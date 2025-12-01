Возрождение идентичности Амами через фольклорные фотографии: жизнь в гармонии с природой

Фотографии исчезающих народных обычаев

На островах Амами люди тысячелетиями жили в гармонии с природой. Фотографии, которые сделал этнограф Хага Хидэо в 1950-е годы, сохранили для нас старинные ландшафты, обычаи и другие отголоски ушедшей эпохи. Выросший на Амами фотограф Хамада Футоси рассказывает об этом наследии.

Период угасания культуры Амами

Я родился на Амами в 1953 году, когда эти острова после американской оккупации были возвращены Японии. В основной части Японии послевоенное восстановление уже шло быстрыми темпами, и вскоре она вошла в период бурного экономического роста.

В те времена полные сил люди из сельской местности и с отдалённых островов искали работу в промышленных районах Кансая и Канто, и начался массовый отток населения. Местные традиции, праздники и ритуалы, стали считать устаревшими, и они постепенно угасали. Школьное образование поощряло людей обретать способности, которые позволят добиться успеха в городе, что привело в том числе к полному уничтожению некоторых диалектов. Я сам вырос в небольшой деревне на острове Амами-Осима и был одним из тех, кого всё это коснулось. Я до сих пор помню, как в начальной школе говорил на диалекте, и меня заставляли носить на шее бирку «местный говор» в качестве предостережения от такого поведения.

Окончив среднюю школу, я сделал карьеру фотографа в Токио, а в 1979 году вернулся в родной город. Я начал снимать образ жизни, фестивали и природу Амами, но не смог найти подходящую конкретную тему и продолжал просто снимать без всякой цели. Шесть лет спустя, в 1986 году, я начал изучать экологию японского древесного зайца (национального памятника природы), обитающего в девственном лесу, и наконец нашёл дело своей жизни.



Центр города Надзэ (совр. Амами) вскоре после его возвращения Японии. По грунтовым дорогам ездили автобусы и ходили лошади



Современный район Надзэ. Мелководную гавань углубили, что позволило швартоваться большим кораблям. Торговые улицы, такие как улица Амами Хондори (внизу слева, бывшая улица Тэммонкан), ещё отчасти сохранили атмосферу ретро

Фольклор, который необходимо сохранить

Мои частые походы в леса навели меня на размышления о происхождении природной среды Амами. Считается, что девственные леса, где обитают ценные эндемичные виды, приобрели свой нынешний вид примерно 6000 лет назад. Наши предки, должно быть, напрягали все свои пять чувств, узнавая на практике, какие лесные существа съедобны, и как защититься от ядовитых змей и тайфунов. Традиционный образ жизни и культура острова, несомненно, основаны на благоговении перед природой, которое сохранялось с древних времён.

В 1987 году, когда идентичность моей родины только начала привлекать внимание, было решено организовать экспозицию фотографий в естественнонаучном отделе будущего музея Амами. В подсобной комнате я наткнулся на коллекцию работ этнографа Хага Хидэо, снятых на архипелаге Амами в 1950-е годы. Хага – мастер фотографии, и я видел его работы в журналах и фотоальбомах ещё со студенческих времён. Тогда я впервые узнал, что этот известный человек начал свою карьеру фотографа на моей родине.

Пейзажи островов Амами, обширные поля и дома с соломенными крышами запечатлелись в моей памяти с того момента, как я достаточно подрос, чтобы понимать происходящее. Хага живо описывал их. Рисовые поля на островах после возвращения их Японии были превращены в суходольные сельскохозяйственные угодья в рамках новой сельскохозяйственной политики, и различные обычаи, связанные с выращиванием риса, были забыты. Перед самым наступлением этой эпохи Хага подробно описал фольклор островов Амами, запечатлев для нас образы, которые мы больше никогда не увидим.

Мне наконец удалось встретиться с ним лично в 1992 году на первом для меня общем собрании Общества профессиональных фотографов Японии, когда я наконец в него вступил. Там же присутствовал и Хага, один из основателей, и когда я поприветствовал его, сказав, что я из Амами, он лучезарно улыбнулся и сказал: «Амами – родина моей фотографии». Он также сказал мне: «Пока люди живут на Земле, фольклору не будет конца. Важно различать то, что нужно сохранить, и то, что можно потерять», – и это укрепило мою решимость продолжать фотографировать Амами.



Сикёма – благодарственный рисоводческий ритуал, который когда-то практиковался в деревне Укэн на острове Амами-Осима. Первый урожай риса приносили в жертву божествам в доме, а несколько зёрен съедали



В районе Акина города Тацуго, одном из немногих сохранившихся регионов выращивания риса на Амами-Осима, в восьмом месяце по лунному календарю проводится церемония Акина арасэцу, в ходе которой молятся о хорошем урожае. Популярным является знаменитый ритуал сётёгама, когда мужчины на рассвете взбираются на наклонную соломенную крышу на подпорках и топчут её так, чтобы она повалилась



Во время вечернего праздника Хирасэ манкай жрицы норо в белых одеждах приглашают богов со всего моря



Считается, что праздник Акина арасэцу возник в результате смешения веры в богов рисовых полей, бытовавшей в материковом Китае, и веры Нирайканаи народа Рюкю, существовавшей до XVII века, во времена княжества Сацума

Возрождение идентичности моей родины

Этнографическая фотография впервые оказалась в центре внимания в 1990-х годах, когда после краха экономики пузыря, ознаменовавшего собой конец экономического роста, японцы начали терять уверенность в себе. Изначально психологический термин «идентичность» стал широко трактоваться как индивидуальный характер сообщества или региона, и нарастал спрос на переосмысление своего места в мире.

В этих условиях с 1995 года мы с женой, которая стала редактором, начали издавать журнал «Хорайдзон», где публиковалась информация об Амами-Осима. Это была попытка заново открыть самобытность Амами, освещая природу, историю, культуру и современное положение островитян. Хага поддержал эту идею и согласился на публикации своих фотографий 1950-х годов и связанных с ними текстов. Серия репортажей, живо воссоздающая события полувековой давности, неизменно вызывала отклик у читателей с каждым выпуском и продолжалась до 2009 года.

Острова Амами-Осима и Токуносима были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году. Поскольку биоразнообразие острова, одно из самых богатых в Японии, привлекает к себе всё больше внимания, мы, жители острова, должны переосмыслить наше сосуществование с природой. Для этого старший сын Хаги, фотограф Хага Хината, оцифровал около 20 000 фотографий, сделанных им на островах Амами, и передал их в дар музею Амами и местному самоуправлению. Нетронутые пейзажи моего родного города, ярко запечатлённые на этих снимках, – это то, что мы «должны сохранить». Сохранение этих драгоценных творений для следующих поколений, несомненно, послужит ориентиром для потомков жителей острова.



Народное исполнительское искусство острова Какэромадзима, пьеса «Сёдон сибая»



Пьеса, которая, как говорят, возникла около 800 лет назад, исполняется на ежегодном празднике в святилище Оотён в 9-й день девятой луны



Остров Кикайдзима 70 лет назад. Машин на острове ещё не было, и единственным средством передвижения были лошади



Остров Кикайдзима сегодня. Мощёные дороги проходят между ухоженными плантациями сахарного тростника. Здесь после войны также производится белый кунжут, местное производство обеспечивает около 40% потребностей национального рынка



Праздник Хамаори в Инокаве, префектура Токуносима, – это ритуал выражения благодарности предкам за урожай. В седьмой месяц по лунному календарю жители приносят свои многоярусные ящики с едой и ёмкости с сакэ на побережье для пиршества итидзю итибин, за которым следует ночное шествие с танцами нацумэ одори по всей деревне



Хотя выращивание риса на Токуносиме приходит в упадок, праздник Хамаори и танцы нацумэ одори по-прежнему укрепляют связи между общинами



Слева: крестьянка ткёт шёлк цумуги на домашнем ткацком станке (деревня Касари, совр. пос. Касари, город Амами). Шёлк осима цумуги – шёлковая ткань с 1300-летней историей. В 1970-х годах спрос на него настолько вырос, что его стали производить за рубежом, но сегодня объём производства сократился до одной семидесятой от того, что было тогда. Справа: крестьянка прядёт нить для шёлка басёфу, ещё одного традиционного продукта (город Вадомари)



Создательница шёлка басёфу Хасэгава Тиёко переняла утраченные технологии производства на острове Окиноэрабу у Тайра Тосико (живого национального достояния) с Окинавы



На острове Окиноэрабу, состоящем из известняка, места для черпания воды были важным общим достоянием



Родник Дзёккёнухо в посёлке Вана по-прежнему остаётся источником воды и местом отдыха



Вид на остров Ёрон, который был самым южным островом Японии до возвращения Окинавы



Пляж Тябана на острове Ёрон. На берегу на коралловом рифе построен причал



Фольклорную деревню Ёрон в 1966 году основал человек, опасавшийся утраты образа жизни и культуры острова в связи с распространением товаров массового производства. Деревня стремится передавать будущим поколениям традиции прошлого посредством выставок, продаж и практического обучения изготовлению народных инструментов

*Чёрно-белые фотографии в этой статье сделал Хага Хидэо в 1955-1957 гг.

Фотографии и текст: Хамада Футоси

Фотография к заголовку: пир на пляже Окиноэрабу в 1955 году (слева). В последние годы жизни Хага Хидэо оплакивал «прекрасный обычай итидзю итибин», который можно было наблюдать на островах. Следы этого обычая можно увидеть в празднике Хамаори на острове Токуносима (справа).