишь ненамного уступавшую по высоте Асахидакэ. А спустя двадцать лет я взобрался и на Асахидакэ, причём в марте месяце, когда высота снежного покрова достигает максимума.
В горах Дайсэцудзан встречается ледниковый рельеф, формирующийся при многократном замерзании и таянии подземных вод. Ледниковый рельеф способствовал формированию уникальной богатой флоры и фауны. Тут и там разбросаны участки вечной мерзлоты. Здесь растут высокогорные растения ледникового периода и обитают альпийские бабочки, среди которых – апполон Эверсманна, бархатница Мелисса и другие эндемики.
Хидака – горный хребет ледникового периода
Если хотите увидеть ледниковый рельеф, рекомендую пересечь скалистые горы хребта Хидака. Здесь много вулканических гор и нетипичных для Хоккайдо складок рельефа, образованных в результате движений земной коры. Самый высокий пик хребта Хидака - гора Хоросири (2052 м). Протяжённость Хидаки с севера на юг, от перевала Карикати до мыса Эримо, составляет 80 километров. Это горы в самом расцвете сил, с острыми вершинами и ножевидными перевалами. На покрытых лесом склона снег не задерживается, поэтому среди деревьев преобладает стланиковая сосна. В предгорье растут хвойные породы – сахалинская пихта и аянская ель.
Главной особенностью Хидаки являются кары. Кар – это форма рельефа в виде чашеобразного углубления в привершинной части склонов. На Хидаке имеется несколько десятков каров. Эти углубления, похожие на след от ложки, которой пытались вычерпать поверхность горы, образовались в результате ледниковой эрозии в последнюю ледниковую эпоху (70 000 – 100 000 лет назад). Здесь нет оборудованных горных троп, но есть горные маршруты, среди которых самым популярным считается 100-километровый маршрут от горы Мэмуро (1754 м) на севере до горы Ракко (1471 м) на юге.
Великолепие вулканических пород
Пять из шести национальных парков Хоккайдо, за исключением топей Кусиро, образованы в результате вулканической активности. К горе Усу (737 м) и другим действующим вулканам, регулярно извергающимся с древних времён, приблизиться почти невозможно, однако в сопровождении горного гида можно подняться почти на все остальные вулканы.
Крупнейшим вулканическим поясом на Хоккайдо является пояс Тисима, простирающийся от горы Токати (2077 м) до Курильского архипелага через горную систему Дайсэцудзан и полуостров Сирэтоко. Он состоит из вулканической группы Акан с конусообразной вершиной Оакан-дакэ (1370 м) и вулканической группы Сирэтоко с самым высоким пиком полуострова Сирэтоко – горой Раусу (1661 м).
Кратерное озеро Масю, расположенное в кальдере с острыми краями высотой 300 метров, – жемчужина вулканического пояса Тисима. В 1931 году оно прославилось на весь мир как самое прозрачное озеро (41,6 метра). Увидеть это загадочное озеро весьма сложно – не зря его прозвали «туманным».
Лето на Хоккайдо короткое, а зима длинная. В горах четыре времени года приходят на смену друг другу. Зима здесь суровая, однако долгожданные весенние проталины и зелёные ростки, а также яркие осенние краски берёз и рябин производят незабываемое впечатление.
Фотографии и текст статьи: Мидзукоси Такэси
Фотография к заголовку: гора Тэнтё (1046 м) горного хребта Сирэтоко в середине зимы. Расположенные на высокой широте горы Хоккайдо зимой напоминают арктические регионы.
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«Природа Айну мосир глазами волков» (Аину мосири: ооками га мита хоккайдо)
Мидзукоси Такэси
Изд-во «Хоккайдо симбун» 2022
ISBN: 978-4-86721-079-6
Хоккайдо сто лет назад, когда волки Эдзо свободно ходили по острову, был, несомненно, одним из красивейших мест в мире, о чем свидетельствуют фотографии из этой коллекции. Некоторые из этих фотографий представлены в статье. Половина из 180 фотографий альбома были сфотографированы в соответствии с концепцией, разработанной экспертом по физической географии и почётным профессором Университета Хоккайдо Оно Юго, который также предоставил научные комментарии.