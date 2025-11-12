Монстры рокурокуби: длинные шеи и летающие головы

Жизнь Японии в фотографиях

Странные истории о рокурокуби

Во многих японских историях рокурокуби выглядит как обычная женщина, но её голова может отделяться и улетать (в этом случае её могут называть нукэкуби), либо она расположена на конце длинной змеевидной шеи. Рассказы о рокурокуби и их изображения в искусстве впервые приобрели особую популярность в период Эдо (1603-1868), когда произошёл бум интереса к пугающим и порой забавным вымышленным существам ёкай.

В книге «Кайдан: история и очерки об удивительных явлениях», классическом сборнике странных историй Лафкадио Херна, есть рассказ под названием «Рокурокуби» о том, как буддийский монах остановился на ночлег у семьи, которая оказалось семейством рокурокуби. Посреди ночи он обнаруживает их безголовые тела в одной из комнат, а головы летают снаружи, намереваясь его съесть. К слову, рокурокуби чаще всего изображают в виде женщин, но они могут иметь облик мужчин.

Фотография к заголовку: © Pixta

