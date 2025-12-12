Ностальгическая прогулка по призамковому городу Ниси-Майдзуру: очарование восточной и западной частей города Майдзуру в префектуре Киото (Часть 1)
Путеводительпо ЯпонииКультура История Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Замок, где жил Хосокава Юсай
В эпоху Эдо (1603-1868) Ниси-Майдзуру был призамковым городом княжества Танабэ в земле Танго (север современной префектуры Киото). Замок напоминал журавля (цуру) с расправленными крыльями, из-за чего получил название «замок Майдзуру», то есть «замок Танцующего журавля». Говорят, что именно так появилось нынешнее название города.
В десяти минутах ходьбы к северу от станции Ниси-Майдзуру находятся руины замка Танабэ, где сейчас расположен парк Майдзуру. Первоначальные постройки разрушены, сохранились лишь руины башни замка, но замковые ворота, в которых находится музей замка Танабэ, и двухэтажная башня Сёкокан были реконструированы, что позволяет лучше понять историю этого района.
Замок Танабэ в 10 году Тэнсё (1582) построил Хосокава Юсай (также известный как Фудзитака), военачальник периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1573), который также был знаменитым поэтом. Главный замок земли Танго находился в Миядзу, недалеко от Аманохасидатэ, а город Танабэ (тогда Хатта, уезд Каса) занимал стратегически выгодное положение недалеко от Киото: с востока на запад текли реки, на севере находится море, а с юга его защищали болота, поэтому там построили второй замок.
В том же году Акэти Мицухидэ, близкий друг Юсая и отец Тамы (Грации), жены его старшего сына Тадаоки, организовал инцидент в Хоннодзи, в результате которого погиб Ода Нобунага. Мицухидэ, по вине которого Нобунага совершил сэппуку, предложил Юсаю стать его подчинённым, но тот отказался. Юсай передал титул главы рода Тадаоки, обрил голову и удалился в замок Танабэ. Хасиба (Тоётоми) Хидэёси, убивший Мицухидэ, не имевшего достаточной военной силы, высоко ценил Юсая, так что в этом, видимо, проявилась его дальновидность.
Осада, повлиявшая на битву при Сэкигахаре
Замок Танабэ прославился во время осады непосредственно перед битвой при Сэкигахара в 1600 году. Когда Тадаоки, участвовавший в завоевании Айдзу Токугавой Иэясу, решил присоединиться к Восточной армии, сражавшейся на стороне Иэясу, 15 000 воинов Западной армии двинулись в Танго.
Юсай, командовавший замком во время отсутствия Тадаоки, сжёг замок Миядзу и укрепился в замке Танабэ, который был более удобен для обороны. Большая часть солдат осталась у Тадаоки, и, как говорят, замок продержался около двух месяцев, имея для обороны всего 500 человек.
Юсая спасли его литературные познания. Он был единственным продолжателем традиции кокин дэндзю – тайного толкования знаменитой поэтической антологии «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю, нач. X в.), и он имел учеников среди военачальников Западной армии. Говорят, что они потому и не решались атаковать замок.
Ученики из императорского рода и аристократы пытались склонить его к сдаче. Юсай, будучи воином, решительно отказался. При этом, продолжая сражаться и рискуя жизнью, он опасался, что передача учения кокин дэндзю прервётся, и чтобы этого не случилось, он отправил секретные писания этой традиции и другие документы принцу Хатидзё Тосихито и другим через императорского посланца. Его преданность делу передачи традиции принесла плоды: Хатидзё убедил своего брата, императора Го-Ёдзэй, и тот в конечном итоге выпустил императорский указ о заключении мира.
В 15-й день девятой луны, через три дня после снятия осады замка Танабэ, Восточная армия одержала победу в битве при Сэкигахаре. 15 000 солдат Западной армии, участвовавших в осаде, не успели к этой битве. Существуют различные теории о силе обеих сражавшихся сторон, но считается, что они были примерно равны: каждая сторона насчитывала от 70 000 до 100 000 человек, и потому предполагают, что двухмесячное сопротивление Юсая оказало значительное влияние на исход битвы.
Благодаря заслугам Тадаоки на самой передней части сражения при Сэкигахаре род Хосокава получил в награду княжество Кокура в провинции Будзэн (399 000 коку риса в год), а позднее – княжество Кумамото в провинции Хиго (540 000 коку), и стал родом могущественных феодалов-даймё. Кёгоку Такатомо, унаследовавший землю Танго, в 1622 году разделил свои владения между тремя сыновьями. Его второй сын, Такамицу, стал первым правителем княжества Танабэ (княжества Майдзуру) в земле Танго с доходом в 35 000 коку. Поскольку род Кёгоку через три поколения был переведён в другое княжество, род их вассалов Макино управлял замком Танабэ с 1668 года до упразднения феодальных княжеств и учреждения префектур в 1871 году.
Атмосфера старины в Ёсивара-Ириэ привлекает иностранных туристов
Ниси-Майдзуру, процветавший как призамковый и портовый город, в последнее время стал популярным местом для фотосъёмки у иностранных туристов, приезжающих в Японию. Особенно привлекает посетителей рыбацкий посёлок Ёсивара-Ириэ, также известный как «Венеция Востока». В этом году здесь снимали популярный фильм «Национальное достояние» (Кокухо), который имел огромный успех в Японии.
От станции Ниси-Майдзуру сюда можно дойти пешком чуть меньше чем за 30 минут, а от музея замка Танабэ – примерно за 20 минут. Поэтому мы рекомендуем заглянуть в туристический центр Майдзуру, расположенный внутри станции, и арендовать велосипед. В туристическом центре представлен широкий выбор знаменитых рыбных запеканок камабоко и товары, связанные с военно-морским прошлым Майдзуру, так что, возвращая велосипед, вы заодно сможете и поискать сувениры.
Самая отличительная черта Ёсивара-Ириэ – множество лодочных станций, выстроившихся прямо над поверхностью воды. Японское море известно небольшой амплитудой приливов и отливов, а в заливе Майдзуру максимальная амплитуда прилива и вовсе составляет всего 30 сантиметров, что привело к появлению уникального живописного пейзажа.
Лучшее место для фотосъёмки – мост возле святилища Минадзуки, посвящённого божеству-покровителю района Ёсивара. Вид небольших лодок, пришвартованных перед лодочными ангарами, тянущимися до самого конца залива, напоминает о «водной столице Италии».
Две общественные купальни, признанные памятниками культуры национального значения
Район Ёсивара-Ириэ до сих пор остаётся традиционным рыбацким городком. Его символом является общественная купальня «Хи-но дэ ю», «Рассветная купальня», открывшаяся в 1920 году и имеющая более чем 100-летнюю историю. Она внесена в список национального культурного наследия.
Ванную комнату отремонтировали и отделали плиткой после войны, но округлая прямоугольная ванна в центре осталась такой же, как и при открытии купальни. Старые весы и массажные кресла в раздевалке также передают ностальгическую атмосферу эпохи Сёва (1926-1989).
Комната с татами на втором этаже, куда можно подняться по крутой лестнице, практически не изменилась с момента постройки здания и служит своего рода местом для общения жителей. Это поистине важное и незаменимое место в посёлке Ёсивара.
В Ниси-Майдзуру есть ещё одна общественная купальня, признанная национальным культурным достоянием. Это «Вака-но ю», «Купальня молодости», расположенная в торговой галерее Хираноя в западной, призамковой части города. Учитывая, что на такой небольшой территории расположены две общественные купальни, признанные национальным культурным достоянием, похоже, многие любители общественных купален приезжают в Майдзуру из других префектур, чтобы искупаться.
Это заведение было основано в 1903 году, а нынешнее здание было завершено в 1923 году. В то время оно было полностью построено в западном стиле, но после пожара его отреставрировали, добавив черепичную крышу, что придало ему изысканный внешний вид, сочетающий японский и западный стили.
Ещё западнее Западного города у подножья горы Атаго в храмовом квартале Тэрамати расположен ряд храмов и святилищ, связанных с Юсаем. После прогулки по историческим местам, возможно, будет приятно помыться в общественной купальне, которая является культурным наследием.
На придорожной станции можно полакомиться свежими морепродуктами
Поскольку Майдзуру – портовый город, в ходе прогулки вы наверняка захотите попробовать местные деликатесы из свежих морепродуктов. По всему городу разбросано множество отличных ресторанов, но особенно стоит посетить торговый центр Торэторэ в порту Майдзуру – один из крупнейших рынков морепродуктов на побережье Японского моря.
Когда вы попадаете внутрь, вы слышите оживлённые крики и чувствуете энергию настоящего рынка. Торговый зал площадью 1586 квадратных метров заполнен лавками свежей рыбы, предлагающей морепродукты, только что доставленные в порт Майдзуру, а также суси-барами и киосками с едой, предлагающими переработанные морепродукты, такие как рыбная запеканка камабоко и тикува.
Ещё одна привлекательная особенность – выбранные вами ингредиенты вы можете попросить нарезать на сасими или приготовить тут же на гриле. Ещё один популярный способ насладиться едой здесь – купить в ресторане только рис и суп мисо, после чего составить собственный комплексный обед из морепродуктов на свой выбор. Если есть возможность, попробуйте фирменные блюда Майдзуру, такие как устрицы и моллюски летом, а зимой – крабов.
Сбор материала, текст и фотографии: редакция Nippon.com
Фотография к заголовку: Ёсивара-Ириэ и музей замка Танабэ, сфотографированный с моста Минадзуки