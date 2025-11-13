Ирори: традиционные японские очаги

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Очаги ирори в полу жилой комнаты были центром деятельности в традиционных японских домах. Они служили как для обогрева жилищ, так и для приготовления напитков и пищи.

Уют у очага

Ирори – это традиционный очаг, устроенный в полу комнаты. В старину он был распространённым элементом традиционного японского дома. Он служил как для отопления, так и для приготовления пищи. Над очагом подвешивался подвижный крюк дзидзайкаги, с помощью которого можно было поднимать или опускать котелок или чайник. Огонь также давал свет, освещая пространство комнаты.

Ирори до сих пор можно увидеть во многих старинных зданиях, в том числе в старых «народных гостницах» минсюку, которые, как правило, более скромны, чем более известные гостиницы рёкан. Собираясь вокруг уютного тепла утопленного в пол очага, посетители могут испытать те же чувства, что и жители Японии много лет назад.

Фотография к заголовку: © Pixta

Статьи по теме