Утимидзу: разбрызгивание воды в жару
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Фото/Видео
Практика утимидзу – это традиционный японский способ охлаждения земли в жаркое время года с помощью разбрызгивания воды.
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Традиционная мудрость
Утимидзу, «разбрызгивание воды» – старинный японский способ создать прохладу. Эта практика восходит к периоду Эдо (1603-1868). Многие люди в Японии разбрызгивают воду на улицах возле своих домов или предприятий, и она, испаряясь, снижает температуру земли и препятствует образованию пыли.
Этот метод наиболее эффективен, если избегать прямого воздействия солнечного света, которое может привести к слишком быстрому испарению воды, поэтому его обычно проводят утром или вечером. По этой же причине лучше разбрызгивать воду в тени. Для большей экологичности лучше использовать для этого дождевую воду, или использованную воду из ванны.
Фотография к заголовку: © Pixta
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