Хага Хидэо: пребывание на островах Амами как поворотный момент в карьере фотографа-фольклориста

Фотографии исчезающих народных обычаев

Хага Хидэо основал в Японии жанр фольклорной фотографии, запечатлевая на плёнке повседневную жизнь и обычаи людей. Его стиль съёмок, когда он фотографирует людей только после установления доверительных отношений, был выработан ходе академических исследований. Здесь мы познакомимся с истоками деятельности знаменитого фотографа.

Полевые работы и фотография

Трёхлетний фотопроект, который Хага Хидэо (1921-2022) осуществил на островах Амами префектуры Кагосима в 1950-х годах, стал новаторской попыткой в области японских гуманитарных наук с точки зрения использования фотографии в полевых исследованиях. До возвращения Окинавы Японии исследование Амами, самого южного из «пограничных» на тот момент островов Японии, также было чрезвычайно важным проектом для переосмысления понятия «Япония» в послевоенный период, когда Япония потеряла свои зарубежные колонии.

В то время как Япония переходила от послевоенного восстановления к периоду быстрого экономического роста, острова, только что возвращённые стране, всё ещё сохраняли аспекты прежней жизни, такие как жилища с соломенными крышами, свайные хранилища такакура, переноску грузов на голове, погребения на открытом воздухе и омовение костей. Хага отправился на Амами с группой учёных, чтобы исследовать взаимосвязь между базовой культурой Японии и культурой Юга. Для Хаги, который после посещения лекций Орикути Синобу в студенческие годы по-своему осваивал фольклорные сюжеты, это стало решающим поворотным моментом, который привёл его к карьере настоящего «фотографа-фольклориста».



Переноска грузов на голове, трамбовка берегов полей при помощи коров, омовение костей

С момента своего зарождения в Западной Европе в начале XIX века фотография использовалась для фиксации самых разных событий по всему миру. Однако потребовалось некоторое время, чтобы камеры смогли запечатлеть жизнь людей – их образ жизни, работу, праздники, исполнительское искусство и так далее, то есть всё то, что является предметом полевых исследований в фольклористике и этнологии. Это было связано с тем, что оборудование было громоздким, обладало низкой светочувствительностью и ещё не могло в полной мере запечатлеть жизнь людей.

Тории Рюдзо (1870-1953), этнолог, путешествовавший по территории Японской империи в периоды Мэйдзи (1868-1912) и Тайсё (1912-1926), включая Китай, Тайвань, Корею и Сахалин, был одним из первых японцев, использовавших фотографию в полевых работах. Однако носить тяжёлые камеры и хрупкие стеклянные фотопластины было крайне сложно. После 1925 года, когда широкое распространение получили производившиеся в Японии плёночные камеры, фотография стала использоваться в научных исследованиях всё шире, но развитие этого направления шло не так гладко. После вступления страны в войну в 1930-е годы такие полевые работы могли рассматриваться как акт шпионажа, если проводились в приграничных районах и вблизи военных объектов.

Исследование островов Амами, проводившееся Ассоциацией девяти академических обществ

Вполне закономерно, что полевые работы расцвели после войны, когда исчезли ограничения. В то же время развитию фотографии способствовали импорт фотооборудования из-за рубежа и возрождение японского производства фототехники и материалов. Фотография начала распространяться всё шире.

Одним из наиболее примечательных примеров стало совместное исследование, проведённое Кюгакукай рэнго – Ассоциацией девяти академических обществ. Эта ассоциация, которую организовал Сибусава Кэйдзо, старший внук Сибусавы Эйити, предпринимателя и фольклориста, была создана с целью содействия межсекторальному сотрудничеству девяти академических обществ, включая Японское антропологическое общество и Японское социологическое общество. Взяв за образец американские региональные исследования, ассоциация провела масштабные совместные исследования на острове Цусима (1950-1951) и полуострове Ното (1952-1953). Третьим местом исследования стали острова Амами, которые как раз тогда, 25 декабря 1953 года, были переданы Японии после американской оккупации.

Фольклорист Сэки Кэйго, возглавлявший исследования островов Амами (1955-1957), предложил принять участие в проекте фотографам, и Хага к нему присоединился. На протяжении трёх лет он провёл в Амами в общей сложности 182 дня, разрабатывая техники фольклорной фотографии в сотрудничестве с учёными.



Группа исследователей Ассоциации девяти академических обществ посетила острова Амами. В заднем ряду справа на групповом фото стоит Хага



Для приехавшей исследовательской группы на острове Какэромадзима впервые после войны была сыграна юмористическая пьеса в стиле дзикёгэн «Сёдон сибая»

Применение методов научного исследования к фотографии

Стоит отметить, что исследователи освоили метод «включённого наблюдения», при котором они присоединяются к исследуемой группе. Хага, например, оставил такие записи относительно съёмки жриц норо и юта:

«Эти женщины не любят таких мужчин, как госслужащие и полицейские. Учёному или фотографу тоже трудно приблизиться к их миру. Я раздумывал, как их фотографировать и не встретиться с их неприязнью, и молодой религиовед и психолог поделился своей мудростью. Сначала нужно найти мужчин – членов семьи или родственников жриц норо или юта, которые гордятся своей работой. Начать следует с фотографирования их за работой. Естественно, такие мужчины были рады стать объектом съёмки. Затем я фотографировал детей в семьях норо или юта, а примерно месяц спустя мне удавалось сфотографировать жрицу в её доме в окружении семьи. Постепенно мои визиты в дома их родственников перестали удивлять норо и юта. Затем мне удалось сфотографировать жрицу юта, которую пригласили на семейный праздник почитания предков. После этого первого успеха съёмка пошла гладко, и мне даже удалось запечатлеть нисхождение в жрицу божества. Более того, норо и юта даже начали рассказывать мне, как проводятся ритуалы»(*1).

При использовании метода включённого наблюдения качество данных в первую очередь зависит от того, насколько эффективно удаётся установить доверительные отношения (раппорт) с людьми, которых исследуете, и фотосъёмка Хаги стала ярким примером установления таких доверительных отношений.



На острове Окиноэрабу удалось исследовать тайные ритуалы синтоистских жриц юта и запечатлеть «зевание» (акуби) в момент нисхождения божества в жрицу



На острове Амами-Осима Хага сфотографировал церемонию молений о хорошем урожае Арахобана, которую проводила жрица норо. Он также внимательно следил за повседневной жизнью молодых норо, тщательно фиксируя ход ритуала и ритуальные принадлежности

Ещё одним важным опытом, который Хага получил на Амами, было освоение методов классификации. Для систематизации около 30 000 фотографий, сделанных исследовательской группой, он применил метод классификации HRAF (Human Relations Area Files), разработанный исследователями Йельского университета в США под руководством культурного антрополога Г. Мёрдока. Эта система была создана во время Второй мировой войны для обработки стратегической национальной информации и позволила классифицировать, сохранять и предоставлять доступ к этнографическим материалам в глобальном масштабе.

Затем, в 1959 году, была завершена фотоверсия исследовательского отчёта «Амами: природа, культура и общество». Изданная отдельным томом, отдельно от текстов, она стала единственным визуальным отчётом за почти полувековую историю деятельности Ассоциации девяти академических обществ. Из 770 фотографий, вошедших в сборник, 562, то есть более трёх четвертей, сделал сам Хага.

Благодаря этому опыту Хага пришёл к выводу, что классификация фотографий – важный шаг к всестороннему пониманию объектов съёмки. В то же время он расширил рамки своей фотографии, включив в неё не только ежегодные церемонии, но и повседневную жизнь вообще.



На Амами исследователи запечатлели церемонии, ритуалы и особенности повседневной жизни



Вверху: фотораздел книги «Амами» (справа), составленный Исследовательским комитетом Амами Осима Ассоциации девяти академических обществ. В ней содержатся фотографии, сгруппированные по 50 категориям, таким как «Могилы» и «Норо», объединённые в 12 глав, в том числе «Жизнь человека» и «Религиозная жизнь». Внизу: фотоматериалы из офиса Хаги сгруппированы по его собственной особой системе классификации (фото Nippon.com)

Этот метод классификации в качестве побочного эффекта облегчил фотографу и деловую жизнь – его фотобанк, в котором были чётко промаркированы место и содержание снимка, позволил ему быстро и точно реагировать на заказы СМИ и рекламных агентств. Во многом это стало возможным благодаря усилиям его жены, Кёко, которая отвечала за классификацию и организацию работ и иногда даже давала ему советы, касающиеся съёмки. Фольклорной фотографией занималось немало фотографов, но далеко не каждый способен на то, чего достиг Хага, по сути, основавший жанр фольклорной фотографии и своими работами обеспечивший себе незыблемые позиции.

Таким образом, исследование Амами можно назвать отправной точкой для работы, которой занялся Хага. Летом 2025 года все отснятые материалы фотограф Хага Хината, его старший сын, оцифровал и передал в дар местной администрации. Хотя его основные работы ещё при жизни были переданы в дар и экспонировались в таких местах, как Музей Амами, передача всех отснятых материалов позволяет проследить последовательность событий и получить более точное представление об условиях, существовавших в то время, когда были сделаны фотографии. Благодаря этому документальная ценность фотографий Хаги, несомненно, ещё больше возрастёт. Мы искренне надеемся, что этот забытый фольклор дойдёт до публики и приведёт к новым открытиям.



Вверху: Хага Хината (второй справа) передаёт данные исследований Амами городу Амами. Внизу: снимки этого района также были переданы посёлкам Вана и Вадомари на острове Окиноэрабу. Оба города будут использовать эти данные в своих городских архивах и для фотовыставок (фотография Nippon.com)

Черно-белые фотографии в этой статье сделал Хага Хидэо в 1955-1957 гг.

Фотография к заголовку: сцены земледелия и рыболовства на Амами-Осима в 1950-х годах

