Ёкан: традиционная японская сладость

Ёкан – это густая желеобразная традиционная кондитерская масса, которую готовят из сладкой пасты из бобов адзуки, придавая ей различные формы.

Простота и универсальность

Ёкан – это японское кондитерское изделие с долгой историей, благодаря простоте и универсальности ставшее одним из самых популярных сладких блюд в стране. Стандартный вариант – нэриёкан, густая желеобразная масса, приготовленная из пасты из бобов адзуки, сахара, воды и кантэн – загустителя, получаемого путем кипячения водорослей тэнгуса.

Мидзуёкан – более лёгкий вариант, часто подаваемый в охлаждённом виде летом, –готовится с использованием большего количества воды (мидзу) и меньшего количества кантэн. Другой популярный вид – мусиёкан, который готовят на пару, загущая пшеничной мукой или порошком из аррорута. Он обычно содержит засахаренные каштаны.



Мидзуёкан (© Pixta)



Мусиёкан с засахаренными каштанами (© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta

