Фольклорные фотографии рассказывают об островной культуре Кагосимы и Амами следующим поколениям

Фотографии исчезающих народных обычаев

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Фотографии, которые сделал Хага Хидэо на островах Амами в первые послевоенные годы, сегодня являются настоящей сокровищницей истории и культуры, пробуждая воспоминания у старшего поколения жителей островов и вдохновляя молодых жителей островов на изучение своего наследия.

Фотографии семидесятилетней давности возвращаются домой

В 1955-1957 годах фольклорный фотограф Хага Хидэо (1921-2022) прожил на островах Амами в общей сложности 182 дня в ходе совместного исследования Ното, проведённого Девятью академическими обществами, и вёл фотоархив исследований. За три года исследования он отснял более 500 плёнок, создав почти 20 000 фотографий, связанных с фольклором, религией, языком, традиционными развлечениями и другими особенностями островов вскоре после их возвращения Японии в 1953 году.



Восемь обитаемых островов Амами

С тех пор прошло уже много лет. Плёнки Хаги начали ветшать от времени, и его сын Хага Хината, возглавляющий Библиотеку Хаги включающую более чем 300 000 фотографий, сделанных его отцом, начал их оцифровку в сотрудничестве с Nippon.com. Проект оцифровки был завершён в июле 2025 года, и коллекция была передана в дар музею Амами. С октября того же года местная газета «Нанкай нитинити симбун» опубликовала серию статей с фотографиями, знакомя читателей с кадрами из давних времён.



«Вспоминая пейзажи островов» – серия статей, представляющих послевоенную жизнь на островах через фотографии Хаги Хидэо (© Nankai Nichinichi Shimbun)



Вверху: Хага Хината (справа) представляет цифровые фотоданные представителю муниципалитета Амами; внизу: жители Окиноэрабудзимы приветствуют возвращение фотоколлекции домой (© Nippon.com)

Библиотека Хага также передала в дар местную коллекцию, включающую многочисленные фотографии, сделанные в городах Укэн на острове Амами-Осима, а также Вадомари и Тина на соседнем острове Окиноэрабудзима. Власти города Ёрона, узнавшие об этой коллекции, также позже получили эти фотографии.

Фактически, начиная с 2020 года, Управление образования города Ёрона инициировало кампанию по сбору фотоматериалов по истории и культуре Ёрондзимы. Это был фотоархив Юнну, запечатлевший природу и местный образ жизни, созданный при участии Университета Рюкю на Окинаве, Национального музея японской истории в префектуре Тиба и местной некоммерческой организации.



Фотовыставка, посвящённая острову Ёрондзима (предоставлено Управлением образования острова Ёрон)

Фотографии Хаги Хидэо, в том числе некоторые снимки замка Ёрон, были опубликованы в фотоархиве Юнну в феврале 2026 года. Куратор Управления образования Минами Юсукэ был в восторге от фотографий Хаги, которые наглядно показали, как скальный склон был использован для создания крепостных стен замка. Эти фотографии, также включённые в брошюру о замке, являются ценным ресурсом для изучения остатков сооружения, которое было объявлено национальным историческим памятником в 2025 году.

Замок Ёрон, крупнейшее подобное сооружение после замков на главном острове Окинава, был возведён в начале XV века. Он просуществовал всего около десяти лет; о его внешнем виде в то время известно немного, и исследования замка продолжаются.

Ценность мирной жизни

На острове Окиноэрабудзима фотовыставка объехала семь мест, запечатлённых на фотографиях. В Вадомари чёрно-белые фотографии, раскрашенные с помощью генеративного искусственного интеллекта, были показаны вместе с современными снимками тех же мест, пробуждая у пожилых жителей яркие воспоминания о прошлом.

Один 80-летний посетитель сказал: «Фотографии перенесли меня в детство, как будто это было вчера. Всё это вызвало у меня слезы». Вспоминая давние времена, более молодой посетитель выразил ностальгию, сказав: «Жизнь в те дни, конечно, была тяжёлой, но люди улыбаются, и я могу ощутить их счастье. Мне также понравилось искать знакомых людей на фотографиях».



Фотографии и материалы на выставке рассматривали посетители всех возрастов (предоставлено Управлением образования Вадомари)

В двух местах в посёлке Тина пожилые женщины беседовали с детьми, рассказывая истории о том, какой была жизнь в те времена – например, о походах в подземные пещеры за родниковой водой. 90-летняя рассказчица Мурата Хироко сказала: «Сегодня у нас есть всевозможные современные удобства, но после войны еды не хватало, нам негде было жить, и мы едва могли найти, что надеть. Я надеюсь, что, рассказав детям о том, какой была жизнь тогда, я помогу им понять, насколько мы все должны быть благодарны за мирную жизнь, которую имеем сегодня».

Ученица средней школы Итики Юха сказала, что упоминание Мураты о нехватке продовольствия произвело на неё сильное впечатление. «Раньше школьных обедов не было. Я слышала от неё, что некоторые дети ели на обед всего несколько кусочков сладкого картофеля, а другие, не имея еды, играли на школьном дворе во время обеда, чтобы отвлечься от голода. Я очень благодарна за то изобилие, которое у нас есть сегодня».



Пожилая женщина рассказывает о фотографиях детям в районе Сумиёси в посёлке Тина (© Сакаэ Макико)



Ученики внимательно рассматривают фотографии в средней школе в посёлке Тина (© Сакаэ Макико)

Образы прошлого на старых фотографиях

На острове Окиноэрабудзима рисоводство практически исчезло, а народные обычаи, такие как церемонии, проводимые жрицами юта, которые были распространены во времена, когда были сделаны эти фотографии 70 лет назад, в основном угасли. Местный историк Сакида Мицунобу, которому сейчас 83 года, написал большинство подписей к фотографиям. Предоставляя детали, известные только старейшим жителям, он стремился написать так, чтобы это стимулировало воображение зрителей. «Вы как будто можете услышать разговоры и смех людей. Я очень старался оживить это, чтобы посетители выставки осознали ценность этих фотографий».



Сакида Мицунобу, который был знаком с покойным Хага Хидэо (© Сакаэ Макико)



Слева: на фотографии прикреплены наклейки с именами некоторых людей (предоставлено Управлением образования Вадомари). Справа: сами посетители также были хорошим источником информации (© Сакаэ Макико)

В дополнение к пояснениям гидов, посетителям предлагали попробовать опознать людей на фотографиях и прикрепить наклейки. Идзити Хирохито, сотрудник Музея народной истории Вадомари, сказал: «Видя имена, посетители могут вспомнить их. Некоторые вспоминают названия магазинов или определённых мест на фотографиях. Была даже одна женщина, которая сказала, что она – та самая невеста на свадебной фотографии».

Морита Тайки, редактор общественной газеты Тина, так прокомментировал работы Хаги: «Его фотографии наглядно передают сцены и церемонии, которые трудно описать словами. Мы намерены использовать их в нашем издании».

Фотографии помогают сохранить исчезающий язык

Футори Такэси, сотрудник управления образования Вадомари, говорит, что подписи к фотографиям на выставке облегчают их использование в образовательных целях. Многие посетители выразили заинтересованность в создании коллекции, доступной для всех, поэтому разрабатываются планы по составлению фотоальбома. Коллекция также будет показана в других частях Японии, чтобы бывшие жители острова могли её увидеть. Футори надеется, что это даст им возможность найти старые фотографии островной жизни, которые могут храниться где-то ещё.

Кроме того, эта коллекция может способствовать сохранению местного языка Окиноэрабудзима. Во время стремительного экономического роста Японии в 1950-х и 1960-х годах использование местного языка симамуни не поощрялось, и он вышел из употребления. Симамуни – один из языков кунигами, которые сегодня включены ЮНЕСКО в Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. Танака Михоко, возглавляющая Общество по сохранению симамуни, считает, что просмотр фотографий помогает людям вспомнить этот язык и истории, которые они слышали на нём десятилетия назад. «Я надеюсь, что пожилые люди будут разговаривать между собой, рассматривая фотографии, и вспоминать этот утраченный язык».



Танака Михоко надеется на сохранение и передачу следующим поколениям симамуни – местного языка, находящегося под угрозой исчезновения (© Сакаэ Макико)

В 2017 году правительство страны присвоило Амами-Осима статус национального парка, ориентированного на охрану окружающей среды и культуры, в знак признания как биоразнообразия островов, которое варьируется от субтропических вечнозеленых широколиственных лесов до коралловых рифов, так и повседневной жизни и традиционной культуры, сосуществующих в этой среде. Амами-Осима и Токуносима в июле 2021 года были внесены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, что вновь привлекло внимание к островам. Музей Амами планирует выставить фотоколлекцию Хаги в 2026 году, что станет прекрасной возможностью познакомить посетителей из других частей страны с культурой островов. Через время и расстояние фотографии жизни на островах Амами 70 лет назад отражают природу и культуру, которые островитяне издавна ценили и оберегали.

Интервью и текст: Сакаэ Макико (газета «Нанкай нитинити симбун»)

Фотография к заголовку: Пожилая женщина во время фотовыставки в средней школе в Китае рассказывает о жизни в 1950-х годах (© Сакаэ Макико)