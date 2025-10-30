Островам Амами возвращают память о старинных пейзажах и жизни людей: послевоенные архивные фотографии оцифрованы и переданы в дар

Фотографии исчезающих народных обычаев

Фотографии островов Амами, которые 70 лет назад сделал этнограф Хага Хидэо, переданы в дар этому региону. Эти подробные свидетельства образа жизни и обычаев того времени оживят память старейших жителей и сыграют важную роль в сохранении постепенно исчезающей культуры островов.

Группа отдалённых островов, где сохранялся первозданный ландшафт Японии

Группа островов Амами, расположенная в 370-560 километрах к юго-западу от Кагосимы на Кюсю, состоит из восьми населённых островов и там насчитывается около 100 000 жителей. Расположенный между основными островами Японии и островами Рюкю (Окинава) архипелаг испытывал влияние с обеих сторон, и это привело к формированию уникальной культуры.

Острова Амами находились под американским управлением в течение восьми лет после войны, и даже в конце 1950-х годов, когда основная часть Японии уже вступала в период быстрого экономического роста, здешняя жизнь продолжала сохранять древние черты. Переноска грузов на голове, использование свайных рисовых хранилищ, крашение глиной вручную изготовленных тканей – всё это напоминает о том, как японцы жили очень давно, а на культурные связи с народами Южного моря указывают такие обычаи, как погребения под открытым небом, омовение костей и вызывание духов шаманами.



Рыбалка в гавани острова Окиноэрабу



Переноска грузов на голове

Ассоциация девяти академических обществ, состоящая из девяти научных обществ, специализирующихся в таких гуманитарных областях, как фольклор, религия и язык, в период с 1955 по 1957 год, вскоре после возвращения островов Японии, провела четыре совместных исследования. Хага Хидэо, который впоследствии стал ведущей фигурой в области фольклорной фотографии, занимался фотографическим документированием этих исследований, отсняв более 500 катушек плёнки и сделав около 20 000 снимков.



Свайные хранилища борэгура в деревне Ямато, Амами-Осима. Сохранённые как культурное наследие склады стоят вдоль дороги (фотографировал Хага Хината)

Фотографии возвращаются на острова спустя 70 лет

Этнографические фотографии, которые Хага Хидэо продолжал снимать до своей смерти в 2022 году, хранятся в библиотеке Хага, которой руководит его старший сын, фотограф Хага Хината. В состав собрания входят и плёнки времён исследований Амами 70-летней давности, которые являются старейшими документальными снимками из этого региона, и фотограф регулярно получает связанные с ними запросы.

Поскольку плёнки с негативами уже близки к возрасту, когда они могут начать терять свои качества, Хината с коллегами решили их оцифровать в надежде, что они будут использованы для изучения местной истории и других целей. Фонд Nippon Communications Foundation сотрудничает с этим проектом и его представители присутствовали на церемонии передачи в дар оцифрованных фотографий в июле 2025 года.

Все данные были переданы в Музей Амами (город Амами), единственный комплексный музей архипелага. Фотографии также подарили деревне Укэн в западной части острова Амами-Осима, а также посёлкам Тина и Вадомари на острове Окиноэрабу, где Хага Хидэо особенно много снимал.



Хината (верхнее левое фото) передал фотографии своего отца в дар музею Амами, где они сейчас выставлены. Церемонии передачи фотографий прошли также в деревне Укэн (вверху справа) и в посёлках Тина и Вадомари (внизу; фото Nippon.com)

Женщина лет 90, жительница района Такэн деревни Укэн, вспоминала о Хидэо: «Он часто приходил к нам домой и пил с моим мужем сакэ». Каждая семья в деревне производила собственное сакэ, и она вспоминает: «Когда налоговые органы ужесточили контроль, мы тайком делали сакэ в верховьях реки».



Родители с тремя детьми возвращаются со сбора риса

Вспоминается ещё один забавный случай, связанный с кустарным производством сакэ и фотографией семьи, гребущей на лодке. В то время фотоаппараты были редкостью, поэтому мать, на которую фотограф навёл объектив, забеспокоилась – уж не заподозрили ли её в том, что она тайно производит сакэ. А сейчас эта фотография – драгоценная реликвия этой семьи. Хидэо был глубоко тронут тем, что семьям было нужно брать на лодку и детей, чтобы делать полевые работы, и говорил: «Однако должно быть радостно, что вся семья охвачена единым порывом».



После войны в деревне Укэн река служила главной транспортной магистралью. Дети также помогали собирать рис (фотография Nippon.com)

Встреча с героями фотографий на острове Окиноэрабу

На острове Окиноэрабу до сих пор живы многие люди, родившиеся до войны. Местный историк Сакида Мицунобу выразил свою радость по поводу переданных фотоматериалов, сказав: «Фотографии профессора Хаги – настоящее сокровище острова».

Экземпляр отчёта Ассоциации девяти обществ «Амами», опубликованного в 1959 году, который он держал в руках на церемонии передачи, был довольно сильно потрёпан, причём это был уже второй экземпляр, который он купил после того, как первый совсем износился. «На острове Окиноэрабу после войны фотоаппарат был только в фотостудии. Ни у кого не сохранилось снимков того времени, поэтому записи, отражающие повседневную жизнь, бесценны. Я хотел бы провести фотовыставку, пока все ещё здоровы, и собрать воспоминания жителей», – с энтузиазмом сказал он.



Сакида рассказывает о подаренных фотографиях, ссылаясь на отчёт «Амами» (фотография Nippon.com)



Старый дом, где фотографировали новогодние ритуалы, такие как разделка свиньи для праздничного стола и доставка свежей «молодой» воды в первый день года. Женщина, которой уже за 80, хорошо помнит те дни (фотография Nippon.com)

До передачи в дар многие фотографии Хидэо были использованы в книге «Послевоенная история посёлка Тина 2», изданной в июне 2025 года Советом по образованию посёлка Тина. Многие пожилые люди говорили, что эти фотографии напоминают им о событиях 70-летней давности, и благодаря посредничеству Сакиды мы смогли услышать их истории лично.



Мальчик, едущий на «лошади» впереди, сейчас выглядит так. «Правда ведь похож?» – говорит он (фотография Nippon.com)



Герой этой фотографии вновь впервые за 70 лет взял в руки местную игрушку биябору (фотографировал Хага Хината)

В записях, озаглавленных «Детские игры», показано, как дети начальной школы играют на школьном дворе в естественной обстановке. Мужчине, который показывал, как обращаться с местными игрушками, дали распечатку фотографии, и он с восторгом сказал: «Мои друзья вокруг, наверное, даже не помнят, что их фотографировали, но я видел этот снимок в отчёте “Амами” уже когда был взрослым, и он вызвал во мне яркие воспоминания. Однако отчёт хранился в мэрии, и я не мог его получить на руки, а мне всегда хотелось иметь свою копию».



Вверху – ученики начальной школы Кунигами несут орган к новому зданию школы. Внизу – дети с той фотографии собрались поговорить возле школы, где когда-то учились (фотографировал Хага Хината)



Здание школы перестроили, но «самый большой баньян в Японии» на школьном дворе сохранился (фотография Nippon.com)

В начальной школе Кунигами, где хранятся групповые фотографии учеников, учившиеся там люди собираются и показывают на фотографиях себя и родственников.

Там была женщина, которую сфотографировали в день церемонии ямиси, «осмотра дома», когда невеста приходит в дом мужа для встречи с его роднёй, и она вспоминала: «Телевидения и развлечений не было, поэтому по таким поводам собирались зеваки, и было очень неловко». Это показывает, что свадьбы были не только важными церемониями двух семей, но и значимыми событиями в деревне.



Невесту окружает толпа, и она смущённо потупилась. «Кто-то даже пришёл с козой», – со смехом вспоминает она (фотография Nippon.com)

Одна из самых известных работ Хидэо – фотография старика, читающего детям народные сказки мунгатаи под папайей или банановым деревом. Хирамаэ Макото, помнивший около 70 островных легенд, был лучшим рассказчиком острова, как говорит исследователь устной литературы Сэки Кэйго.

Дальняя родственница Хирамаэ, Мацумура Юкиэ, работает над сохранением диалекта острова Окиноэрабу сима муни в том числе с помощью иллюстрированных книг мунгатаи. Это один из диалектов группы языков кунигами-го, внесённых в Атлас исчезающих языков ЮНЕСКО, и с 2019 года при содействии Национального института японского языка и лингвистики ведётся активная работа по его сохранению, включая создание словарей, лекции и исполнение островных песен и пьес. «Эта фотография вдохновила меня на сохранение сима муни. Я хотела бы использовать полученные данные в своей работе по сохранению языка», – говорит она.



На том месте, где была сделана фотография, по-прежнему растут субтропические деревья. На фотографии справа мужчина, который стоит слева, – это мальчик, слушающий старинные легенды, сидя на дереве. В центре – Мацумура Юкиэ (фотографировал Хага Хината)

Связь воспоминаний о повседневной жизни с будущим



Выращивание риса на известняковом острове требовало тяжёлой работы по обработке илистых полей



Лестница в свайное хранилище такакура – её использовали для переноски 60-килограммовых тюков риса. Она представляет собой бревно с выдолбленными ступенями и очень похожа на предмет, найденный при раскопках поселения Торо (префектура Сидзуока)

Сегодня сельское хозяйство Окиноэрабу сосредоточено на выращивании товарных культур, таких как сахарный тростник и лилии, но в прошлом по всему острову были разбросаны рисовые поля. Их обрабатывали деревянными мотыгами, а тюки риса хранили в свайных хранилищах такакура с соломенными крышами.

В Музее истории и фольклора посёлка Вадомари, куда перенесли одно из таких хранилищ, наряду с сельскохозяйственными орудиями и другими культурными ценностями фотографии Хидэо передают историю утерянных методов ведения сельского хозяйства. Лестницы склада имеют ту же конструкцию, что и лестницы периода Яёй (III в. до н. э. – III в. н. э.), раннего периода рисоводческой культуры в Японии. Хидэо, посвятивший свою жизнь исследованиям «богов полей», был глубоко тронут старинными сельскохозяйственными пейзажами, когда делал свои фотографии.



В музее хранится старинная народная утварь и фотографии. Также здесь сохранились свайное хранилище и лестницы (фотография Nippon.com)

Женщина с ведром на голове поднимается по каменным ступеням во тьме известняковой пещеры. Пейзажи реки Сумиёси-Кураго и «Тёмной реки Сумиёси» не только живописны – они напоминают о суровой жизни в эпоху до водопровода.

На острове Окиноэрабу, состоящем из известняка, реки текут под землёй, поэтому места забора воды были общим достоянием деревни. Женщины и дети носили воду и мыли посуду, и с раннего возраста их учили носить вёдра с водой на голове. Если пролить, то придётся снова и снова идти за водой, и потому все усердно осваивали эту технику.

Даже сегодня детей знакомят с занятиями их предков на таких мероприятиях, как бег наперегонки с грузом на голове во время спортивных праздников и экскурсии по реке Кураго, а на местном информационном стенде выставлены фотографии Хидэо​​.



Носить воду – это был тяжёлый труд. Реку Кураго сохранили и сейчас используют как место, где дети могут изучать местную историю (фотография Nippon.com)



Вандзё – место, где брали воду, сейчас стало частью парка. Начиная с верховьев реки её течение было поделено на зоны для питья, купания и мытья, а также для скота. В таких местах люди часто общались друг с другом (фотографировал Хага Хината)

После исследования, проведённого Ассоциацией девяти научных обществ, до островов Амами докатилась волна быстрого экономического роста – жить стало гораздо проще, но вместе с тем уходили в прошлое традиционные обычаи и диалекты.

Хага Хината говорит: «Это было чудесное путешествие – я словно попал в мир историй, встречаясь с людьми и пейзажами, изображёнными на сделанных отцом фотографиях, которые я видел с детства. Я чувствую, что упорный труд тех дней лежит в основе духа людей, живущих сегодня». Фотографии послевоенной жизни островов Амами, несомненно, сохранят свою ценность даже через сто лет и продолжат рассказывать о первозданном ландшафте островов.



Хидэо (в центре) толкает тележку на острове Окиноэрабу

Чёрно-белые фотографии в этой статье сделал Хага Хидэо в 1955-1957 гг.

Фотография к заголовку: Учащиеся начальной школы Кунигами на острове Окиноэрабу в 1950-х годах (фотография Nippon.com)

