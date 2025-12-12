Ностальгическая прогулка по призамковому городу Ниси-Майдзуру: очарование восточной и западной частей города Майдзуру в префектуре Киото (Часть 1)

Путеводительпо Японии

Расположенный на берегу Японского моря город Майдзуру в последнее время стал популярным туристическим направлением. Здесь есть две железнодорожные станции: Ниси-Майдзуру и Хигаси-Майдзуру в западной и восточной части города. Западная процветала как призамковый город княжества Танабэ, а восточная развивалась как военно-морской город с конца XIX века. В Ниси-Майдзуру, где сохранились очаровательные старинные улочки, можно неспешно прогуляться по историческим местам.

Замок, где жил Хосокава Юсай

В эпоху Эдо (1603-1868) Ниси-Майдзуру был призамковым городом княжества Танабэ в земле Танго (север современной префектуры Киото). Замок напоминал журавля (цуру) с расправленными крыльями, из-за чего получил название «замок Майдзуру», то есть «замок Танцующего журавля». Говорят, что именно так появилось нынешнее название города.

В десяти минутах ходьбы к северу от станции Ниси-Майдзуру находятся руины замка Танабэ, где сейчас расположен парк Майдзуру. Первоначальные постройки разрушены, сохранились лишь руины башни замка, но замковые ворота, в которых находится музей замка Танабэ, и двухэтажная башня Сёкокан были реконструированы, что позволяет лучше понять историю этого района.



Ворота замка, ведущие в музей замка Танабэ. Крыша слева – башня Сёкокан



Станция Ниси-Майдзуру на линии JR Майдзуру также является начальной станцией линии Миямаи железной дороги компании «Кёто танго тэцудо»

Замок Танабэ в 10 году Тэнсё (1582) построил Хосокава Юсай (также известный как Фудзитака), военачальник периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1573), который также был знаменитым поэтом. Главный замок земли Танго находился в Миядзу, недалеко от Аманохасидатэ, а город Танабэ (тогда Хатта, уезд Каса) занимал стратегически выгодное положение недалеко от Киото: с востока на запад текли реки, на севере находится море, а с юга его защищали болота, поэтому там построили второй замок.

В том же году Акэти Мицухидэ, близкий друг Юсая и отец Тамы (Грации), жены его старшего сына Тадаоки, организовал инцидент в Хоннодзи, в результате которого погиб Ода Нобунага. Мицухидэ, по вине которого Нобунага совершил сэппуку, предложил Юсаю стать его подчинённым, но тот отказался. Юсай передал титул главы рода Тадаоки, обрил голову и удалился в замок Танабэ. Хасиба (Тоётоми) Хидэёси, убивший Мицухидэ, не имевшего достаточной военной силы, высоко ценил Юсая, так что в этом, видимо, проявилась его дальновидность.



Зал музея замка Танабэ со статуей Хосокавы Юсая в центре



В музее Сёкокан выставлены гобелены и другие предметы, рассказывающие о бурной жизни Юсая

Осада, повлиявшая на битву при Сэкигахаре

Замок Танабэ прославился во время осады непосредственно перед битвой при Сэкигахара в 1600 году. Когда Тадаоки, участвовавший в завоевании Айдзу Токугавой Иэясу, решил присоединиться к Восточной армии, сражавшейся на стороне Иэясу, 15 000 воинов Западной армии двинулись в Танго.

Юсай, командовавший замком во время отсутствия Тадаоки, сжёг замок Миядзу и укрепился в замке Танабэ, который был более удобен для обороны. Большая часть солдат осталась у Тадаоки, и, как говорят, замок продержался около двух месяцев, имея для обороны всего 500 человек.



Макет, воссоздающий ландшафт вокруг замка Танабэ того времени. Хотя замок располагался на равнине, окрестности были заболочены, что затрудняло атаку

Юсая спасли его литературные познания. Он был единственным продолжателем традиции кокин дэндзю – тайного толкования знаменитой поэтической антологии «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю, нач. X в.), и он имел учеников среди военачальников Западной армии. Говорят, что они потому и не решались атаковать замок.

Ученики из императорского рода и аристократы пытались склонить его к сдаче. Юсай, будучи воином, решительно отказался. При этом, продолжая сражаться и рискуя жизнью, он опасался, что передача учения кокин дэндзю прервётся, и чтобы этого не случилось, он отправил секретные писания этой традиции и другие документы принцу Хатидзё Тосихито и другим через императорского посланца. Его преданность делу передачи традиции принесла плоды: Хатидзё убедил своего брата, императора Го-Ёдзэй, и тот в конечном итоге выпустил императорский указ о заключении мира.



Сосна Кокин дэндзю-но мацу, «Сосна передачи учения о старых и новых песнях», стоит в саду Синсюэн, который ранее был садом усадьбы правителей, сохранившемся в парке Майдзуру. Надпись на памятной стеле гласит, что именно здесь императорскому посланнику передали тайные писания кокин дэндзю



Нынешняя сосна Кокин дэндзю-но мацу – пятый по счёту потомок первой сосны, но в музее выставлена табличка с надписью «Долголетие» (котобуки), сделанная из сосны первого поколения. Надпись написал Макино Мотисигэ, седьмой правитель княжества Танабэ

В 15-й день девятой луны, через три дня после снятия осады замка Танабэ, Восточная армия одержала победу в битве при Сэкигахаре. 15 000 солдат Западной армии, участвовавших в осаде, не успели к этой битве. Существуют различные теории о силе обеих сражавшихся сторон, но считается, что они были примерно равны: каждая сторона насчитывала от 70 000 до 100 000 человек, и потому предполагают, что двухмесячное сопротивление Юсая оказало значительное влияние на исход битвы.

Благодаря заслугам Тадаоки на самой передней части сражения при Сэкигахаре род Хосокава получил в награду княжество Кокура в провинции Будзэн (399 000 коку риса в год), а позднее – княжество Кумамото в провинции Хиго (540 000 коку), и стал родом могущественных феодалов-даймё. Кёгоку Такатомо, унаследовавший землю Танго, в 1622 году разделил свои владения между тремя сыновьями. Его второй сын, Такамицу, стал первым правителем княжества Танабэ (княжества Майдзуру) в земле Танго с доходом в 35 000 коку. Поскольку род Кёгоку через три поколения был переведён в другое княжество, род их вассалов Макино управлял замком Танабэ с 1668 года до упразднения феодальных княжеств и учреждения префектур в 1871 году.



Остатки башни замка на западной стороне парка Майдзуру



Место, где шла осада замка, сейчас является любимым местом отдыха местных жителей, здесь расположен парк Майдзуру

Атмосфера старины в Ёсивара-Ириэ привлекает иностранных туристов

Ниси-Майдзуру, процветавший как призамковый и портовый город, в последнее время стал популярным местом для фотосъёмки у иностранных туристов, приезжающих в Японию. Особенно привлекает посетителей рыбацкий посёлок Ёсивара-Ириэ, также известный как «Венеция Востока». В этом году здесь снимали популярный фильм «Национальное достояние» (Кокухо), который имел огромный успех в Японии.

От станции Ниси-Майдзуру сюда можно дойти пешком чуть меньше чем за 30 минут, а от музея замка Танабэ – примерно за 20 минут. Поэтому мы рекомендуем заглянуть в туристический центр Майдзуру, расположенный внутри станции, и арендовать велосипед. В туристическом центре представлен широкий выбор знаменитых рыбных запеканок камабоко и товары, связанные с военно-морским прошлым Майдзуру, так что, возвращая велосипед, вы заодно сможете и поискать сувениры.



В Ёсивара-Ириэ вдоль узких водных путей расположено множество лодочных причалов и пришвартованы рыболовные суда



В туристическом центре Майдзуру можно арендовать велосипед

Самая отличительная черта Ёсивара-Ириэ – множество лодочных станций, выстроившихся прямо над поверхностью воды. Японское море известно небольшой амплитудой приливов и отливов, а в заливе Майдзуру максимальная амплитуда прилива и вовсе составляет всего 30 сантиметров, что привело к появлению уникального живописного пейзажа.

Лучшее место для фотосъёмки – мост возле святилища Минадзуки, посвящённого божеству-покровителю района Ёсивара. Вид небольших лодок, пришвартованных перед лодочными ангарами, тянущимися до самого конца залива, напоминает о «водной столице Италии».



Вид на юг с моста Минадзуки, напротив залива. Благодаря меньшему количеству лодок заметно, насколько невысоко над водой расположены дома



Говорят, что божество святилища Минадзуки помогло справиться с эпидемией, распространившейся в Ёсиваре в середине периода Эдо

Две общественные купальни, признанные памятниками культуры национального значения

Район Ёсивара-Ириэ до сих пор остаётся традиционным рыбацким городком. Его символом является общественная купальня «Хи-но дэ ю», «Рассветная купальня», открывшаяся в 1920 году и имеющая более чем 100-летнюю историю. Она внесена в список национального культурного наследия.



Узкие извилистые дороги, по которым едва может проехать одна машина, – характерная примета этого традиционного рыбацкого городка



Изначально «Хи-но дэ ю» была общественной купальней посёлка

Ванную комнату отремонтировали и отделали плиткой после войны, но округлая прямоугольная ванна в центре осталась такой же, как и при открытии купальни. Старые весы и массажные кресла в раздевалке также передают ностальгическую атмосферу эпохи Сёва (1926-1989).

Комната с татами на втором этаже, куда можно подняться по крутой лестнице, практически не изменилась с момента постройки здания и служит своего рода местом для общения жителей. Это поистине важное и незаменимое место в посёлке Ёсивара.



Вверху – необычное расположение ванны в центре зоны для мытья; слева внизу – раздевалка сохраняет атмосферу эпохи Сёва; справа внизу – комната с татами на втором этаже также используется как место для собраний жителей

В Ниси-Майдзуру есть ещё одна общественная купальня, признанная национальным культурным достоянием. Это «Вака-но ю», «Купальня молодости», расположенная в торговой галерее Хираноя в западной, призамковой части города. Учитывая, что на такой небольшой территории расположены две общественные купальни, признанные национальным культурным достоянием, похоже, многие любители общественных купален приезжают в Майдзуру из других префектур, чтобы искупаться.



«Вака-но ю» – уникальное здание в западном стиле, расположенное в торговой галерее Хираноя, где до сих пор сохранилась атмосфера призамкового города

Это заведение было основано в 1903 году, а нынешнее здание было завершено в 1923 году. В то время оно было полностью построено в западном стиле, но после пожара его отреставрировали, добавив черепичную крышу, что придало ему изысканный внешний вид, сочетающий японский и западный стили.

Ещё западнее Западного города у подножья горы Атаго в храмовом квартале Тэрамати расположен ряд храмов и святилищ, связанных с Юсаем. После прогулки по историческим местам, возможно, будет приятно помыться в общественной купальне, которая является культурным наследием.



Дизайн в западном стиле, черепичная крыша и вывеска «Вака-но ю» прекрасно сочетаются друг с другом, и молодёжь часто фотографирует купальню для Instagram



Храм Кэйриндзи в Тэрамати был основан в период Муромати (1336-1573). Во время осады монах и 14 его учеников бросились на помощь Юсаю и участвовали в защите замка

На придорожной станции можно полакомиться свежими морепродуктами

Поскольку Майдзуру – портовый город, в ходе прогулки вы наверняка захотите попробовать местные деликатесы из свежих морепродуктов. По всему городу разбросано множество отличных ресторанов, но особенно стоит посетить торговый центр Торэторэ в порту Майдзуру – один из крупнейших рынков морепродуктов на побережье Японского моря.



Центр Торэторэ в порту Майдзуру на придорожной станции



Рынок изобилует разнообразной сезонной рыбой. Здесь вам представлен широкий выбор – от изысканного чернозобого морского окуня до недорогой, и при этом огромной жареной скумбрии

Когда вы попадаете внутрь, вы слышите оживлённые крики и чувствуете энергию настоящего рынка. Торговый зал площадью 1586 квадратных метров заполнен лавками свежей рыбы, предлагающей морепродукты, только что доставленные в порт Майдзуру, а также суси-барами и киосками с едой, предлагающими переработанные морепродукты, такие как рыбная запеканка камабоко и тикува.

Ещё одна привлекательная особенность – выбранные вами ингредиенты вы можете попросить нарезать на сасими или приготовить тут же на гриле. Ещё один популярный способ насладиться едой здесь – купить в ресторане только рис и суп мисо, после чего составить собственный комплексный обед из морепродуктов на свой выбор. Если есть возможность, попробуйте фирменные блюда Майдзуру, такие как устрицы и моллюски летом, а зимой – крабов.



Вверху – жареные морепродукты, которые можно съесть в ходе прогулки по рынку; слева внизу – крупные устрицы из скал Майдзуру, которые тоже очень вкусны; справа внизу – можно купить только рис и суп мисо, а к ним выбрать собственный набор морепродуктов!



В Майдзуру также расположено множество известных рыбных ресторанов. На фотографии изображено блюдо из морепродуктов от сети ресторанов «Тотогэн», у которой в Майдзуру есть три ресторана

