100 знаменитых замков Японии ®: замок Какэгава, префектура Сидзуока

Японские замки

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Построенный в конце XVI века замок Какэгава благодаря своему изысканному виду снискал славу как «знаменитый замок региона Токай». Большая его часть была разрушена землетрясением Ансэй-Токай в 1854 году. В 1994 году в этом замке впервые в Японии была в полном размере реконструирована главная замковая башня с деревянным каркасом. Изящную башню можно видеть из окна скоростного поезда синкансэн.

Замок Какэгава, префектура Сидзуока

Год постройки: около 1512, 1590

около 1512, 1590 Первые владельцы замка: Асахина Ясухиро, Яманоути Кадзутоё

Асахина Ясухиро, Яманоути Кадзутоё Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (реконструирована), дворец Ниномару и др.

главная башня Тэнсю (реконструирована), дворец Ниномару и др. Плата за вход: вход в главную башню – 410 йен (старшеклассники и старше); закрыто с июня 2022 г. по январь 2023 г. в связи с ремонтными работами в башне

вход в главную башню – 410 йен (старшеклассники и старше); закрыто с июня 2022 г. по январь 2023 г. в связи с ремонтными работами в башне Адрес: Shizuoka-ken Kakegawa-shi Kakegawa 1138-24

Shizuoka-ken Kakegawa-shi Kakegawa 1138-24 Вебсайт: Замок Какэгава (на японском языке)

«Знаменитый замок региона Токай» возродился спустя 150 лет

Какэгава была стратегическим пунктом на пути с востока на запад по тракту Токайдо, и многие военачальники с древних времён сражались за этот район. Первый замок здесь построил Асахина Ясухиро, вассал Имагавы Ёсимото. Когда Ёсимото погиб в битве с войсками Ода Нобунага при Окэхадзама, замок стал собственностью Токугавы Иэясу, который сражался был на стороне Нобунаги. После этого, когда Иэясу получил владения в регионе Канто, новым владельцем замка стал Яманоути Кадзутоё, близкий помощник Тоётоми Хидэёси, он же впервые построил замковую башню.

Главная башня замка Какэгава, благодаря которой замок стал известен как «знаменитый замок Токай», имеет три наружных и четыре внутренних яруса, её отличает небольшая сторожевая башня на верхнем ярусе. После войны по настойчивой просьбе жителей Какэгавы её решили восстановить, а в 1994 году она была реконструирована как первая в Японии полноценная замковая башня с деревянным каркасом. После того, как Кадзутоё предоставили новые владения в Коти, там он построил замок, и сохранившуюся башню замка Коти изучали для использования полученных знаний при реконструкции.

Когда Кадзутоё переехал в Коти, замком управляли различные вассалы дома Токугава. Дворец Ниномару сохранился в том виде, в каком его построил Ота Сукэкацу, тогдашний правитель замка, после землетрясения Ансэй-Токай. Это важная историческая постройка – в Японии существует всего четыре замковых дворца, в том числе в замке Нидзё в Киото.



Вид на главную башню замка из дворца Ниномару (Pixta)

Замки в префектуре Сидзуока

Замок Яманака

Замок Сумпу

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Фотография к заголовку: Башня замка Какэгава (PIXTA)