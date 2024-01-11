Сэйдза: введенный сёгунатом Токугава японский способ сидеть на полу, который не позволяет вскочить и внезапно напасть

Путеводительпо Японии

В рамках этой серии статей мы хотели бы выйти за пределы просто практических инструкций, касающихся различных японских нравов и обычаев, и показать их развитие с момента их возникновения. На этот раз мы поговорим о сэйдза – японском способе «правильно» сидеть на полу, который сложился в стране, где долгое время не использовали стулья.

Японские способы сидеть на полу

С древних времён японцы перед входом в дом снимали обувь и значительную часть времени проводили сидя на полу – дощатом или покрытом соломенными матами татами.

Начиная с периода Мэйдзи (1868-1912) постепенно в обиход начали входить стулья, но всё же и на протяжении периода Сёва (1926-1989) большинство семей собирались за едой за низким столом или проводили время, сидя на татами. И в наши дни в храмах и в некоторых ресторанах люди перед входом в помещение должны снимать обувь и сидеть на полу. В таких ситуациях многие иностранные посетители Японии, особенно жители Запада, которые не привыкли снимать обувь дома и обычно сидят на стульях, похоже, не понимают, как нужно сидеть.

Прежде всего посмотрим на некоторые типичные японские способы сидеть на полу (токодза).



Сэйдза, «правильная посадка»: ноги сомкнуты, колени согнуты, ягодицы опираются о пятки. Кидза, «посадка на коленях»: из сэйдза приподнимитесь, поднимите пятки, так чтобы на пол опираться коленями и пальцами ног. Варидза, «разделённая посадка», камэи, «поза черепахи»: из позиции сэйдза ноги раздвигаются сзади в сторона, образуя позицию в форме буквы М. Агура, «скрестив ноги»: скрестите ноги перед телом. Поза, когда ноги скрещены не до конца, называется андза, «свободная посадка». Кэккафудза: ноги скрещивают так, чтобы каждая нога ложилась на противоположное бедро; такая поза используется во время медитации дзадзэн Сонкё, «присев»: встаньте на цыпочки и присядьте. Если поставить пятки на пол, вы примете позу, похожую на то, как будто вы стоите над японским унитазом, поэтому эта поза имеет просторечное название «поза испражняющегося». Татэхидза, «преклонив колено»: одна нога стоит на полу, другая опирается о пол коленом. Есть вариант, когда вторая нога лежит, как в позе агура. Тайику-дзувари, «физкультурная посадка»: ягодицы на полу, оба колена подняты, руки на коленях или обнимают ноги.

Японцы сидят по-разному, и во время отдыха могут сидеть, сложив ноги сбоку, или в позе агура, то есть вполне привычным для жителей Запада способом. Некоторые японские способы сидеть на полу весьма несложно повторить – например, «физкультурную посадку», которую используют на уроках физкультуры в школе, когда оба колена приподняты, а ягодицы размещаются на полу.



«Физкультурная посадка» учеников начальной школы, она используется на школьном дворе или в спортзале (PIXTA)



Посадка сонкё в боевых искусствах, таких как сумо, является выражением почтения. На фотографии – ёкодзуна Хакухо, выходящий на ринг, 23 марта 2016 г. (Jiji Press)

Самую большую сложность представляет сэйдза, «правильная посадка», в этой позе трудно сидеть и многим японцам, и иностранцам. Поскольку вес всего тела распределяется на икры и пятки, от плохого кровообращения ноги немеют. Однако именно эта поза предписана для некоторых формальных ситуаций, таких как буддийские службы и чайные церемонии.

Японцев традиционно приучают к этому способу с детства, поэтому они особенно не задумываются о том, что ноги немеют, но иностранцы могут задаться вопросом, почему такое «самоистязание» считается «правильным» способом сидеть.



Если вы сидите в сэйдза и у вас немеют ноги, привстаньте на колени, чтобы восстановить кровообращение (PIXTA)

Затёкшие ноги как политический инструмент сёгунов Токугава

В Японии вплоть до средневековья даже в официальных ситуациях люди сидели в позе агура, скрестив ноги, или преклонив колено в позе татэхидза. Нынешняя поза сэйдза называлась кидза, «формальная посадка», и была, похоже, не слишком распространённой.



Ода Нобунага. На портретах придворных аристократов и самураев их часто изображают сидящими в позе агура с сомкнутыми подошвами ног. Эта поза называется ракудза, «расслабленная посадка», но она не слишком привычна для современных людей (Токийский национальный музей; источник: ColBase)

Иероглиф ки (危) в слове кидза (危座) является идеограммой, он изображает человека, глядящего вниз с утёса, он имеет значение «опасный», а также «высокий». Предполагают, что поза получила своё название оттого, что сидящий на пятках человек выглядит выше, а для простоты запоминания можно описать её как «позу, опасную (危) затеканием ног». Причина, по-видимому, в том, что ягодицы не касаются пола напрямую, а высота сидения высокая, но это легче запомнить, если думать об этом как об «опасном способе сидения, из-за которого могут затекать ноги».

На самом деле эта поза имела и функцию наказания – в старину преступников заставляли подолгу сидеть в сэйдза, чтобы заставить их сознаться или раскаяться. Вероятно, то, что люди сидят в сэйдза, когда слушают проповедь или формально извиняются, является пережитком такой практики.



Подсудимые, приведённые в о-сирасу, место суда в Эдо, сидят на гравии в позе сэйдза (музей Университета Мэйдзи)

Именно воинский род Токугава, усмиривший враждовавших феодалов периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568), и сделал кидза «официальной позой». Говорят, что цель этого состояла как раз в том, чтобы у явившегося на аудиенцию к высокопоставленному лицу затекли ноги. Сидящий в этой позе не способен быстро вскочить и внезапно напасть. Те же, кто был вынужден так сидеть, этой позой демонстрировали сёгуну, министрам бакуфу и начальству своё послушание, выражая так свою покорность их воле.

Этому стали подражать купцы, которые общались с самураями на чайных собраниях, и этот способ выразить почтение к вышестоящим распространился среди горожан. Популяризации этой позы способствовал и положительный эффект от естественного растяжения мышц спины и улучшения осанки.

Коленопреклонение как форма поклонения богам и буддам распространено во всём мире, но поза сэйдза как способ выразить уважение к другим практикуется только в Японии. Сёгунату Токугава удалось добиться того, чтобы на протяжении 264 лет в Японии царил в основном мир, в том числе и за счёт создания такого самурайского этикета.



Гравюра «Принятие титула восьмым сёгуном Токугава» (Токугава хатидай сёгун сэнгэ-но дзу) изображает Ёсимунэ, который был правителем княжества Кисю и стал сёгуном (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Роль татами и подушек для сидения в развитии манер сидения

В распространении сэйдза важную роль сыграла и культура татами. Маты татами мягче и не такие холодные, как дощатый пол, поэтому на них удобнее сидеть. Первоначально татами использовались в усадьбах придворной знати и самурайских семей, но к середине периода Эдо (1603-1868) они распространились и среди горожан.



На татами удобно сидеть и можно поваляться. Они также помогают предотвратить появление плесени, поскольку обладают водопоглощающей способностью (PIXTA)

Мягкие подушки с хлопковой набивкой (дзабутон, «подушка для сидения») появились в Японии примерно в период Эдо. Если вы на татами положить подушку и сесть на неё, неприятные ощущения от сэйдза будут гораздо слабее.

Существуют правила того, как нужно садиться на дзабутон: вначале вы садитесь в позицию кидза с приподнятыми пятками перед сиденьем, и по очереди переносите колени на дзабутон. Если вам предлагают усесться поудобнее, следует сказать нечто вроде «Извините, позвольте мне расслабить ноги», а затем перемешаете тело в позицию агура или укладываете ноги сбоку.

Когда вас приглашают на званый обед в комнату в японском стиле, особенно постарайтесь не нарушать три важных правила. Прежде всего, ни в коем случае не стоит наступать на заботливо приготовленные для вас мягкие подушки. Далее, дзабутон положили там, где хотят вас усадить, поэтому не передвигайте его без разрешения. В -третьих, когда приносите извинения или просите об услуге, следует вытащить из-под себя дзабутон и сделать это из более низкого положения.



Дзабутон размещают стороной без швов вперёд, при этом сторона с кистью в центре располагается сверху

Таким образом, проявление уважения посредством особенностей усаживания является уникальным культурным феноменом, и традиция сэйдза продолжает передаваться в мире изящных искусств и школах боевых искусств, где высокое значение придаётся этикету. Сэйдза используется в играх карута, в профессиональном го и сёги – это связано с тем, что в этой позе игрокам проще наклоняться вперед, чем из позы со скрещенными ногами.

Похоже, что позу кидза стали называть сэйдза после периода Мэйдзи (1868-1912). В бестселлере о здоровье «Руководство по здоровой жизни» (Ёдзёкун, 1713), написанном в середине периода Эдо, говорится: «Когда садитесь, сидеть следует в сэйдза (правильной позе)», но там слово сэйдза обозначало позу агура со скрещенными ногами. А с тех времён, когда в довоенных школах весь народ стали учить тому, что кидза и является «правильной позой» сэйдза, прошло менее ста лет.

В наши дни японцы в повседневной жизни обычно сидят на стульях или на диванах, и некоторые уже не могут сидеть даже в агура, не говоря уж о сэйдза. В последние годы в образовательных учреждениях длительное сидение в сэйдза считается телесным наказанием, а среди поколения эпохи Сёва многие стараются избегать комнат с татами, ссылаясь на боли в коленях и в пояснице.

Между тем, в упоминавшемся уже «Руководстве по здоровой жизни» также говорится: «Чтобы расслабится, садитесь в удобную позу. Иногда бывает хорошо посидеть на стуле и позволить мыслям блуждать». Похоже, что и в период Эдо люди любили усаживаться поудобнее в той позе, которая давала меньшую нагрузку на тело.

Руководство при написании: Сибадзаки Наото

Доцент Высшей школы Университета Гифу. Специализируется на исследованиях систем обучения этикету с психологической точки зрения, а также стремится предоставлять рекомендации преподавателям этикета. Он также занимается подготовкой инструкторов в качестве мастера (со-сихан) этикета школы Огасавара-рю.

Иллюстрации: Сато Тадаси

Текст: редакционный отдел Nippon.com

Фотография к заголовку: PIXTA

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