День моря (национальный праздник в Японии)

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Каждый третий понедельник июля в Японии отмечают День моря, посвящённый связи Японии с морем. Как появился этот необычный праздник?

Длинные выходные в середине лета

День моря отмечают ежегодно в третий понедельник июля. Его учредили, чтобы выразить благодарность за дары моря и пожелать процветания морскому промыслу Японии. Поскольку это понедельник, вместе с субботой и воскресеньем получается три выходных дня подряд, и многие люди пользуются этой возможностью, чтобы путешествовать или как следует отдохнуть, а по всей стране проводятся мероприятия, посвящённые океану.

Хотя сейчас День моря является одним из четырёх национальных праздников, отмечаемых по понедельникам для обеспечения череды выходных дней, изначально его отмечали 20 июля как Уми-но кинэмби, Мемориальный день моря.

Путешествие императора Мэйдзи как повод для учреждения праздника

Первоначальная дата ежегодного праздника была установлена в память о поездке императора Мэйдзи в регионы Тохоку и Хоккайдо в 1876 году. 16 июля того же года, возвращаясь из поездки на север, он поднялся на борт предназначенного для осмотра маяков судна «Мэйдзи мару» в порту Аомори и прибыл в Йокогаму морем 20 июля. Это было первое путешествие императора на борту гражданского судна, и дата его прибытия была в 1941 году увековечена учреждением Дня моря.



Памятная стела, посвящённая началу плавания императора Мэйдзи, которое стало поводом для учреждения Дня моря, в парке Сэйтоку, порт Аомори (© Pixta)

Япония, со всех сторон окружённая океаном, издавна пользуется разнообразными возможностями, предоставляемыми морем. Осознание тесной связи Японии с морем с годами росло, и всё чаще стали раздаваться призывы сделать этот день государственным праздником. В 1996 году Мемориальный день моря был переименован в «День моря» и официально признан национальным праздником.

Организация Объединенных Наций отмечает 8 июня как Всемирный день океанов, и в некоторых странах существуют аналогичные памятные даты, но Япония является единственной страной, где праздник, посвящённый океану, учреждён в качестве полноценного государственного праздничного дня. По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, такого нет ни в одной другой стране, так что это уникальный праздник.

«Мэйдзи мару» – первое японское судно, признанное важным культурным достоянием

Благодаря удивительному совпадению, «Мэйдзи мару» оказался единственным сохранившимся железным кораблём тех времён в Японии. В 1978 году он стал первым судном, получившим статус важного культурного достояния, поскольку он демонстрирует технологии судостроения эпохи броненосцев. Сегодня это судно можно осмотреть в Морском музее «Мэйдзи мару» в Токийском университете морских наук и технологий в районе Кото в Токио.



«Мэйдзи мару», важное культурное достояние (© Pixta)

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