Возрождение идентичности Амами через фольклорные фотографии: жизнь в гармонии с природой

Фотографии исчезающих народных обычаев
Возрождение идентичности Амами через фольклорные фотографии: жизнь в гармонии с природойФото/Видео Общество Культура История
Период угасания культуры Амами
Я родился на Амами в 1953 году, когда эти острова после американской оккупации были возвращены Японии. В основной части Японии послевоенное восстановление уже шло быстрыми темпами, и вскоре она вошла в период бурного экономического роста.
В те времена полные сил люди из сельской местности и с отдалённых островов искали работу в промышленных районах Кансая и Канто, и начался массовый отток населения. Местные традиции, праздники и ритуалы, стали считать устаревшими, и они постепенно угасали. Школьное образование поощряло людей обретать способности, которые позволят добиться успеха в городе, что привело в том числе к полному уничтожению некоторых диалектов. Я сам вырос в небольшой деревне на острове Амами-Осима и был одним из тех, кого всё это коснулось. Я до сих пор помню, как в начальной школе говорил на диалекте, и меня заставляли носить на шее бирку «местный говор» в качестве предостережения от такого поведения.
Окончив среднюю школу, я сделал карьеру фотографа в Токио, а в 1979 году вернулся в родной город. Я начал снимать образ жизни, фестивали и природу Амами, но не смог найти подходящую конкретную тему и продолжал просто снимать без всякой цели. Шесть лет спустя, в 1986 году, я начал изучать экологию японского древесного зайца (национального памятника природы), обитающего в девственном лесу, и наконец нашёл дело своей жизни.
Фольклор, который необходимо сохранить
Мои частые походы в леса навели меня на размышления о происхождении природной среды Амами. Считается, что девственные леса, где обитают ценные эндемичные виды, приобрели свой нынешний вид примерно 6000 лет назад. Наши предки, должно быть, напрягали все свои пять чувств, узнавая на практике, какие лесные существа съедобны, и как защититься от ядовитых змей и тайфунов. Традиционный образ жизни и культура острова, несомненно, основаны на благоговении перед природой, которое сохранялось с древних времён.
В 1987 году, когда идентичность моей родины только начала привлекать внимание, было решено организовать экспозицию фотографий в естественнонаучном отделе будущего музея Амами. В подсобной комнате я наткнулся на коллекцию работ этнографа Хага Хидэо, снятых на архипелаге Амами в 1950-е годы. Хага – мастер фотографии, и я видел его работы в журналах и фотоальбомах ещё со студенческих времён. Тогда я впервые узнал, что этот известный человек начал свою карьеру фотографа на моей родине.
Пейзажи островов Амами, обширные поля и дома с соломенными крышами запечатлелись в моей памяти с того момента, как я достаточно подрос, чтобы понимать происходящее. Хага живо описывал их. Рисовые поля на островах после возвращения их Японии были превращены в суходольные сельскохозяйственные угодья в рамках новой сельскохозяйственной политики, и различные обычаи, связанные с выращиванием риса, были забыты. Перед самым наступлением этой эпохи Хага подробно описал фольклор островов Амами, запечатлев для нас образы, которые мы больше никогда не увидим.
Мне наконец удалось встретиться с ним лично в 1992 году на первом для меня общем собрании Общества профессиональных фотографов Японии, когда я наконец в него вступил. Там же присутствовал и Хага, один из основателей, и когда я поприветствовал его, сказав, что я из Амами, он лучезарно улыбнулся и сказал: «Амами – родина моей фотографии». Он также сказал мне: «Пока люди живут на Земле, фольклору не будет конца. Важно различать то, что нужно сохранить, и то, что можно потерять», – и это укрепило мою решимость продолжать фотографировать Амами.
Возрождение идентичности моей родины
Этнографическая фотография впервые оказалась в центре внимания в 1990-х годах, когда после краха экономики пузыря, ознаменовавшего собой конец экономического роста, японцы начали терять уверенность в себе. Изначально психологический термин «идентичность» стал широко трактоваться как индивидуальный характер сообщества или региона, и нарастал спрос на переосмысление своего места в мире.
В этих условиях с 1995 года мы с женой, которая стала редактором, начали издавать журнал «Хорайдзон», где публиковалась информация об Амами-Осима. Это была попытка заново открыть самобытность Амами, освещая природу, историю, культуру и современное положение островитян. Хага поддержал эту идею и согласился на публикации своих фотографий 1950-х годов и связанных с ними текстов. Серия репортажей, живо воссоздающая события полувековой давности, неизменно вызывала отклик у читателей с каждым выпуском и продолжалась до 2009 года.
Острова Амами-Осима и Токуносима были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году. Поскольку биоразнообразие острова, одно из самых богатых в Японии, привлекает к себе всё больше внимания, мы, жители острова, должны переосмыслить наше сосуществование с природой. Для этого старший сын Хаги, фотограф Хага Хината, оцифровал около 20 000 фотографий, сделанных им на островах Амами, и передал их в дар музею Амами и местному самоуправлению. Нетронутые пейзажи моего родного города, ярко запечатлённые на этих снимках, – это то, что мы «должны сохранить». Сохранение этих драгоценных творений для следующих поколений, несомненно, послужит ориентиром для потомков жителей острова.
*Чёрно-белые фотографии в этой статье сделал Хага Хидэо в 1955-1957 гг.
Фотографии и текст: Хамада Футоси
Фотография к заголовку: пир на пляже Окиноэрабу в 1955 году (слева). В последние годы жизни Хага Хидэо оплакивал «прекрасный обычай итидзю итибин», который можно было наблюдать на островах. Следы этого обычая можно увидеть в празднике Хамаори на острове Токуносима (справа).