Жизнь Японии в фотографиях

Монстры рокурокуби: длинные шеи и летающие головы

Странные истории о рокурокуби

Во многих японских историях рокурокуби выглядит как обычная женщина, но её голова может отделяться и улетать (в этом случае её могут называть нукэкуби), либо она расположена на конце длинной змеевидной шеи. Рассказы о рокурокуби и их изображения в искусстве впервые приобрели особую популярность в период Эдо (1603-1868), когда произошёл бум интереса к пугающим и порой забавным вымышленным существам ёкай.

В книге «Кайдан: история и очерки об удивительных явлениях», классическом сборнике странных историй Лафкадио Херна, есть рассказ под названием «Рокурокуби» о том, как буддийский монах остановился на ночлег у семьи, которая оказалось семейством рокурокуби. Посреди ночи он обнаруживает их безголовые тела в одной из комнат, а головы летают снаружи, намереваясь его съесть. К слову, рокурокуби чаще всего изображают в виде женщин, но они могут иметь облик мужчин.

Призраки-ёкай в Японии очень известны, они стали темой анимационного сериала «Гэгэгэ-но Китаро», фильма «Клинок, поражающий демонов», выпускают «часы ёкай», а в последнее время в связи с эпидемией стали говорить о духе Амабиэ, помогающем справиться с заразными болезнями. Призраки, духи и прочие сверхъестественные существа можно найти и в других культурах, но мало где они играют настолько заметную роль в развлечениях. Почему то, чего боялись, превратилось в объект развлечения и игры? Причины популярности ёкай можно найти ещё в культуре периода Эдо.

Фотография к заголовку: © Pixta

