100 знаменитых замков Японии ®: замок Адзути, префектура Сига

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Замок Адзути построил Ода Нобунага, военачальник периода Сражающихся провинций, на горе Адзути, обращённой к озеру Бива, этот замок должен был служить его базой для объединения страны. Считается, что замок Адзути с каменными стенами по всему периметру изменил принципы последующего строительства японских замков, в которых стали устраивать главные башни тэнсю.

Замок Адзути, префектура Сига

Год постройки: 1579

1579 Первый владелец замка: Ода Нобунага

Ода Нобунага Основные достопримечательности: каменные стены, остатки главной дороги Оотэ, руины дворца Хоммару и т. д.

каменные стены, остатки главной дороги Оотэ, руины дворца Хоммару и т. д. Плата за вход: входной билет 700 йен для взрослых

входной билет 700 йен для взрослых Адрес: Shiga-ken Oomi-hachiman-shi Azuchi-cho Shimotoira

Shiga-ken Oomi-hachiman-shi Azuchi-cho Shimotoira Официальный вебсайт руин замка Адзути Ода Нобунага и храм Сокэндзи (на японском языке)

Замок Адзути построил Ода Нобунага для объединения страны. Для него было выбрано удобное место, где княжество Мино (ныне префектура Гифу) граничила с Киото. В замке было множество каменных стен, которые были редкостью в замках того времени, а крыши крыли черепицей, украшенной сусальным золотом. Великолепное здание, возвышающееся на горе Адзути на высоте около 200 метров, было видно издалека, и оно служило не только базой для сражений, но также должно было демонстрировать мощь Нобунаги. Сохранилась запись о том, что в седьмом лунном месяце 1581 года, после завершения строительства замка, Нобунага приказал подсветить башню тэнсю и каменные стены факелами и фонарями, что считается первым событием иллюминации в Японии. Замок Адзути был первым замком с многоярусной башней в Японии, и при последующем строительстве замков в них стали возводить такие замковые башни. Кроме того, в других замках название башен тэнсю пишется иероглифами 天守, «небесный защитник», но для башни замка Адзути по распоряжению Нобунаги использовалось написание 天主, «небесный господин».

Нобунага погиб через три года после завершения строительства замка Адзути. В 1585 году все здания сгорели, и сейчас сохранились главная каменная дорога и основание башни тэнсю. На каменной лестнице можно увидеть каменные буддийские статуи и надгробия, есть также и «следы Будды». Каменные ступени главной дороги очень высокие, по ним довольно сложно подниматься.



«Следы Будды», найденные при раскопках замка Адзути (PIXTA)

Перед станцией JR Адзути есть музей замка Адзути, где можно увидеть модель главной башни замка в масштабе 1/20. В «Поместье Нобунаги: башня тэнсю замка Адзути» рядом с руинами замка в полном размере воспроизведён интерьер пятого и шестого ярусов башни. Презентация в виде виртуальной реальности позволит вам представить, как выглядел замок во времена Нобунаги. Археологический музей замка Адзути префектуры Сига, примыкающий к «Поместью Нобунаги», представляет собой здание в средневековом европейском стиле, отражая интерес Нобунаги к западной культуре.

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Фотография к заголовку: Главная дорога Оотэ замка Адзути (PIXTA)